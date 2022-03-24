Міноборони підтвердило знищення корабля РФ “Орськ” у Бердянську

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала знищення біля Бердянська корабля «Орськ» чорноморського флоту РФ.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу “Рада” у четвер, 24 березня.

“Це підтверджена інформація. Дійсно, було знищено великий десантний корабель “Орськ”, який може перевозити до 20 танків, 45 БТРів або 400 осіб особового складу. Це величезна ціль, яка була вражена силами і засобами Збройних Сил України»” – повідомила Маляр.

Водночас вона додала, що інформацію про те, який вантаж був на борту знищеного російського корабля може надати лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до порту Бердянськ прибув великий десантний корабель РФ “Орск” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт та доставив воєнну техніку, зокрема БТР.

Вранці 24 березня стало відомо, що в порту Бердянська знищено великий десантний корабель “Орськ” росіян.

За неперевіреною інформацією, атаковано ще три кораблі РФ. Російські телеграм-канали пишуть, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянську з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.