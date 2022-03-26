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У боях за Харківщину загинув лідер формування “Фрайкор” Георгій Тарасенко

26/03/2022 23:39

Лідер правого руху “Фрайкор”, командир однойменного добровольчого формування Георгій Тарасенко загинув у боях із російськими окупантами в Харківській області.

Повідомлення про загибель Тарасенка з’явилися на сторінці “Фрайкора” в телеграмі увечері в суботу, 26 березня.

“Георгій був найкращим із нас, він завжди першим вів нас у бій і ніколи не виявляв страху. Так сталося, у його останньому бою, проводячи контрнаступ на позиції ворога, він йшов першим у складі нашої бойової групи”, – йдеться в некролозі.

Побратими розповіли, що Тарасенко брав участь у Революції Гідності, боровся проти створення в Харкові “ХНР”. 2014 року, коли йому було 17 років, Георгій вирушив добровольцем на Донбас, а через три роки — заснував “Фрайкор”.
Підрозділ здійснив сім ротацій у зоні АТО/ООС, а з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Харкова.

“Ми становились як організація та підрозділ завдяки його керівництву. Незважаючи на цю тяжку втрату, наш підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, наша організація продовжить справу Георгія, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну. Георгій Тарасенко назавжди у строю!” – заявили побратими.

Напередодні, 25 березня, Георгій Тарасенко залишив останній запис у фейсбуці:

“Ворог демотивований, сильно. Окупанти на всіх напрямках мають втрати й на жодному із них противнику не вдалося досягти успіху. Терорист Гіркін-Стрілков відкрито заявив про провал російської “спецоперації” в Україні.
За сьогодні тільки чимала колона окупантів полягла на чернігівській землі. Вони продовжують нести втрати на Харківщині. В цілому за останній місяць понад 16 тисяч осіб втратила російська армія у своїй безглуздій спробі «блискавичного» захоплення наших земель.
Російські сили відкотилися на кілька десятків кілометрів й продовжують в агонії безцільні руйнування житлових районів, здійснюючи безпосередні обстріли цивільного населення. Ворог знесилений і стає дедалі жорстокішим, нам важливо зараз не втрачати пильності, адже поряд з руйнуванням українських міст вони здійснюють перегрупування, намагаються закріпитися й оточити тимчасово підконтрольні міста й селища.
Ворога обов’язково буде знищено й вигнано з українських земель. Не дозволяймо їхнім сподіванням зломити нас. Вірмо в українських захисників”.

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