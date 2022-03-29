Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці ГШ о дев’ятій годині ранку у вівторок, 29 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 200 (+200),

(+200), танків ‒ 597 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 1 710 (+16),

артилерійських систем – 303 (+1)

РСЗВ – 96 (+1),

засобів ППО – 54,

літаків – 127 (+5),

гелікоптерів – 129 (+2),

автомобільної техніки – 1178 (+28),

кораблів /катерів – 7,

цистерн із ПММ – 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 (+5),

спеціальної техніки – 21,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 28 березня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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