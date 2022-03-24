У порту Бердянська, крім ВДК “Орськ”, атаковано ще три російські кораблі

У порту тимчасово окупованого Бердянська, крім великого десантного корабля “Орск” ЧФ РФ, внаслідок ракетного удару України пошкоджено ще три російські кораблі.
Про це повідомляють очевидці події, українські ЗМІ та російські телеграм-канали.
Зазначається, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянську з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.
Крім “Орска”, уражено ще такі кораблі окупантів:
У “Саратова” втрати невідомі, продовжується локальна пожежа в кормовій частині, через загрозу вибуху боєзапасу корабель притоплено на глибині 5 метрів.
“Кунников” та “Новочеркаск” отримали пошкодження та вийшли в море.
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