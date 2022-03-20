У Словаччину вже прибувають підрозділи з країн НАТО для розгортання системи ППО Patriot

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У Словаччину почали прибувати перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив глава міноборони країни Ярослав Надь, пише “Європейська правда“.

“Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями”, – заявив міністр.

Він додав, що система буде розміщена на військово-повітряній базі “Сліач” у центральній частині Словаччини.

“Ми дуже дякуємо Німеччині та Нідерландам за їхнє справді відповідальне союзницьке рішення прийняти наше прохання про суттєве посилення оборони Словацької Республіки”, – зазначив міністр.

При цьому Надь заявив, що система “Патріот” не є заміною старої російської системи С-300, а є ще одним елементом захисту повітряного простору Словацької Республіки.

“Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ… ми намагатимемося замінити її (С-300 – “Н”) в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б вищий захист Словацької Республіки”, – додав Надь.

Як повідомлялося, Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну С-300 для захисту від російських авіаударів. Але при цьому словацький уряд вимагав системи ППО на заміну від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди публічно заявили, що спрямують до Словаччини системи Patriot.

При цьому Росія в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова заявила, що “не допустить” передачі Україні С-300.

Як заявив Лавров в інтерв’ю RT, радянські та російські системи протиракетної оборони не можуть бути передані до третіх країн, тому “передача С-300 з інших держав в Україну буде незаконною”

“Хочу нагадати всім країнам, які можуть розглядати цю ідею, що радянські системи та системи російського виробництва там знаходяться відповідно до міжурядових угод та контрактів, які також мають сертифікат користувача. І цей сертифікат не дозволяє спрямовувати їх до третіх країн”, — заявив Лавров.

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