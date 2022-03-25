У Харкові окупанти обстріляли пункт видачі гумдопомоги біля поліклініки, є загиблі

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Російські загарбники обстріляли поліклініку в Основ’янському районі Харкова, є загиблі й поранені.

Про це вранці в п’ятницю, 26 березня, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

“Російські окупанти продовжують вбивати мирних мешканців Харкова. Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали сім цивільних осіб, із них четверо померли”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили російської федерації обстріляли міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги, сьогодні близько 7:45.

Жодного військового об’єкту поруч немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

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