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У боях на Київщині загинув Денис Котенко “Шкіпер” – співробітник Мінветеранів, ультрас “Дніпра” і боєць полку “Азов”

26/03/2022 20:10

У бою за звільнення села Лук’янівка на Київщині загинув співробітник Міністерства у справах ветеранів, футбольний “ультрас” клубу “Дніпро”, боєць полку “Азов” Денис Котенко “Шкіпер”.

Про загибель свого співробітника повідомляє у фейсбуці пресслужба Мінветеранів.

“Наш світлий хлопець. Наш мужній Захисник. Наш найкращий, найталановитіший колега. «Він загинув, виконуючи бойовий обов’язок. Він був мужнім Воїном, і загинув не дарма…», – сказали нам побратими Дениса. А ми досі не віримо…

Денис – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. До Мінветеранів прийшов восени 2021 року.

Найталановитіші відео, меми та дописи – це все справа рук нашого Дениса.

Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не всидів на місці, і знову став на захист країни, знову став Шкіпером. По-іншому просто не міг”, – наголосили в міністерстві.

Денис Котенко

Котенко очолював у Дніпрі “Національний корпус”, воював у лавах 3-го окремого батальйону Української добровольчої армії.

Йому було 25 років. Без тата залишився дворічний син…

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