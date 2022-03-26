НАТОвський Patriot уже стереже небо Словаччини – розблоковано шлях для передачі Україні С-300

Система протиповітряної оборони Patriot розташована на авіабазі Сляч і вже захищає центральну Словаччину.
Як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Aktuality, про це 26 березня повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.
Для України ця новина важлива тим, що Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему ППО С-300 радянського зразка для захисту від російських авіаударів. Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.
Таким чином, перешкод для передачі системи С-300 Україні вже немає.
За словами Гегера, для захисту інших частин Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи американського виробництва – дві передані з Німеччини та одна з Нідерландів.
“Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників”, – сказав глава уряду.
Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян.
“Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного Альянсу, який захистить її у разі потреби”, – підкреслив Гегер.
За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.
Як інформувала “Новинарня“, 20 березня стало відомо, що e Словаччину вже прибувають підрозділи з країн НАТО для розгортання системи ППО Patriot.
Подібну схему підтримки України в небі у війні з РФ, але щодо літаків, пропонувала Варшава: США надають Польщі свої винищувачі F-16, поляки натомість віддають Україні радянські МіГ-29. Однак Вашингтон не пристав на такий план.
Читайте також:
США перекидають до Польщі дві батареї систем ПРО Patriot
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!