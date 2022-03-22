“Азов” показав відео знищення російського катера проєкту “Раптор”

Проти мирного мітингу в Херсоні росіяни застосували сльозогінний газ

До мешканців Херсона, які сьогодні знову вийшли на мирний мітинг, росіяни застосували сльозогінний газ. Про це повідомило “Суспільне Херсон” у вівторок, 22 березня. “Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх”, –...