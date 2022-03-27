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Окупанти викрали мера і двох посадовців Балаклії на Харківщині, – ОГП

27/03/2022 14:11

У Харківській області російські окупанти викрали мера міста Балаклія і ще двох посадовців, прокуратура порушила з цього приводу кримінальну справу.

Про це в неділю, 27 березня, повідомила пресслужба ОГП.

“За даними слідства, 26 березня російські окупанти викрали та позбавили волі посадових осіб Балаклійської міської ради (Харківська область). Серед них міський голова, його заступник і начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Наразі російські загарбники незаконно утримують чиновників в невстановленому місці”, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Напередодні ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Імовірно, затриманий і міський голова Іван Столбовий – із ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку.

“Напередодні міський голова привіз до міста гуманітарну допомогу, після цього зв’язку з посадовцями немає”, – зазначають у неділю в ОГП.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області з цього приводу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького зникнення (ч. 1 ст. 146-1 КК України).

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Україна

Окупанти викрали мера і двох посадовців Балаклії на Харківщині, – ОГП

У Харківській області російські окупанти викрали мера міста Балаклія і ще двох посадовців, прокуратура порушила з цього приводу кримінальну справу. Про це в неділю, 27 березня, повідомила пресслужба ОГП. “За...

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