Усі чотири десантні кораблі РФ на Азові не здатні виконувати завдання, два з них – назавжди, – Риженко

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Усі чотири десантні кораблі Чорноморського флоту на Азовському морі не здатні виконувати завдання за призначенням. Два з них виведені з ладу назавжди.

Таку інформацію озвучив у четвер, 24 березня, експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

“Вранці 24 березня 2022 року під час стоянки в порту Бердянськ по загону російських десантних кораблів був нанесений ракетний удар. ВДК “Орск” (проект 1171) був повністю знищений прямим ударом, на його борту детонували боєприпаси. ВДК “Саратов” (проект 1171) зазнав значної пожежі, після чого екіпаж затопив корабель на глибині 5 метрів біля причалу. ВДК “Новочеркаськ” і “Кунніков” (обидва проекту 775) зазнали середніх пожеж кожен в носовій частині, встигли вийти з під удару з пошкодженнями. Таким чином, всі чотири десантних кораблІ РФ на Азовському морі не здатні виконувати завдання за призначенням (два з них – назавжди)”, – написав Риженко.

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до порту Бердянськ прибув великий десантний корабель РФ “Орск” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт та доставив воєнну техніку, зокрема БТР.

Вранці 24 березня стало відомо, що в порту Бердянська знищено великий десантний корабель “Орськ” росіян.

За неперевіреною інформацією, атаковано ще три кораблі РФ. Російські телеграм-канали пишуть, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянську з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.



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