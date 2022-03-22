Полк “Азов” показав відео знищення російського катера проєкту “Раптор”.
Зйомку події, що сталася в Маріуполі в понеділок, оприлюднили у вівторок, 22 березня.
“Відео знищення бійцями полку “Азов” ворожого катеру пр. 03160 “Раптор”, – підписано матеріал.
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