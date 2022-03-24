Відео з наслідками ракетного удару ЗСУ по кораблях ЧФ Росії в порту Бердянська

У мережі з’явилося відео із зафіксованими наслідками українського ракетного удару по російських великих десантних кораблях Чорноморського флоту РФ у порту Бердянська (Запорізька область) вранці 24 березня.
Як можна побачити, відео знято з безпілотника, який перебуває поруч із портом цього приазовського міста.
Зйомка зроблена уранці невдовзі після світанку.
В ОДА розповіли, що корабель знищили о 7-й ранку.
Крім іншого, знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.
Нагадаємо, Міноборони України підтвердило знищення корабля РФ “Орськ” у Бердянську. Удар імовірно був завданий ракетою “Точка-У”.
Як стало відомо, командири двох пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську – з числа зрадників України.
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