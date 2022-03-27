ЗСУ звільнили село Гусарівка на Харківщині. ФОТО

Підрозділи Збройних сил України та тероборони вибили російських окупантів із села Гусарівка, що на південь від окупованої Балаклії в Харківській області.

Про це вранці 27 березня повідомляють Центр стратегічних комунікацій Spravdi з посиланням на ЗСУ та волонтер із Харкова Роман Донік.

“Захисники України звільнили село Гусарівка (Харківська область). Гусарівка була окупована силами 2 БТГр російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу”, – розповіли в центрі страткому.

Зазначається, що українські військові знищили тут близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок “за сотню”.

Цю ж інформацію підтверджує волонтер Донік, який виклав у соцмережі фото знищеної техніки окупантів.

Частину тих самих фото об 11-й годині в неділю оприлюднила і пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Сили оборони України зі складу Сухопутних військ ЗС України та Територіальної оборони ЗСУ продовжують громити російських загарбників на Харківщині. Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку”, – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЗСУ звільнили село Вільхівка за кілька кілометрів від Харкова, знищили близько 70 окупантів та 27 взяли в полон.

Також голова ОВА інформував, у Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

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