На Харківщині ЗСУ знищили комплекс РЕБ, пів сотні окупантів та взяли в полон “Л/ДНРівців”, – ОВА

Бійці окупаційних військ зі складу угруповання "ДНР". Ілюстративне фото

У Харківському районі 92-га механізована бригада ЗСУ та бійці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема командира роти. Також підрозділ 92 омбр взяв у полон 17 окупантів, 15 із яких – мобілізовані з так званих “ДНР/ЛНР”.

Про це ввечері 25 березня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік, у декого з них – стан наркотичного та алкогольного сп’яніння і повну деморалізацію”, – розповів голова ОВА.

Крім того, за його повідомленням, захисники України знищили російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби.

“Завдяки цьому комплексу окупанти “глушили” наш зв’язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою”, – зазначив Синєгубов.

Він додав, що в тому ж Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт, який стояв просто на землі.

“Росіяни останнім часом дають все більше приводів для їхніх ганебних поразок”, – зазначив голова ОВА.

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