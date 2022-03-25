Під Ізюмом ЗСУ зупинили спробу окупантів здійснити прорив, – Генштаб

У Харківській області російській окупанти здійснили спробу прориву нашої оборони на півдні та були зупинені Збройними силами України. Про вдень в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. “У районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився“, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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