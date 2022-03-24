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Відео з наслідками ракетного удару ЗСУ по кораблях ЧФ Росії в порту Бердянська

24/03/2022 14:05

У мережі з’явилося відео із зафіксованими наслідками українського ракетного удару по російських великих десантних кораблях Чорноморського флоту РФ у порту Бердянська (Запорізька область) вранці 24 березня.

Як можна побачити, відео знято з безпілотника, який перебуває поруч із портом цього приазовського міста.

  • ВДК “Орськ” – знищено, на кораблі сильна пожежа, боєкомплект детонує;
  • ВДК “Саратов” – уражений, на ньому теж пожежа;
  • ВДК “Цезарь Кунников” і “Новочеркасск” – спішно відходять із порту з ураженнями, один із них горить.

Зйомка зроблена уранці невдовзі після світанку.

В ОДА розповіли, що корабель знищили о 7-й ранку.

Крім іншого, знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, Міноборони України підтвердило знищення корабля РФ “Орськ” у Бердянську. Удар імовірно був завданий ракетою “Точка-У”.

Як стало відомо, командири двох пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську –  з числа зрадників України.

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