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Командири двох пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську – з числа зрадників України

24/03/2022 13:53

Командири двох пошкоджених нині вранці десантних кораблів у Бердянську – з числа зрадників України. В 2014 році вони перейшли на бік окупантів. 

Про ці деталі повідомили в пресцентрі Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

Так, командир ВДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Його «товариш» капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».

“Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих та 3 поранених.Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому «професіоналізму» у рашистів ще два БДК втратили боєздатність”, – йдеться в повідомленні КМП. 

Морські піхотинці також звернулися до цих двох зрадників.

“У вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем “Орська”, – резюмували в КМП. 

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