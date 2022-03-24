У порту Бердянська, крім ВДК “Орськ”, атаковано ще три російські кораблі

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У порту тимчасово окупованого Бердянська, крім великого десантного корабля “Орск” ЧФ РФ, внаслідок ракетного удару України пошкоджено ще три російські кораблі.

Про це повідомляють очевидці події, українські ЗМІ та російські телеграм-канали.

Зазначається, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянську з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.

Крім “Орска”, уражено ще такі кораблі окупантів:

пожежа на великому десантному кораблі “Саратов”;

рятуються втечею ВДК “Кунников” та “Новочеркасск”, які також зазнали пошкоджень та втрат серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих).

У “Саратова” втрати невідомі, продовжується локальна пожежа в кормовій частині, через загрозу вибуху боєзапасу корабель притоплено на глибині 5 метрів.

“Кунников” та “Новочеркаск” отримали пошкодження та вийшли в море.

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