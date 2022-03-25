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Державних нагород удостоєні ще 360 воїнів ЗСУ й НГУ, з них понад 60 посмертно

25/03/2022 12:34

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які героїчно відбивають російську агресію. Документи №№168/2022 та 169/2022 від 25 березня стосуються Нацгвардії (240 осіб) та Збройних сил України (120) відповідно. Посмертно – 44 в НГУ і 19 в ЗСУ.

Як передає “Новинарня“, нагороджені, зокрема, і бійці полку “Азов” НГУ, і воїни ВМС.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №168/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БУРАВКОВА Олександра Анатолійовича — полковника

КРОТЕВИЧА Богдана Олександровича — капітана

МУДРАКА Олега Васильовича — капітана

НАДТОЧОГО Микиту Дмитровича — майора

ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — капітана

ПАШКА Льва Валерійовича — молодшого лейтенанта

ПОТІШКА Романа Михайловича — старшого лейтенанта

ШЛЕГУ Дениса Олексійовича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

БЛАЖКА Віталія Олеговича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

КАЛІБЕРДУ Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АГАФОНОВА Ярослава Олеговича (посмертно) — солдата

БЕЗВЕРХОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

БЕЗКОРОВАЙНОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

БЕРЕЗНИЦЬКОГО Максима Збигневича — солдата

БЕРЕЗНИЦЬКУ Аллу Геннадіївну — сержанта

БИЧЕНКА Павла Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БІГВАВУ Тельмана Бадрієвича — старшого лейтенанта

БОДНАРА Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

БОНДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

БРАТЧЕНКА Олексія Євгеновича — старшого лейтенанта

БРОВУ Валентина Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

БУГРІЯ Сергія Євгенійовича (посмертно) — солдата

ВИШНЕВОГО Мирослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВОРОШИЛІНА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ГИПИКА Ярослава Євгеновича (посмертно) — капітана

ГОРБАТЕНКА Єгора Володимировича — старшого сержанта

ГОРБАЧА Віталія Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ГРИБА Володимира Володимировича — лейтенанта

ГРИШКЕВИЧА Богдана Євгеновича — сержанта

ГУЛЬЧУКА Вячеслава Віталійовича — штаб-сержанта

ДАНИЛОВА Максима Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДЕМЧУКА Олега Михайловича — старшого сержанта

ДЕРКАЧА Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата

ДМИТРИКА Арсена Володимировича — капітана

ДОБРИНІНА Дмитра Миколайовича — сержанта

ДРУЗЯ Костянтина Володимировича (посмертно) — сержанта

ДУБІНУ Юрія Вікторовича — старшого сержанта

ЗАСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ІВАНОВА Данила Сергійовича — старшого солдата

ІСЕНАДЖИЄВА Асана Ділаверовича — старшого сержанта

КАРАСЯ Віктора Сергійовича — головного сержанта

КЛИМЕНКА Миколу Олеговича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЯ Дениса Валерійовича — сержанта

КОВКРАКА Андрія Володимировича — лейтенанта

КОЗАКОВА Богдана Володимировича (посмертно) — сержанта

КОЛМИКОВА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата

КОЛЬЦОВА Олександра Васильовича — солдата

КОНДРАХІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОПАНЯ Василя Юрійовича — лейтенанта

КОРНЮШКА Віктора Олександровича — старшого лейтенанта

КОРОЛЯ Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

КОЧЕТКОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата

КРАСНОБРИЖА Ігоря Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

КРИГУЛЬСЬКОГО Дениса Олександровича — молодшого сержанта

КРІСТЄВА Олега Сергійовича — старшого сержанта

КУЗЬМЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

КУШНІР Альону Миколаївну — старшого сержанта

ЛАПЄЄВА Ярослава Сергійовича — молодшого лейтенанта

ЛИНДЮКА Ігоря Васильовича (посмертно) — лейтенанта

ЛІ Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛІСНЯКА Владислава Юрійовича (посмертно) — сержанта

ЛОЗОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта

ЛОСЄВА Вадима Вікторовича — старшого лейтенанта

МАЗАЛОВА Павла Андрійовича — солдата

МАЛЬЦЕВА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МАРТІЯНА Романа Вікторовича — молодшого сержанта

МЕДВЕДЄВА Володимира Георгійовича — солдата

МЕДИНСЬКОГО Володимира Івановича — службовця

МЕЛЬНИКОВА Володимира Юрійовича — головного сержанта

МИХАЙЛЕНКА Івана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта

МОЛЧАНА Івана Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МОСКАЄВА Давида Октайовича — сержанта

НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — лейтенанта

НОВІКОВА Дмитра Сергійовича — солдата

ОВЧАРЕНКА Віталія Віталійовича (посмертно) — солдата

ОВЧАРЕНКА Євгена Олександровича — старшого солдата

ОЛЕКСІЄНКА Леоніда Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ОЦЕЛА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ПАПУША Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ПАСТУХА Олександра Володимировича — майора

ПІГУРСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ПОНАРЯ Андрія Васильовича — лейтенанта

ПЮРКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

РЕГЕДУ Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта

РИБАЛЬЧЕНКА Даніїла Аркадійовича — головного сержанта

РОЗДОБУДЬКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта

РУДІКА Сергія Костянтиновича — старшого солдата

САМОРОКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

СВИЩА Руслана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

СЕРЕДНЯКА Артема Валерійовича — лейтенанта

СЕУЩІНА Дениса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СІВАКОВА Артема Володимировича — солдата

СІКОТОВСЬКОГО Дениса Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

СПЄВАКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта

СУХАНОВА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата

ТИТАРЕНКА Михайла Сергійовича — сержанта

ТІТАРЕНКО Оксану Володимирівну (посмертно) — старшого сержанта

ТРУХАНА Віталія Геннадійовича (посмертно) — головного сержанта

ХОХЛЕНКОВА Богдана Олександровича — старшого сержанта

ШАПОВАЛОВА Олександра Анатолійовича — майора

ШАСТУНА Ігоря Михайловича — старшого сержанта

ШВЕДА Остапа Остаповича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта

ШИМАЛА Романа Олександровича (посмертно) — солдата

ШТОКАЛА Івана Ігоровича — старшого солдата

ЩОКІНА Івана Андрійовича (посмертно) — солдата

ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — капітана

ЯКОВЛЕВА Едуарда Євгенійовича — сержанта

ЯКУШКА Станіслава Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БУГАЯ Валерія Миколайовича — полковника

КУЧЕРУКА Валерія Анатолійовича — полковника

НОСКА Ігоря Миколайовича — полковника

РОДЮКА Костянтина Сергійовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛХІМОВА Арсентія Євгеновича — лейтенанта

АНТОХОВА Владислава Юрійовича — сержанта

БАМБУЗУ Віталія Вікторовича — старшого солдата

БАРАНОВСЬКОГО Миколу Володимировича — молодшого сержанта

БАРШАЦЬКОГО Данила Олеговича — старшого солдата

БЕЗКОРОВАЙНОГО Анатолія Івановича — сержанта

БЕЗУГЛОГО Андрія Володимировича — старшого солдата

БЄНЦУ Олексія Сергійовича — молодшого сержанта

БЛИЗНЮКА Сергія Олексійовича — старшого солдата

БОЛДИРЄВА Андрія Андрійовича — солдата

БОРОВКОВА Владислава Леонідовича — солдата

БРОННІКОВА Артема Геннадійовича — старшого солдата

БРУЄВА Миколу Васильовича — солдата

БУСИГІНА Єгора Вікторовича — майора

БУТА Сергія Руслановича — старшого лейтенанта

ВАНДИШЕВА Дмитра Ігоровича — старшого солдата

ВАСИЛЕВСЬКОГО Євгена Георгійовича — службовця

ВАСИЛЬЄВА Данила Дмитровича — старшого солдата

ВЕПШУ Микиту Віталійовича — старшого солдата

ГАВРИШЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника

ГАВРІША Євгена Сергійовича — солдата

ГАВРІШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ГАЛДІНА Богдана Вікторовича — молодшого сержанта

ГОНЧАРЕНКА Станіслава Васильовича — старшого солдата

ГУМЕНЯКА Василя Ігоровича — молодшого сержанта

ГУНЬКА Ігоря Андрійовича — сержанта

ДАНЧЕНКА Олександра Васильовича — солдата

ДЕМАКОВА Дмитра Анатолійовича — сержанта

ДЕМЧУКА Дмитра Степановича — старшого солдата

ДОВБНЮ Павла Сергійовича — старшого лейтенанта

ДОРОЩУКА Івана Володимировича — сержанта

ДРЕМЧЕНКА Андрія Леонідовича — солдата

ДУБІНІНА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта

ДУРНЄВА Олександра Артуровича — сержанта

ЄСЮКА Владислава Руслановича — старшого сержанта

ЖАЙВОРОНКА Владислава Олександровича — солдата

ЖЕРЕВЧУКА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ЗАБЄЛІНА Дмитра Дмитровича — молодшого сержанта

ЗАБУДСЬКОГО Богдана Володимировича — сержанта

ЗАГОРОДНЬОГО Владислава Романовича — старшого солдата

ЗАГРЯДКУ Олександра Руслановича — солдата

ЗАДОРОЖНОГО Андрія Михайловича — солдата

ЗАЙЦЕВА Кирила Федоровича — солдата

ЗДОРА Владислава Костянтиновича — солдата

ІВАНОВА Андрія Васильовича — старшого солдата

ІВКА Дениса Віталійовича — солдата

ІГНАТЕНКА Рустама Яковича — старшого солдата

ІЩЕНКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

КАЗАНЦЕВА Євгена Михайловича — підполковника

КАРАКАЯ Віталія Сергійовича — сержанта

КАРАСЯ Миколу Олександровича — старшого сержанта

КАРНАУШЕНКА Івана Сергійовича — молодшого сержанта

КИРКАЛОВА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта

КЛІМКІНА Владислава Олександровича — старшого солдата

КОВЗАЛА Олександра Олександровича — старшого солдата

КОЗАРЯ Річарда Валерійовича — сержанта

КОЗИРОДА Івана Миколайовича — солдата

КОЛЕСНІКОВА Олександра Олександровича — молодшого лейтенанта

КОМИШЕНКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

КОСІКА Дениса Андрійовича — солдата

КРАМАРЕНКА Владислава Вадимовича — старшого лейтенанта

КРАСЮКА Сергія Миколайовича — головного сержанта

КРИВЕНКА Кирила Володимировича — солдата

КРИНИЦЬКОГО Михайла Руслановича — старшого солдата

КУКУРІКУ Віталія Леонідовича — солдата

КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

КУЗЬМЕНКОВА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта

КУЛАГІНА Віталія Сергійовича — солдата

ЛАВРОВА Дмитра Павловича — старшого лейтенанта

ЛИПКУ Артура Станіславовича — солдата

ЛИСЕНКА Василя Володимировича — сержанта

ЛИСЕНКА Сергія Павловича — солдата

ЛІСНИЦЬКОГО Дениса Олександровича — майора медичної служби

ЛУПІНА Станіслава Віталійовича — старшого солдата

ЛУЧКІНА Івана Сергійовича — солдата

ЛЯШУКА Олексія Михайловича — головного сержанта

МЕЛЬНІКОВА Максима Петровича — солдата

МОВЧАНА Артема Володимировича — старшого солдата

НАЙДЕНКА Сергія Олександровича — солдата

НІКОЛАЄНКА Валерія Васильовича — полковника

НОВОСЯДЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ОКСЕНЬЧУКА Владислава Віталійовича — солдата

ПАВЛЕНКА-КРИЖЕШЕВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта

ПАЛАМАРЧУКА Олексія Леонідовича — старшого солдата

ПИСАНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

ПІСКОВЦЯ Вадима Олеговича — лейтенанта

ПОГРЕБНЯКА Дмитра Костянтиновича — солдата

ПРИЛІПКА Гліба Олександровича — солдата

ПРИПИШНОГО Андрія Володимировича — солдата

ПУСТОВАРА Артема Вікторовича — старшого солдата

РИЖКОВА Максима Віталійовича — старшого солдата

РОСОХУ Віталія Євгеновича — старшого солдата

СЛАБОШЕВСЬКОГО Михайла Івановича — старшого сержанта

СЛОБОДЯНЮКА Олександра Юрійовича — сержанта

СЛЮСАРЄВА Сергія Володимировича — головного сержанта

СПАНЧЕКА Сергія Вячеславовича — солдата

СПИРИДОНОВА Родіона Володимировича — старшого солдата

СТАДНИКА Миколу Володимировича — старшого солдата

СТАСЮКА Івана Сергійовича — солдата

СТОЛЯРЧУКА Олександра Руслановича — молодшого сержанта

СТОЛЯРЧУКА Олександра Юрійовича — старшого сержанта

ТАНЦЮРУ Євгена Петровича — солдата

ТВЕРДОВСЬКОГО Сергія Євгенійовича — солдата

ТЕЛЮКОВА Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта

ТКАЧЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

ТОПЧИЯ Сергія Павловича — солдата

ТРОФІМЮКА Богдана Вікторовича — солдата

ФРОЛОВА Степана Сергійовича — старшого лейтенанта

ФУРСОВА Костянтина Олександровича — старшого солдата

ХАРЧЕНКА Романа Миколайовича — сержанта

ХМЕЛЕВСЬКОГО Федора Валентиновича — старшого лейтенанта

ХОВАЙЛА Сергія Олександровича — полковника

ЦЕБРИКА Віктора Юрійовича — сержанта

ЧЕВПАНА Ігоря Валерійовича — старшого солдата

ЧЕРНИХ Андрія Анатолійовича — старшого сержанта

ЧИГОРІНА Олександра Павловича — солдата

ЧУБКА Ярослава Павловича — молодшого сержанта

ШАРКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЦОВА Віктора Ельшеновича — солдата

ШЕВЧЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Кирила Олександровича — старшого сержанта

ШИРОКІХ Всеволода Олеговича — старшого солдата

ШПАКОВСЬКОГО Олександра Євгеновича — сержанта

ЯКОВЦЯ Дмитра Сергійовича — солдата

ЯНІНА Олексія Євгеновича — старшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

25 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №169/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОХОНКА Віталія Володимировича — майора

ВУКОЛОВА Олексія Валентиновича — полковника

МОРДВІНОВА Сергія Леонідовича — підполковника

ПАРХОМЕНКА Анатолія Анатолійовича — полковника

ЮЛУ Юрія Андрійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОЙКА Дмитра Романовича — старшого лейтенанта

БОНДАРЧУКА Дмитра Леонідовича — полковника

БУЛАХА Олександра Вікторовича — підполковника

ВІВДИЧА Сергія Олександровича (посмертно) — майора

ВЛАСЕНКА В’ячеслава Ігоровича — майора

ГЕРУСА Костянтина Павловича — підполковника

ГІЗІМЧУКА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГРАБЧАКА Олега Олександровича — підполковника

КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковника

КОНОПЛИЧА Максима Володимировича — підполковника

КУЗЬМІНА Максима Сергійовича — капітана

ЛИСЕНКА Євгена Вадимовича (посмертно) — майора

ЛИХІНА Дмитра Анатолійовича — полковника

МАМАВКА Романа Михайловича — полковника

МАРТИЩЕНКА Сергія Миколайовича — полковника

НАПХАНЕНКА Віталія Валерійовича — полковника

НІКОЛЮКА Валерія Анатолійовича — полковника

ОВЧІННІКОВА Станіслава Вікторовича — полковника

ПАЗЮКА Сергія Васильовича — полковника

ПАСЕКУ Віталія Євгенійовича (посмертно) — підполковника

РОДІОНОВА Сергія Анатолійовича — полковника

САРДАКА Віталія Віталійовича — полковника

СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

ХОДАКА Костянтина Сергійовича — капітана

ХРАМОВА Володимира Петровича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ФЕДОРУКА Сергія Олександровича — прапорщика

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЕРЕЖКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

БУГАЯ Олександра Володимировича — майора

ВАСИЛЬЧУКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта

ВІЛЬЧИНСЬКОГО Олександра Олександровича — підполковника

ВЛАСЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ВУСА Дмитра Володимировича — старшого солдата

ДОСКОЧА Станіслава Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖОЛОБА Івана Павловича — старшого солдата

ЖОСА Віктора Івановича — капітана

ІВАНОВА Атанаса Ангеловича (посмертно) — матроса

КАРАКАПТАНА Дмитра Вадимовича — підполковника

КИСОРЦЯ Олександра Степановича (посмертно) — старшого матроса

КИЧУКА Олега Леонтійовича — капітана

КОВАЛЕНКА Олексія Олександровича — майора

КОВАЛЬЧУКА Володимира Олеговича — головного сержанта

КОВАЛЬЧУКА Сергія Миколайовича — солдата

КОМПАНІЙЦЯ  Богдана Вікторовича (посмертно) — старшого матроса

КОРНІЙЧУКА Олександра Вікторовича — капітана

КОЧУЛАНОВА Олега Ігоровича (посмертно) — матроса

КУСНЄЖА Анатолія Франкевича (посмертно) — солдата

ЛЕВИКА Віталія Володимировича — капітана

НЕГАРА Іллю Борисовича — капітана

НИКИГУ Андрія Володимировича — солдата

ОСТАПЕНКА Вячеслава Руслановича — старшого лейтенанта

ПАСІЧНИКА Олега Вікторовича — капітана

ПІНЯРА Володимира Володимировича — штаб-сержанта

ПОЛИВАЧА Мирослава Володимировича (посмертно) — старшого матроса

ПЮРКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта

РОБАЧИНСЬКОГО Бориса Леонідовича (посмертно) — матроса

СОСНОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ТАРАЩУКА Віктора Федоровича (посмертно) — штаб-сержанта

ТРОХИМЧУКА Максима Олександровича (посмертно) — матроса

ЦИГАНКОВА В’ячеслава Андрійовича — підполковника

ШУМЯНКА Павла Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БОНДАРЯ Олександра Михайловича — майора

ЦАПА Віталія Станіславовича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ГУСАРА Олександра Петровича — полковника

КИРПЕНКА Віталія Миколайовича — полковника

КІР’ЯНОВА Юрія Геннадійовича — підполковника

КОМПАНІЙЦЯ Сергія Сергійовича — сержанта

ЛОСЯ Олександра Миколайовича — підполковника

МИКИТЮКА Віталія Володимировича — матроса

ОМЕЛЮХА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта

РОМАНОВА Бориса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СІКАЛЕНКА Максима Анатолійовича — полковника

ТИХОНЕНКА Ігоря Вікторовича — підполковника

ТКАЧЕНКА Миколу Миколайовича — майора

ТОМИЩА Юрія Юрійовича — старшого сержанта

ФЕСУНА Василя Никаноровича — підполковника

ФІСЕНКА Юрія Івановича — майора

ЦИГАНЕНКА Олександра Геннадійовича — сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНДРУСЕННИКА Андрія Васильовича — майора

БРЕНЯ Володимира Євгеновича — капітана

БУШИНСЬКОГО Артема Володимировича — старшого солдата

ВОЗНОГО Олександра Олександровича — підполковника

ВОРОБЙОВА Євгена Сергійовича — підполковника

ГОРОБЦЯ Ігоря Миколайовича — майора

ДАНИЛІШИНА Івана Миколайовича — майора

ЗАПАРУ Дениса Михайловича — підполковника

ЗІМЧЕНКА Віталія Івановича — майора

ІВАЩЕНКО Альону Іванівну — майора медичної служби

КОВАЛЕВСЬКОГО Іраклія Едуардовича (посмертно) — майора

КОНДРАШОВА Олексія Сергійовича — капітана

КРЮЧКОВА Дмитра Миколайовича — майора

ЛАПІЦЬКОГО Дмитра Петровича — полковника

ЛІЩЕНКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта

ЛУК’ЯНЧУКА Вадима Володимировича — підполковника

МАРАРЕНКА Дмитра Миколайовича — майора

МАТЮЩЕНКА В’ячеслава Геннадійовича — майора

МЕЛЕНТІ Дмитра Олександровича — майора

МОСКОВЧЕНКА Ілларіона Валерійовича — підполковника

ОГОЙКА Сергія Васильовича — капітана

ОНИШКЕВИЧА Івана Анатолійовича — штаб-сержанта

ОРЛОВА Юрія Володимировича — сержанта

ПРИЛУЦЬКОГО Олексія Олеговича — майора

ПРЯДКА Євгенія Володимировича — штаб-сержанта

РЯБУХУ Бориса Миколайовича — підполковника

СЕЛЕЗНЬОВА Сергія Володимировича — підполковника

СЕНИКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

СУПРУНА Максима Вікторовича — полковника

СЯДРИСТУ Олену Іванівну — солдата

ТКАЧУКА Олександра Анатолійовича — підполковника

ТКАЧУКА Олександра Васильовича — капітана

ФРАНЧУКА Ігоря Миколайовича — майора

ШЕМЕТ Вікторію Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби

ШКРОБТАКА Володимира Володимировича — капітана

ЯКОВЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника

ЯРОВОГО Максима Васильовича — підполковника.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

25 березня 2022 року

 

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Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

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