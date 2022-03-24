Міноборони підтвердило знищення корабля РФ “Орськ” у Бердянську

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала знищення біля Бердянська корабля «Орськ» чорноморського флоту РФ.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу “Рада” у четвер, 24 березня.
“Це підтверджена інформація. Дійсно, було знищено великий десантний корабель “Орськ”, який може перевозити до 20 танків, 45 БТРів або 400 осіб особового складу. Це величезна ціль, яка була вражена силами і засобами Збройних Сил України»” – повідомила Маляр.
Водночас вона додала, що інформацію про те, який вантаж був на борту знищеного російського корабля може надати лише Генеральний штаб ЗСУ.
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