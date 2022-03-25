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Польща, Чехія і Словенія створили план порятунку України: що він перебачає

25/03/2022 14:05

Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з десяти пунктів, які Європейський Союз має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у статті, опублікованій в американському виданні Politico вранці в п’ятницю, 25 березня.

“Минув місяць, як Росія розпочала повний наступ на Україну. Відтоді Захід ввів чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко”, – заявив Моравецький.

Він нагадав про свій візит разом із прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою, прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та лідером партії влади Польщі Ярославом Качинським до Києва, зазначивши, що Україна та президент Зеленський праві у тому, що очікують від Заходу більше дій.

Тому, окрім закликів до якнайшвидшого припинення перерахування Росії платежів за нафту, газ та вугілля, Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів для підтримки України та припинення війни:

  • потрібно відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів;
  • запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві;
  • повністю зупинити російську пропаганду в Європі;
  • заблокувати російські кораблі в європейських портах;
  • необхідно ввести таку ж блокаду автомобільного транспорту в Росію та з Росії;
  •  запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища;
  • призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в’їхати до ЄС – російський народ повинен зрозуміти, що він отримує наслідки через цю війну;
  •  запровадити санкції проти всіх членів путінської партії “Єдина Росія”;
  • запровадити повну заборону на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях;
  • виключити Росію з усіх міжнародних організацій – не можна сидіти за одним столом із злочинцями.

Якщо це не зупинить війну, зазначає Моравецький, то треба йти далі.

“У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами”, – заявляє прем’єр-міністр Польщі.

“Якщо ми хочемо відновити мир, Путін повинен знати, де червона лінія — лінія, яку він не може переступити. Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримати. Інакше Путін піде тільки далі.

Що ми робитимемо, якщо Путін наступного разу потягнеться до Кишинева, столиці Молдови? Або якщо він нападе на Вільнюс та Варшаву? Що, якщо він захоче окупувати Гельсінкі? Чи почнемо ми ставитися до цієї загрози серйозно лише тоді, коли він пошле танки на Берлін? Лінія має бути проведена, і вона має бути проведена зараз”, – додав Моравецький.

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