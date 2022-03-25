Державних нагород удостоєні ще 360 воїнів ЗСУ й НГУ, з них понад 60 посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які героїчно відбивають російську агресію. Документи №№168/2022 та 169/2022 від 25 березня стосуються Нацгвардії (240 осіб) та Збройних сил України (120) відповідно. Посмертно – 44 в НГУ і 19 в ЗСУ.
Як передає “Новинарня“, нагороджені, зокрема, і бійці полку “Азов” НГУ, і воїни ВМС.
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БУРАВКОВА Олександра Анатолійовича — полковника
КРОТЕВИЧА Богдана Олександровича — капітана
МУДРАКА Олега Васильовича — капітана
НАДТОЧОГО Микиту Дмитровича — майора
ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — капітана
ПАШКА Льва Валерійовича — молодшого лейтенанта
ПОТІШКА Романа Михайловича — старшого лейтенанта
ШЛЕГУ Дениса Олексійовича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
БЛАЖКА Віталія Олеговича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
КАЛІБЕРДУ Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АГАФОНОВА Ярослава Олеговича (посмертно) — солдата
БЕЗВЕРХОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
БЕЗКОРОВАЙНОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
БЕРЕЗНИЦЬКОГО Максима Збигневича — солдата
БЕРЕЗНИЦЬКУ Аллу Геннадіївну — сержанта
БИЧЕНКА Павла Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БІГВАВУ Тельмана Бадрієвича — старшого лейтенанта
БОДНАРА Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
БОНДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
БРАТЧЕНКА Олексія Євгеновича — старшого лейтенанта
БРОВУ Валентина Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
БУГРІЯ Сергія Євгенійовича (посмертно) — солдата
ВИШНЕВОГО Мирослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ВОРОШИЛІНА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ГИПИКА Ярослава Євгеновича (посмертно) — капітана
ГОРБАТЕНКА Єгора Володимировича — старшого сержанта
ГОРБАЧА Віталія Борисовича (посмертно) — старшого солдата
ГРИБА Володимира Володимировича — лейтенанта
ГРИШКЕВИЧА Богдана Євгеновича — сержанта
ГУЛЬЧУКА Вячеслава Віталійовича — штаб-сержанта
ДАНИЛОВА Максима Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДЕМЧУКА Олега Михайловича — старшого сержанта
ДЕРКАЧА Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата
ДМИТРИКА Арсена Володимировича — капітана
ДОБРИНІНА Дмитра Миколайовича — сержанта
ДРУЗЯ Костянтина Володимировича (посмертно) — сержанта
ДУБІНУ Юрія Вікторовича — старшого сержанта
ЗАСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ІВАНОВА Данила Сергійовича — старшого солдата
ІСЕНАДЖИЄВА Асана Ділаверовича — старшого сержанта
КАРАСЯ Віктора Сергійовича — головного сержанта
КЛИМЕНКА Миколу Олеговича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЯ Дениса Валерійовича — сержанта
КОВКРАКА Андрія Володимировича — лейтенанта
КОЗАКОВА Богдана Володимировича (посмертно) — сержанта
КОЛМИКОВА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата
КОЛЬЦОВА Олександра Васильовича — солдата
КОНДРАХІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОПАНЯ Василя Юрійовича — лейтенанта
КОРНЮШКА Віктора Олександровича — старшого лейтенанта
КОРОЛЯ Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
КОЧЕТКОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата
КРАСНОБРИЖА Ігоря Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
КРИГУЛЬСЬКОГО Дениса Олександровича — молодшого сержанта
КРІСТЄВА Олега Сергійовича — старшого сержанта
КУЗЬМЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
КУШНІР Альону Миколаївну — старшого сержанта
ЛАПЄЄВА Ярослава Сергійовича — молодшого лейтенанта
ЛИНДЮКА Ігоря Васильовича (посмертно) — лейтенанта
ЛІ Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛІСНЯКА Владислава Юрійовича (посмертно) — сержанта
ЛОЗОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта
ЛОСЄВА Вадима Вікторовича — старшого лейтенанта
МАЗАЛОВА Павла Андрійовича — солдата
МАЛЬЦЕВА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МАРТІЯНА Романа Вікторовича — молодшого сержанта
МЕДВЕДЄВА Володимира Георгійовича — солдата
МЕДИНСЬКОГО Володимира Івановича — службовця
МЕЛЬНИКОВА Володимира Юрійовича — головного сержанта
МИХАЙЛЕНКА Івана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта
МОЛЧАНА Івана Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МОСКАЄВА Давида Октайовича — сержанта
НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — лейтенанта
НОВІКОВА Дмитра Сергійовича — солдата
ОВЧАРЕНКА Віталія Віталійовича (посмертно) — солдата
ОВЧАРЕНКА Євгена Олександровича — старшого солдата
ОЛЕКСІЄНКА Леоніда Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ОЦЕЛА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ПАПУША Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ПАСТУХА Олександра Володимировича — майора
ПІГУРСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ПОНАРЯ Андрія Васильовича — лейтенанта
ПЮРКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
РЕГЕДУ Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта
РИБАЛЬЧЕНКА Даніїла Аркадійовича — головного сержанта
РОЗДОБУДЬКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта
РУДІКА Сергія Костянтиновича — старшого солдата
САМОРОКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
СВИЩА Руслана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
СЕРЕДНЯКА Артема Валерійовича — лейтенанта
СЕУЩІНА Дениса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СІВАКОВА Артема Володимировича — солдата
СІКОТОВСЬКОГО Дениса Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
СПЄВАКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта
СУХАНОВА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата
ТИТАРЕНКА Михайла Сергійовича — сержанта
ТІТАРЕНКО Оксану Володимирівну (посмертно) — старшого сержанта
ТРУХАНА Віталія Геннадійовича (посмертно) — головного сержанта
ХОХЛЕНКОВА Богдана Олександровича — старшого сержанта
ШАПОВАЛОВА Олександра Анатолійовича — майора
ШАСТУНА Ігоря Михайловича — старшого сержанта
ШВЕДА Остапа Остаповича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта
ШИМАЛА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
ШТОКАЛА Івана Ігоровича — старшого солдата
ЩОКІНА Івана Андрійовича (посмертно) — солдата
ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — капітана
ЯКОВЛЕВА Едуарда Євгенійовича — сержанта
ЯКУШКА Станіслава Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БУГАЯ Валерія Миколайовича — полковника
КУЧЕРУКА Валерія Анатолійовича — полковника
НОСКА Ігоря Миколайовича — полковника
РОДЮКА Костянтина Сергійовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛХІМОВА Арсентія Євгеновича — лейтенанта
АНТОХОВА Владислава Юрійовича — сержанта
БАМБУЗУ Віталія Вікторовича — старшого солдата
БАРАНОВСЬКОГО Миколу Володимировича — молодшого сержанта
БАРШАЦЬКОГО Данила Олеговича — старшого солдата
БЕЗКОРОВАЙНОГО Анатолія Івановича — сержанта
БЕЗУГЛОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
БЄНЦУ Олексія Сергійовича — молодшого сержанта
БЛИЗНЮКА Сергія Олексійовича — старшого солдата
БОЛДИРЄВА Андрія Андрійовича — солдата
БОРОВКОВА Владислава Леонідовича — солдата
БРОННІКОВА Артема Геннадійовича — старшого солдата
БРУЄВА Миколу Васильовича — солдата
БУСИГІНА Єгора Вікторовича — майора
БУТА Сергія Руслановича — старшого лейтенанта
ВАНДИШЕВА Дмитра Ігоровича — старшого солдата
ВАСИЛЕВСЬКОГО Євгена Георгійовича — службовця
ВАСИЛЬЄВА Данила Дмитровича — старшого солдата
ВЕПШУ Микиту Віталійовича — старшого солдата
ГАВРИШЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника
ГАВРІША Євгена Сергійовича — солдата
ГАВРІШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ГАЛДІНА Богдана Вікторовича — молодшого сержанта
ГОНЧАРЕНКА Станіслава Васильовича — старшого солдата
ГУМЕНЯКА Василя Ігоровича — молодшого сержанта
ГУНЬКА Ігоря Андрійовича — сержанта
ДАНЧЕНКА Олександра Васильовича — солдата
ДЕМАКОВА Дмитра Анатолійовича — сержанта
ДЕМЧУКА Дмитра Степановича — старшого солдата
ДОВБНЮ Павла Сергійовича — старшого лейтенанта
ДОРОЩУКА Івана Володимировича — сержанта
ДРЕМЧЕНКА Андрія Леонідовича — солдата
ДУБІНІНА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта
ДУРНЄВА Олександра Артуровича — сержанта
ЄСЮКА Владислава Руслановича — старшого сержанта
ЖАЙВОРОНКА Владислава Олександровича — солдата
ЖЕРЕВЧУКА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ЗАБЄЛІНА Дмитра Дмитровича — молодшого сержанта
ЗАБУДСЬКОГО Богдана Володимировича — сержанта
ЗАГОРОДНЬОГО Владислава Романовича — старшого солдата
ЗАГРЯДКУ Олександра Руслановича — солдата
ЗАДОРОЖНОГО Андрія Михайловича — солдата
ЗАЙЦЕВА Кирила Федоровича — солдата
ЗДОРА Владислава Костянтиновича — солдата
ІВАНОВА Андрія Васильовича — старшого солдата
ІВКА Дениса Віталійовича — солдата
ІГНАТЕНКА Рустама Яковича — старшого солдата
ІЩЕНКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
КАЗАНЦЕВА Євгена Михайловича — підполковника
КАРАКАЯ Віталія Сергійовича — сержанта
КАРАСЯ Миколу Олександровича — старшого сержанта
КАРНАУШЕНКА Івана Сергійовича — молодшого сержанта
КИРКАЛОВА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта
КЛІМКІНА Владислава Олександровича — старшого солдата
КОВЗАЛА Олександра Олександровича — старшого солдата
КОЗАРЯ Річарда Валерійовича — сержанта
КОЗИРОДА Івана Миколайовича — солдата
КОЛЕСНІКОВА Олександра Олександровича — молодшого лейтенанта
КОМИШЕНКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
КОСІКА Дениса Андрійовича — солдата
КРАМАРЕНКА Владислава Вадимовича — старшого лейтенанта
КРАСЮКА Сергія Миколайовича — головного сержанта
КРИВЕНКА Кирила Володимировича — солдата
КРИНИЦЬКОГО Михайла Руслановича — старшого солдата
КУКУРІКУ Віталія Леонідовича — солдата
КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
КУЗЬМЕНКОВА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта
КУЛАГІНА Віталія Сергійовича — солдата
ЛАВРОВА Дмитра Павловича — старшого лейтенанта
ЛИПКУ Артура Станіславовича — солдата
ЛИСЕНКА Василя Володимировича — сержанта
ЛИСЕНКА Сергія Павловича — солдата
ЛІСНИЦЬКОГО Дениса Олександровича — майора медичної служби
ЛУПІНА Станіслава Віталійовича — старшого солдата
ЛУЧКІНА Івана Сергійовича — солдата
ЛЯШУКА Олексія Михайловича — головного сержанта
МЕЛЬНІКОВА Максима Петровича — солдата
МОВЧАНА Артема Володимировича — старшого солдата
НАЙДЕНКА Сергія Олександровича — солдата
НІКОЛАЄНКА Валерія Васильовича — полковника
НОВОСЯДЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ОКСЕНЬЧУКА Владислава Віталійовича — солдата
ПАВЛЕНКА-КРИЖЕШЕВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта
ПАЛАМАРЧУКА Олексія Леонідовича — старшого солдата
ПИСАНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
ПІСКОВЦЯ Вадима Олеговича — лейтенанта
ПОГРЕБНЯКА Дмитра Костянтиновича — солдата
ПРИЛІПКА Гліба Олександровича — солдата
ПРИПИШНОГО Андрія Володимировича — солдата
ПУСТОВАРА Артема Вікторовича — старшого солдата
РИЖКОВА Максима Віталійовича — старшого солдата
РОСОХУ Віталія Євгеновича — старшого солдата
СЛАБОШЕВСЬКОГО Михайла Івановича — старшого сержанта
СЛОБОДЯНЮКА Олександра Юрійовича — сержанта
СЛЮСАРЄВА Сергія Володимировича — головного сержанта
СПАНЧЕКА Сергія Вячеславовича — солдата
СПИРИДОНОВА Родіона Володимировича — старшого солдата
СТАДНИКА Миколу Володимировича — старшого солдата
СТАСЮКА Івана Сергійовича — солдата
СТОЛЯРЧУКА Олександра Руслановича — молодшого сержанта
СТОЛЯРЧУКА Олександра Юрійовича — старшого сержанта
ТАНЦЮРУ Євгена Петровича — солдата
ТВЕРДОВСЬКОГО Сергія Євгенійовича — солдата
ТЕЛЮКОВА Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта
ТКАЧЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
ТОПЧИЯ Сергія Павловича — солдата
ТРОФІМЮКА Богдана Вікторовича — солдата
ФРОЛОВА Степана Сергійовича — старшого лейтенанта
ФУРСОВА Костянтина Олександровича — старшого солдата
ХАРЧЕНКА Романа Миколайовича — сержанта
ХМЕЛЕВСЬКОГО Федора Валентиновича — старшого лейтенанта
ХОВАЙЛА Сергія Олександровича — полковника
ЦЕБРИКА Віктора Юрійовича — сержанта
ЧЕВПАНА Ігоря Валерійовича — старшого солдата
ЧЕРНИХ Андрія Анатолійовича — старшого сержанта
ЧИГОРІНА Олександра Павловича — солдата
ЧУБКА Ярослава Павловича — молодшого сержанта
ШАРКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШЕВЦОВА Віктора Ельшеновича — солдата
ШЕВЧЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Кирила Олександровича — старшого сержанта
ШИРОКІХ Всеволода Олеговича — старшого солдата
ШПАКОВСЬКОГО Олександра Євгеновича — сержанта
ЯКОВЦЯ Дмитра Сергійовича — солдата
ЯНІНА Олексія Євгеновича — старшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОХОНКА Віталія Володимировича — майора
ВУКОЛОВА Олексія Валентиновича — полковника
МОРДВІНОВА Сергія Леонідовича — підполковника
ПАРХОМЕНКА Анатолія Анатолійовича — полковника
ЮЛУ Юрія Андрійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОЙКА Дмитра Романовича — старшого лейтенанта
БОНДАРЧУКА Дмитра Леонідовича — полковника
БУЛАХА Олександра Вікторовича — підполковника
ВІВДИЧА Сергія Олександровича (посмертно) — майора
ВЛАСЕНКА В’ячеслава Ігоровича — майора
ГЕРУСА Костянтина Павловича — підполковника
ГІЗІМЧУКА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГРАБЧАКА Олега Олександровича — підполковника
КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковника
КОНОПЛИЧА Максима Володимировича — підполковника
КУЗЬМІНА Максима Сергійовича — капітана
ЛИСЕНКА Євгена Вадимовича (посмертно) — майора
ЛИХІНА Дмитра Анатолійовича — полковника
МАМАВКА Романа Михайловича — полковника
МАРТИЩЕНКА Сергія Миколайовича — полковника
НАПХАНЕНКА Віталія Валерійовича — полковника
НІКОЛЮКА Валерія Анатолійовича — полковника
ОВЧІННІКОВА Станіслава Вікторовича — полковника
ПАЗЮКА Сергія Васильовича — полковника
ПАСЕКУ Віталія Євгенійовича (посмертно) — підполковника
РОДІОНОВА Сергія Анатолійовича — полковника
САРДАКА Віталія Віталійовича — полковника
СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
ХОДАКА Костянтина Сергійовича — капітана
ХРАМОВА Володимира Петровича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ФЕДОРУКА Сергія Олександровича — прапорщика
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БЕРЕЖКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
БУГАЯ Олександра Володимировича — майора
ВАСИЛЬЧУКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
ВІЛЬЧИНСЬКОГО Олександра Олександровича — підполковника
ВЛАСЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ВУСА Дмитра Володимировича — старшого солдата
ДОСКОЧА Станіслава Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖОЛОБА Івана Павловича — старшого солдата
ЖОСА Віктора Івановича — капітана
ІВАНОВА Атанаса Ангеловича (посмертно) — матроса
КАРАКАПТАНА Дмитра Вадимовича — підполковника
КИСОРЦЯ Олександра Степановича (посмертно) — старшого матроса
КИЧУКА Олега Леонтійовича — капітана
КОВАЛЕНКА Олексія Олександровича — майора
КОВАЛЬЧУКА Володимира Олеговича — головного сержанта
КОВАЛЬЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
КОМПАНІЙЦЯ Богдана Вікторовича (посмертно) — старшого матроса
КОРНІЙЧУКА Олександра Вікторовича — капітана
КОЧУЛАНОВА Олега Ігоровича (посмертно) — матроса
КУСНЄЖА Анатолія Франкевича (посмертно) — солдата
ЛЕВИКА Віталія Володимировича — капітана
НЕГАРА Іллю Борисовича — капітана
НИКИГУ Андрія Володимировича — солдата
ОСТАПЕНКА Вячеслава Руслановича — старшого лейтенанта
ПАСІЧНИКА Олега Вікторовича — капітана
ПІНЯРА Володимира Володимировича — штаб-сержанта
ПОЛИВАЧА Мирослава Володимировича (посмертно) — старшого матроса
ПЮРКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта
РОБАЧИНСЬКОГО Бориса Леонідовича (посмертно) — матроса
СОСНОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ТАРАЩУКА Віктора Федоровича (посмертно) — штаб-сержанта
ТРОХИМЧУКА Максима Олександровича (посмертно) — матроса
ЦИГАНКОВА В’ячеслава Андрійовича — підполковника
ШУМЯНКА Павла Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЯ Олександра Михайловича — майора
ЦАПА Віталія Станіславовича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ГУСАРА Олександра Петровича — полковника
КИРПЕНКА Віталія Миколайовича — полковника
КІР’ЯНОВА Юрія Геннадійовича — підполковника
КОМПАНІЙЦЯ Сергія Сергійовича — сержанта
ЛОСЯ Олександра Миколайовича — підполковника
МИКИТЮКА Віталія Володимировича — матроса
ОМЕЛЮХА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта
РОМАНОВА Бориса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СІКАЛЕНКА Максима Анатолійовича — полковника
ТИХОНЕНКА Ігоря Вікторовича — підполковника
ТКАЧЕНКА Миколу Миколайовича — майора
ТОМИЩА Юрія Юрійовича — старшого сержанта
ФЕСУНА Василя Никаноровича — підполковника
ФІСЕНКА Юрія Івановича — майора
ЦИГАНЕНКА Олександра Геннадійовича — сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНДРУСЕННИКА Андрія Васильовича — майора
БРЕНЯ Володимира Євгеновича — капітана
БУШИНСЬКОГО Артема Володимировича — старшого солдата
ВОЗНОГО Олександра Олександровича — підполковника
ВОРОБЙОВА Євгена Сергійовича — підполковника
ГОРОБЦЯ Ігоря Миколайовича — майора
ДАНИЛІШИНА Івана Миколайовича — майора
ЗАПАРУ Дениса Михайловича — підполковника
ЗІМЧЕНКА Віталія Івановича — майора
ІВАЩЕНКО Альону Іванівну — майора медичної служби
КОВАЛЕВСЬКОГО Іраклія Едуардовича (посмертно) — майора
КОНДРАШОВА Олексія Сергійовича — капітана
КРЮЧКОВА Дмитра Миколайовича — майора
ЛАПІЦЬКОГО Дмитра Петровича — полковника
ЛІЩЕНКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта
ЛУК’ЯНЧУКА Вадима Володимировича — підполковника
МАРАРЕНКА Дмитра Миколайовича — майора
МАТЮЩЕНКА В’ячеслава Геннадійовича — майора
МЕЛЕНТІ Дмитра Олександровича — майора
МОСКОВЧЕНКА Ілларіона Валерійовича — підполковника
ОГОЙКА Сергія Васильовича — капітана
ОНИШКЕВИЧА Івана Анатолійовича — штаб-сержанта
ОРЛОВА Юрія Володимировича — сержанта
ПРИЛУЦЬКОГО Олексія Олеговича — майора
ПРЯДКА Євгенія Володимировича — штаб-сержанта
РЯБУХУ Бориса Миколайовича — підполковника
СЕЛЕЗНЬОВА Сергія Володимировича — підполковника
СЕНИКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
СУПРУНА Максима Вікторовича — полковника
СЯДРИСТУ Олену Іванівну — солдата
ТКАЧУКА Олександра Анатолійовича — підполковника
ТКАЧУКА Олександра Васильовича — капітана
ФРАНЧУКА Ігоря Миколайовича — майора
ШЕМЕТ Вікторію Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби
ШКРОБТАКА Володимира Володимировича — капітана
ЯКОВЕНКА Олександра Миколайовича — підполковника
ЯРОВОГО Максима Васильовича — підполковника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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