Знищено “Саратов”: Генштаб уточнив наслідки удару по флоту РФ в Бердянську

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили втрати росіян унаслідок ракетного уряду по російській групі кораблів у порту Бердянська.

Про це йдеться у зведенні ГШ станом на 24:00 24 березня.

“В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркасск” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МОУ підтверджувало знищення в Бердянську ВДК “Орск” ЧФ Росії. У нічному зведенні ГШ ЗСУ про нього не йдеться.

Передісторія

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до окупованого порту Бердянськ із Нвооросійська прибув великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ “Орск” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт та доставив воєнну техніку окупантів, зокрема БТРи.

Вранці 24 березня пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що в порту Бердянська знищено ВДК “Орськ”. Надалі українські ЗМІ інформували частково уражено ще три кораблі РФ – “Саратов” (проєкту 1171, його притопили через пожежу і загрозу підриву), “Цезарь Куников” та “Новочеркасск”.

Останні два (проєкту 775) вийшли з порту, причому один – із сильним загорянням, інший – також із задимленням, це можна було побачити на відео.

За однією версій, у порту Бердянська перебували не чотири, а три ВДК росіян.

Російські телеграм-канали пишуть, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянська з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”. Однак на відео, що зафіксувало початок вибухів, це не є очевидним – камери не змогли чітко зафіксувати приліт ракети.

Експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко заявив, що всі чотири десантні кораблі Чорноморського флоту, уражені в порту Бердянська, не здатні виконувати завдання за призначенням, а два з них виведені з ладу назавжди.

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