Державних нагород удостоєні ще 360 воїнів ЗСУ й НГУ, з них понад 60 посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які героїчно відбивають російську агресію. Документи №№168/2022 та 169/2022 від 25 березня стосуються Нацгвардії (240 осіб) та Збройних сил України (120) відповідно. Посмертно – 44 в НГУ і 19 в ЗСУ.

Як передає “Новинарня“, нагороджені, зокрема, і бійці полку “Азов” НГУ, і воїни ВМС.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №168/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БУРАВКОВА Олександра Анатолійовича — полковника КРОТЕВИЧА Богдана Олександровича — капітана МУДРАКА Олега Васильовича — капітана НАДТОЧОГО Микиту Дмитровича — майора ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — капітана ПАШКА Льва Валерійовича — молодшого лейтенанта ПОТІШКА Романа Михайловича — старшого лейтенанта ШЛЕГУ Дениса Олексійовича — полковника Нагородити орденом “За мужність” І ступеня БЛАЖКА Віталія Олеговича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня КАЛІБЕРДУ Сергія Володимировича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АГАФОНОВА Ярослава Олеговича (посмертно) — солдата БЕЗВЕРХОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата БЕЗКОРОВАЙНОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата БЕРЕЗНИЦЬКОГО Максима Збигневича — солдата БЕРЕЗНИЦЬКУ Аллу Геннадіївну — сержанта БИЧЕНКА Павла Миколайовича (посмертно) — старшого солдата БІГВАВУ Тельмана Бадрієвича — старшого лейтенанта БОДНАРА Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата БОНДАРЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — старшого солдата БОНДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата БРАТЧЕНКА Олексія Євгеновича — старшого лейтенанта БРОВУ Валентина Віталійовича (посмертно) — старшого солдата БУГРІЯ Сергія Євгенійовича (посмертно) — солдата ВИШНЕВОГО Мирослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта ВОРОШИЛІНА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта ГИПИКА Ярослава Євгеновича (посмертно) — капітана ГОРБАТЕНКА Єгора Володимировича — старшого сержанта ГОРБАЧА Віталія Борисовича (посмертно) — старшого солдата ГРИБА Володимира Володимировича — лейтенанта ГРИШКЕВИЧА Богдана Євгеновича — сержанта ГУЛЬЧУКА Вячеслава Віталійовича — штаб-сержанта ДАНИЛОВА Максима Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта ДЕМЧУКА Олега Михайловича — старшого сержанта ДЕРКАЧА Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата ДМИТРИКА Арсена Володимировича — капітана ДОБРИНІНА Дмитра Миколайовича — сержанта ДРУЗЯ Костянтина Володимировича (посмертно) — сержанта ДУБІНУ Юрія Вікторовича — старшого сержанта ЗАСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата ІВАНОВА Данила Сергійовича — старшого солдата ІСЕНАДЖИЄВА Асана Ділаверовича — старшого сержанта КАРАСЯ Віктора Сергійовича — головного сержанта КЛИМЕНКА Миколу Олеговича (посмертно) — старшого солдата КОВАЛЯ Дениса Валерійовича — сержанта КОВКРАКА Андрія Володимировича — лейтенанта КОЗАКОВА Богдана Володимировича (посмертно) — сержанта КОЛМИКОВА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата КОЛЬЦОВА Олександра Васильовича — солдата КОНДРАХІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта КОПАНЯ Василя Юрійовича — лейтенанта КОРНЮШКА Віктора Олександровича — старшого лейтенанта КОРОЛЯ Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата КОЧЕТКОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата КРАСНОБРИЖА Ігоря Віталійовича (посмертно) — старшого солдата КРИГУЛЬСЬКОГО Дениса Олександровича — молодшого сержанта КРІСТЄВА Олега Сергійовича — старшого сержанта КУЗЬМЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата КУШНІР Альону Миколаївну — старшого сержанта ЛАПЄЄВА Ярослава Сергійовича — молодшого лейтенанта ЛИНДЮКА Ігоря Васильовича (посмертно) — лейтенанта ЛІ Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛІСНЯКА Владислава Юрійовича (посмертно) — сержанта ЛОЗОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта ЛОСЄВА Вадима Вікторовича — старшого лейтенанта МАЗАЛОВА Павла Андрійовича — солдата МАЛЬЦЕВА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата МАРТІЯНА Романа Вікторовича — молодшого сержанта МЕДВЕДЄВА Володимира Георгійовича — солдата МЕДИНСЬКОГО Володимира Івановича — службовця МЕЛЬНИКОВА Володимира Юрійовича — головного сержанта МИХАЙЛЕНКА Івана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта МОЛЧАНА Івана Володимировича (посмертно) — старшого солдата МОСКАЄВА Давида Октайовича — сержанта НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — лейтенанта НОВІКОВА Дмитра Сергійовича — солдата ОВЧАРЕНКА Віталія Віталійовича (посмертно) — солдата ОВЧАРЕНКА Євгена Олександровича — старшого солдата ОЛЕКСІЄНКА Леоніда Михайловича (посмертно) — старшого солдата ОЦЕЛА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта ПАПУША Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта ПАСТУХА Олександра Володимировича — майора ПІГУРСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого лейтенанта ПОНАРЯ Андрія Васильовича — лейтенанта ПЮРКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта РЕГЕДУ Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта РИБАЛЬЧЕНКА Даніїла Аркадійовича — головного сержанта РОЗДОБУДЬКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта РУДІКА Сергія Костянтиновича — старшого солдата САМОРОКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта СВИЩА Руслана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта СЕРЕДНЯКА Артема Валерійовича — лейтенанта СЕУЩІНА Дениса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата СІВАКОВА Артема Володимировича — солдата СІКОТОВСЬКОГО Дениса Ігоровича (посмертно) — старшого солдата СПЄВАКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта СУХАНОВА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата ТИТАРЕНКА Михайла Сергійовича — сержанта ТІТАРЕНКО Оксану Володимирівну (посмертно) — старшого сержанта ТРУХАНА Віталія Геннадійовича (посмертно) — головного сержанта ХОХЛЕНКОВА Богдана Олександровича — старшого сержанта ШАПОВАЛОВА Олександра Анатолійовича — майора ШАСТУНА Ігоря Михайловича — старшого сержанта ШВЕДА Остапа Остаповича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта ШЕВЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта ШИМАЛА Романа Олександровича (посмертно) — солдата ШТОКАЛА Івана Ігоровича — старшого солдата ЩОКІНА Івана Андрійовича (посмертно) — солдата ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — капітана ЯКОВЛЕВА Едуарда Євгенійовича — сержанта ЯКУШКА Станіслава Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта Нагородити орденом Данила Галицького БУГАЯ Валерія Миколайовича — полковника КУЧЕРУКА Валерія Анатолійовича — полковника НОСКА Ігоря Миколайовича — полковника РОДЮКА Костянтина Сергійовича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЛХІМОВА Арсентія Євгеновича — лейтенанта АНТОХОВА Владислава Юрійовича — сержанта БАМБУЗУ Віталія Вікторовича — старшого солдата БАРАНОВСЬКОГО Миколу Володимировича — молодшого сержанта БАРШАЦЬКОГО Данила Олеговича — старшого солдата БЕЗКОРОВАЙНОГО Анатолія Івановича — сержанта БЕЗУГЛОГО Андрія Володимировича — старшого солдата БЄНЦУ Олексія Сергійовича — молодшого сержанта БЛИЗНЮКА Сергія Олексійовича — старшого солдата БОЛДИРЄВА Андрія Андрійовича — солдата БОРОВКОВА Владислава Леонідовича — солдата БРОННІКОВА Артема Геннадійовича — старшого солдата БРУЄВА Миколу Васильовича — солдата БУСИГІНА Єгора Вікторовича — майора БУТА Сергія Руслановича — старшого лейтенанта ВАНДИШЕВА Дмитра Ігоровича — старшого солдата ВАСИЛЕВСЬКОГО Євгена Георгійовича — службовця ВАСИЛЬЄВА Данила Дмитровича — старшого солдата ВЕПШУ Микиту Віталійовича — старшого солдата ГАВРИШЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника ГАВРІША Євгена Сергійовича — солдата ГАВРІШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата ГАЛДІНА Богдана Вікторовича — молодшого сержанта ГОНЧАРЕНКА Станіслава Васильовича — старшого солдата ГУМЕНЯКА Василя Ігоровича — молодшого сержанта ГУНЬКА Ігоря Андрійовича — сержанта ДАНЧЕНКА Олександра Васильовича — солдата ДЕМАКОВА Дмитра Анатолійовича — сержанта ДЕМЧУКА Дмитра Степановича — старшого солдата ДОВБНЮ Павла Сергійовича — старшого лейтенанта ДОРОЩУКА Івана Володимировича — сержанта ДРЕМЧЕНКА Андрія Леонідовича — солдата ДУБІНІНА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта ДУРНЄВА Олександра Артуровича — сержанта ЄСЮКА Владислава Руслановича — старшого сержанта ЖАЙВОРОНКА Владислава Олександровича — солдата ЖЕРЕВЧУКА Олександра Юрійовича — старшого солдата ЗАБЄЛІНА Дмитра Дмитровича — молодшого сержанта ЗАБУДСЬКОГО Богдана Володимировича — сержанта ЗАГОРОДНЬОГО Владислава Романовича — старшого солдата ЗАГРЯДКУ Олександра Руслановича — солдата ЗАДОРОЖНОГО Андрія Михайловича — солдата ЗАЙЦЕВА Кирила Федоровича — солдата ЗДОРА Владислава Костянтиновича — солдата ІВАНОВА Андрія Васильовича — старшого солдата ІВКА Дениса Віталійовича — солдата ІГНАТЕНКА Рустама Яковича — старшого солдата ІЩЕНКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта КАЗАНЦЕВА Євгена Михайловича — підполковника КАРАКАЯ Віталія Сергійовича — сержанта КАРАСЯ Миколу Олександровича — старшого сержанта КАРНАУШЕНКА Івана Сергійовича — молодшого сержанта КИРКАЛОВА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта КЛІМКІНА Владислава Олександровича — старшого солдата КОВЗАЛА Олександра Олександровича — старшого солдата КОЗАРЯ Річарда Валерійовича — сержанта КОЗИРОДА Івана Миколайовича — солдата КОЛЕСНІКОВА Олександра Олександровича — молодшого лейтенанта КОМИШЕНКА Олександра Олександровича — старшого сержанта КОСІКА Дениса Андрійовича — солдата КРАМАРЕНКА Владислава Вадимовича — старшого лейтенанта КРАСЮКА Сергія Миколайовича — головного сержанта КРИВЕНКА Кирила Володимировича — солдата КРИНИЦЬКОГО Михайла Руслановича — старшого солдата КУКУРІКУ Віталія Леонідовича — солдата КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта КУЗЬМЕНКОВА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта КУЛАГІНА Віталія Сергійовича — солдата ЛАВРОВА Дмитра Павловича — старшого лейтенанта ЛИПКУ Артура Станіславовича — солдата ЛИСЕНКА Василя Володимировича — сержанта ЛИСЕНКА Сергія Павловича — солдата ЛІСНИЦЬКОГО Дениса Олександровича — майора медичної служби ЛУПІНА Станіслава Віталійовича — старшого солдата ЛУЧКІНА Івана Сергійовича — солдата ЛЯШУКА Олексія Михайловича — головного сержанта МЕЛЬНІКОВА Максима Петровича — солдата МОВЧАНА Артема Володимировича — старшого солдата НАЙДЕНКА Сергія Олександровича — солдата НІКОЛАЄНКА Валерія Васильовича — полковника НОВОСЯДЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта ОКСЕНЬЧУКА Владислава Віталійовича — солдата ПАВЛЕНКА-КРИЖЕШЕВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта ПАЛАМАРЧУКА Олексія Леонідовича — старшого солдата ПИСАНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта ПІСКОВЦЯ Вадима Олеговича — лейтенанта ПОГРЕБНЯКА Дмитра Костянтиновича — солдата ПРИЛІПКА Гліба Олександровича — солдата ПРИПИШНОГО Андрія Володимировича — солдата ПУСТОВАРА Артема Вікторовича — старшого солдата РИЖКОВА Максима Віталійовича — старшого солдата РОСОХУ Віталія Євгеновича — старшого солдата СЛАБОШЕВСЬКОГО Михайла Івановича — старшого сержанта СЛОБОДЯНЮКА Олександра Юрійовича — сержанта СЛЮСАРЄВА Сергія Володимировича — головного сержанта СПАНЧЕКА Сергія Вячеславовича — солдата СПИРИДОНОВА Родіона Володимировича — старшого солдата СТАДНИКА Миколу Володимировича — старшого солдата СТАСЮКА Івана Сергійовича — солдата СТОЛЯРЧУКА Олександра Руслановича — молодшого сержанта СТОЛЯРЧУКА Олександра Юрійовича — старшого сержанта ТАНЦЮРУ Євгена Петровича — солдата ТВЕРДОВСЬКОГО Сергія Євгенійовича — солдата ТЕЛЮКОВА Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта ТКАЧЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта ТОПЧИЯ Сергія Павловича — солдата ТРОФІМЮКА Богдана Вікторовича — солдата ФРОЛОВА Степана Сергійовича — старшого лейтенанта ФУРСОВА Костянтина Олександровича — старшого солдата ХАРЧЕНКА Романа Миколайовича — сержанта ХМЕЛЕВСЬКОГО Федора Валентиновича — старшого лейтенанта ХОВАЙЛА Сергія Олександровича — полковника ЦЕБРИКА Віктора Юрійовича — сержанта ЧЕВПАНА Ігоря Валерійовича — старшого солдата ЧЕРНИХ Андрія Анатолійовича — старшого сержанта ЧИГОРІНА Олександра Павловича — солдата ЧУБКА Ярослава Павловича — молодшого сержанта ШАРКА Олександра Сергійовича — старшого солдата ШЕВЦОВА Віктора Ельшеновича — солдата ШЕВЧЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Кирила Олександровича — старшого сержанта ШИРОКІХ Всеволода Олеговича — старшого солдата ШПАКОВСЬКОГО Олександра Євгеновича — сержанта ЯКОВЦЯ Дмитра Сергійовича — солдата ЯНІНА Олексія Євгеновича — старшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 25 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №169/2022 Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БОХОНКА Віталія Володимировича — майора ВУКОЛОВА Олексія Валентиновича — полковника МОРДВІНОВА Сергія Леонідовича — підполковника ПАРХОМЕНКА Анатолія Анатолійовича — полковника ЮЛУ Юрія Андрійовича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БОЙКА Дмитра Романовича — старшого лейтенанта БОНДАРЧУКА Дмитра Леонідовича — полковника БУЛАХА Олександра Вікторовича — підполковника ВІВДИЧА Сергія Олександровича (посмертно) — майора ВЛАСЕНКА В’ячеслава Ігоровича — майора ГЕРУСА Костянтина Павловича — підполковника ГІЗІМЧУКА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта ГРАБЧАКА Олега Олександровича — підполковника КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковника КОНОПЛИЧА Максима Володимировича — підполковника КУЗЬМІНА Максима Сергійовича — капітана ЛИСЕНКА Євгена Вадимовича (посмертно) — майора ЛИХІНА Дмитра Анатолійовича — полковника МАМАВКА Романа Михайловича — полковника МАРТИЩЕНКА Сергія Миколайовича — полковника НАПХАНЕНКА Віталія Валерійовича — полковника НІКОЛЮКА Валерія Анатолійовича — полковника ОВЧІННІКОВА Станіслава Вікторовича — полковника ПАЗЮКА Сергія Васильовича — полковника ПАСЕКУ Віталія Євгенійовича (посмертно) — підполковника РОДІОНОВА Сергія Анатолійовича — полковника САРДАКА Віталія Віталійовича — полковника СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта ХОДАКА Костянтина Сергійовича — капітана ХРАМОВА Володимира Петровича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ФЕДОРУКА Сергія Олександровича — прапорщика Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БЕРЕЖКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата БУГАЯ Олександра Володимировича — майора ВАСИЛЬЧУКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта ВІЛЬЧИНСЬКОГО Олександра Олександровича — підполковника ВЛАСЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта ВУСА Дмитра Володимировича — старшого солдата ДОСКОЧА Станіслава Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЖОЛОБА Івана Павловича — старшого солдата ЖОСА Віктора Івановича — капітана ІВАНОВА Атанаса Ангеловича (посмертно) — матроса КАРАКАПТАНА Дмитра Вадимовича — підполковника КИСОРЦЯ Олександра Степановича (посмертно) — старшого матроса КИЧУКА Олега Леонтійовича — капітана КОВАЛЕНКА Олексія Олександровича — майора КОВАЛЬЧУКА Володимира Олеговича — головного сержанта КОВАЛЬЧУКА Сергія Миколайовича — солдата КОМПАНІЙЦЯ Богдана Вікторовича (посмертно) — старшого матроса КОРНІЙЧУКА Олександра Вікторовича — капітана КОЧУЛАНОВА Олега Ігоровича (посмертно) — матроса КУСНЄЖА Анатолія Франкевича (посмертно) — солдата ЛЕВИКА Віталія Володимировича — капітана НЕГАРА Іллю Борисовича — капітана НИКИГУ Андрія Володимировича — солдата ОСТАПЕНКА Вячеслава Руслановича — старшого лейтенанта ПАСІЧНИКА Олега Вікторовича — капітана ПІНЯРА Володимира Володимировича — штаб-сержанта ПОЛИВАЧА Мирослава Володимировича (посмертно) — старшого матроса ПЮРКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта РОБАЧИНСЬКОГО Бориса Леонідовича (посмертно) — матроса СОСНОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ТАРАЩУКА Віктора Федоровича (посмертно) — штаб-сержанта ТРОХИМЧУКА Максима Олександровича (посмертно) — матроса ЦИГАНКОВА В’ячеслава Андрійовича — підполковника ШУМЯНКА Павла Миколайовича — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького БОНДАРЯ Олександра Михайловича — майора ЦАПА Віталія Станіславовича — підполковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” ГУСАРА Олександра Петровича — полковника КИРПЕНКА Віталія Миколайовича — полковника КІР’ЯНОВА Юрія Геннадійовича — підполковника КОМПАНІЙЦЯ Сергія Сергійовича — сержанта ЛОСЯ Олександра Миколайовича — підполковника МИКИТЮКА Віталія Володимировича — матроса ОМЕЛЮХА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта РОМАНОВА Бориса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата СІКАЛЕНКА Максима Анатолійовича — полковника ТИХОНЕНКА Ігоря Вікторовича — підполковника ТКАЧЕНКА Миколу Миколайовича — майора ТОМИЩА Юрія Юрійовича — старшого сержанта ФЕСУНА Василя Никаноровича — підполковника ФІСЕНКА Юрія Івановича — майора ЦИГАНЕНКА Олександра Геннадійовича — сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АНДРУСЕННИКА Андрія Васильовича — майора БРЕНЯ Володимира Євгеновича — капітана БУШИНСЬКОГО Артема Володимировича — старшого солдата ВОЗНОГО Олександра Олександровича — підполковника ВОРОБЙОВА Євгена Сергійовича — підполковника ГОРОБЦЯ Ігоря Миколайовича — майора ДАНИЛІШИНА Івана Миколайовича — майора ЗАПАРУ Дениса Михайловича — підполковника ЗІМЧЕНКА Віталія Івановича — майора ІВАЩЕНКО Альону Іванівну — майора медичної служби КОВАЛЕВСЬКОГО Іраклія Едуардовича (посмертно) — майора КОНДРАШОВА Олексія Сергійовича — капітана КРЮЧКОВА Дмитра Миколайовича — майора ЛАПІЦЬКОГО Дмитра Петровича — полковника ЛІЩЕНКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта ЛУК’ЯНЧУКА Вадима Володимировича — підполковника МАРАРЕНКА Дмитра Миколайовича — майора МАТЮЩЕНКА В’ячеслава Геннадійовича — майора МЕЛЕНТІ Дмитра Олександровича — майора МОСКОВЧЕНКА Ілларіона Валерійовича — підполковника ОГОЙКА Сергія Васильовича — капітана ОНИШКЕВИЧА Івана Анатолійовича — штаб-сержанта ОРЛОВА Юрія Володимировича — сержанта ПРИЛУЦЬКОГО Олексія Олеговича — майора ПРЯДКА Євгенія Володимировича — штаб-сержанта РЯБУХУ Бориса Миколайовича — підполковника СЕЛЕЗНЬОВА Сергія Володимировича — підполковника СЕНИКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта СУПРУНА Максима Вікторовича — полковника СЯДРИСТУ Олену Іванівну — солдата ТКАЧУКА Олександра Анатолійовича — підполковника ТКАЧУКА Олександра Васильовича — капітана ФРАНЧУКА Ігоря Миколайовича — майора ШЕМЕТ Вікторію Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби ШКРОБТАКА Володимира Володимировича — капітана ЯКОВЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника ЯРОВОГО Максима Васильовича — підполковника. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 25 березня 2022 року

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