Президент нагородив ще пів тисячі військовиків. Посмертно – 43

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про нагородження силовиків державними відзнаками.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 28 березня.

“Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача [ЗСУ Валерія Залужного] нагороджуються 302 наших захисники”, – сказав президент.

Варто зазначити, що 28 березня датовані одразу чотири укази глави держави про нагородження, які на цей час оприлюднено на сайті президента. Крім двох вечірніх указів, у ще двох попередніх вшановано 210 осіб. Таким чином, загалом – 512. Із них посмертно – 43.

Крім ЗСУ, нагороджуються представники Нацполіції, ДПСУ, ДБР, УДО, Служби судової охорони тощо.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №180/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня СЕКРЕТА Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАРАНОВА Віктора Германовича — старшого лейтенанта ГЕРАСИМЕНКА Олексія Васильовича — капітана ГІРКУ Михайла Едуардовича — старшого лейтенанта ГОЛОВІНА Геннадія Євгеновича — майора ГОРОДИНСЬКОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта ДАВИДЮКА Івана Володимировича — лейтенанта ДЗЕРИНА Михайла Федоровича — майора ЄСІНА Віктора Михайловича — старшого лейтенанта ЗАЇКУ Володимира Івановича — підполковника КОВАЛЕНКА Романа Петровича — капітана ЛАУТУ Дмитра Олеговича — підполковника ЛЕОНЧЕНКА Олександра Володимировича — полковника МАРТИНЕНКА Володимира Ігоровича — лейтенанта НЕБЖИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта НОСАЧА Миколу Леонідовича — старшого лейтенанта ОГУРЦОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта ПОБІГУЦЮ Дмитра Вікторовича — капітана ПУНЬКА Юрія Віталійовича (посмертно) — майора РОЩЕПІЯ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта СТОЛЯРЧУКА Богдана Валентиновича — полковника ШВЕЦЯ Максима Віталійовича — лейтенанта ЯКИМЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАГРИНА Владислава Володимировича — старшого солдата БЕЗЗУБА Дмитра Максимовича — старшого солдата БЕЛЕНКА Олександра Миколайовича — солдата БЕРЕЖНОГО Ігоря Сергійовича — солдата БОБРОВСЬКОГО Василя Івановича — капітана БОРИСОВА Сергія Юрійовича — солдата БУЛЮКА Віталія Валерійовича — солдата ВІХТА Олексія Євгенійовича — старшого солдата ВЛАСОВА Валерія Станіславовича — старшого солдата ВОВНУ Олега Олексійовича — старшого солдата ВОЛКОТРУБА Юрія Олександровича — головного сержанта ГАЙДАБРУСА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта ГОЛОВАЩЕНКА Володимира Анатолійовича — старшого солдата ГОЛЯКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата ГУЗЕНКА Дениса Сергійовича — майстер-сержанта ДЕМ’ЯНЕНКА Костянтина Миколайовича — старшого солдата ДОРОНІНА Дениса Ілліча — солдата ЄФРЕМОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ЗАВОДИЛІНА Павла Михайловича — старшого сержанта ЗАНЧУКА Євгена Костянтиновича — головного сержанта КАСЯНЕНКА Валерія Валерійовича — солдата КОБИЛИНЦЯ Ігоря Богдановича — старшого лейтенанта КРАВЧЕНКА Сергія Миколайовича — солдата КУРИЛЕНКА Андрія Петровича — старшого солдата ЛЕВЧЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта ЛИСЕНКА Юрія Костянтиновича — старшого солдата МАЗУРЕНКА Олександра Васильовича — солдата МАЛЯРЧУКА Костянтина Костянтиновича — солдата МАРЧЕНКА Ярослава Сергійовича — солдата МИХАЛКА Артема Васильовича — старшого солдата МОСКАЛЕНКА Валерія Віталійовича — старшого солдата МОТРИЧА Степана Ростиславовича — молодшого сержанта НАЗРАЛІЄВА Гасима — солдата ОБРАТЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — солдата ОЛОНЦЯ Яна Миколайовича — сержанта ОНИКІЙЧУКА Сергія Вікторовича — солдата ПАВЛЮЧЕНКА Віталія Володимировича — солдата ПИЛИПЧЕНКА Павла Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ПРУДИУСА Богдана Юрійовича — старшого солдата ПРУДЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата ПРЯДКУ Сергія Вікторовича — солдата РУДЕНКА Олега Миколайовича — старшого сержанта СІВКА Володимира Віталійовича (посмертно) — старшого солдата СЛИВКУ В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата СЛУКІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата ТРИПОЛЬСЬКОГО Віктора Валерійовича — старшого солдата ФЕСИКА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта ФЕСИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата ФОФІНА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта ФРОЛІКОВА Олександра Володимировича — старшого солдата ХОДОРОВСЬКОГО Романа Віталійовича — сержанта ЧІНЧОЯ Євгена Вікторовича — сержанта ШАБАДАША Юрія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ШЛЬОМСЬКОГО Олега Мироновича — старшого солдата ШПАКА Володимира Васильовича — старшого солдата ЯРЕМЕНКА Романа Олександровича — старшого сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БЕРМАСА Івана Сергійовича — капітана БЕЦЯ Олексія Юрійовича — підполковника ВІКТОРОВА Дениса Петровича — головного сержанта ВОЛКОВА Вадима Олексійовича — старшого лейтенанта ГАВРИЛИШИНА Віталія Миколайовича — лейтенанта ЗОСИМЕНКА Олександра Олександровича — підполковника КОЛОДІНА Євгена Володимировича — солдата КОНОВЕНКА Валерія Леонідовича — штаб-сержанта КРАХМАЛЮКА Юрія Володимировича — сержанта КРИВУЛЮ Олександра Олеговича — старшого лейтенанта МАСИЧА Максима Володимировича — підполковника МАСЛЯНКА Ігоря Віталійовича — старшого солдата ПАЛІЯ Ігоря Миколайовича — підполковника РАДОМСЬКОГО Юрія Аркадійовича — капітана РЄЗНІКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта РОКИЦЬКОГО Вячеслава Вячеславовича — старшого лейтенанта САВКУ Миколу Васильовича — старшого лейтенанта САМСОНА Василя Васильовича — головного сержанта ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — майора ЧУХНА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта ШОКАЛА Богдана Юрійовича — старшого солдата Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ТРУХНА Сергія Юрійовича — підполковника ЮСЬКА Олександра Володимировича — підполковника Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БЕДЮКА Валентина Павловича — старшого солдата БЛЮСЕНКА Олександра Вадимовича — солдата БОБРОВНИКА Олександра Олександровича — солдата БУЙНОГО Андрія Андрійовича — старшого солдата БУРЛУЦЬКОГО Богдана Анатолійовича — солдата БУТОВА Володимира Володимировича — солдата ВОЛОБУЄВА Ігоря Анатолійовича — старшого солдата ВОЛОХАТИХ Миколу Сергійовича — солдата ГЛУШКА Дмитра Віталійовича — старшого солдата ГНАТЕНКА Євгена Сергійовича — солдата ГОТОВЦЕВА Олександра Миколайовича — солдата ГРОМА Дмитра Вікторовича — старшого солдата ДУДКІНА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта ЄВТУШЕНКА Євгенія Віталійовича — старшого солдата ЄРМОЛЕНКА Сергія Євгеновича — солдата ЗДЄЛЬНИКА Олександра Миколайовича — солдата ЗУЄВА Володимира Івановича — майстер-сержанта ІГНАТЧЕНКА Олега Олександровича — майора КОЛОМІЙЦЯ Костянтина Сергійовича — старшого солдата КРІПАКА Владислава Валентиновича — солдата КУЗЬМІНОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата ЛЕВЧЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата ЛОМІЗОВА Микиту Андрійовича — старшого солдата МАЛЬЦЯ Петра Олеговича — старшого лейтенанта МАРИЧА Івана Михайловича — старшого солдата МАРЧЕНКА Сергія Олексійовича — старшого сержанта РЕМХУ Тараса Юрійовича — старшого солдата РИБАКА Анатолія Миколайовича — старшого сержанта РЯБІНІНА Петра Сергійовича — старшого солдата САЛІВОНОВА Петра Олександровича — старшого сержанта САПДИЄВА Геннадія Гельдиєвича — штаб-сержанта СПИНУ Олександра Костянтиновича — солдата СТРОНЬКА Анатолія Олексійовича — солдата ТРОФІМОВА Миколу Михайловича — сержанта УВАРОВА Володимира Анатолійовича — головного сержанта ФЛЕМІНГА Едуарда Романовича — солдата ХАРЧЕНКА Максима Руслановича — старшого солдата ЧЕРНЕНКА Віктора Петровича — старшого солдата ШИЛОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата ЩЕРБАНЯ Єгора Євгеновича — старшого солдата в Управлінні державної охорони України: Нагородити орденом Данила Галицького ДЗЮБУ Ігоря Леонідовича — підполковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” ДАНИЛОВА Владислава Юлійовича — майора Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня РЕВЕНКА Дмитра Олексійовича — майора ШЕМЧУКА Сергія Васильовича — майора Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” РЕДЗЮКА Олександра Степановича — штаб-сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 28 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №182/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній поліції України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ТИМОШКА Володимира Володимировича — полковника поліції Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня КСЕНОФОНТОВА Віталія Сергійовича — майора поліції ЧАЛОГО Андрія Васильовича — підполковника поліції Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ВЕРШИНІНА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта поліції ГАВРІША Олександра Олександровича — старшого лейтенанта поліції ГАРЯГУ Ірину Олегівну — майора поліції ДАНІЛУ Віталія Миколайовича — капітана поліції КОТОВА Костянтина Володимировича — капрала поліції КУРТУ Михайла Борисовича — старшого лейтенанта поліції ЛЕВЧЕНКА Віктора Васильовича — капітана поліції ОСІПОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта поліції ТОЛОЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта поліції у Державній службі України з надзвичайних ситуацій Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ДОНЦЯ Євгена Степановича (посмертно) — сержанта служби цивільного захисту ДУБОВИКА Дмитра Станіславовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту КОТЕНКОВА Дмитра Олександровича — сержанта служби цивільного захисту ЛЄСНОГО Валерія Валерійовича (посмертно) — капітана служби цивільного захисту МЕРТВЕЧЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту ПАНКОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — майора служби цивільного захисту ПАРХОМЕНКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту ПЕТРЕНКА Дмитра Вікторовича — прапорщика служби цивільного захисту ПОДОЛЬСЬКОГО Олександра Андрійовича (посмертно) — сержанта служби цивільного захисту СКАЧКА Івана Олександровича — капітана служби цивільного захисту у Державній прикордонній службі України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ЧОРНОГО Олександра Володимировича — полковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЛЬОШИНА Ярослава Павловича (посмертно) — молодшого сержанта ЖУЖУКОВА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта КРАВЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта КРЯКОВЦЕВА Ігоря Леонідовича — старшого сержанта КРЯКОВЦЕВА Миколу Леонідовича — старшого сержанта МАЖАРУ Василя Васильовича — майстер-сержанта РУБІСА Юрія Михайловича — майстер-сержанта ТУНДУ Сергія Миколайовича — штаб-сержанта ЧІЧІНА Вячеслава Володимировича — старшого лейтенанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАЦУРУ Олександра Васильовича — капітана БОКОВОГО Дмитра Петровича — молодшого сержанта ЖИГАЛІНА В’ячеслава Володимировича — капітана ОКОПНОГО Андрія Володимировича — старшого лейтенанта ПОЛЬОВОГО Ігоря Олександровича — сержанта СІВЕРА Адлана Геланієвича — капітана УМАНЦЯ Богдана Петровича — капітана ЦЕКОТА Євгена Валерійовича — майора ЦИПЯЩУКА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АНТОНОВА Костянтина Володимировича — старшого сержанта ВАКУЛЕНКА Віктора Андрійовича — сержанта ВОЗНЮКА Олександра Йосиповича — солдата КОСТЮКА Володимира Миколайовича — підполковника ЛАКЕЯ Сергія Володимировича — майора ЛІТВІНОВА Костянтина Миколайовича — штаб-сержанта ЛОГВИНЕНКА Олексія Володимировича — штаб-сержанта МАКСИМЕНКА Віктора Анатолійовича — старшого сержанта НІКОЛАЄВА Сергія Миколайовича — капітана НОВІКОВА Владислава Володимировича — старшого сержанта РАТУШНЯКА Руслана Борисовича — майстер-сержанта ТРОХИМЕНКА Миколу Михайловича — сержанта ТРУХАНОВИЧА Романа Ігоровича — штаб-сержанта ШЕВЧУКА Ігоря Валерійовича — підполковника Нагородити медаллю “За врятоване життя” ВОДОЛАДА В’ячеслава Миколайовича — штаб-сержанта у Державному бюро розслідувань Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЛЕКСЄЄВА Олександра Ігоровича — полковника Державного бюро розслідувань ЄСІКОВА Володимира Володимировича — підполковника Державного бюро розслідувань КРАЙНЯКА Ігоря Сергійовича — підполковника Державного бюро розслідувань СЛОВЕЦЬКОГО Володимира Петровича — капітана Державного бюро розслідувань у Службі судової охорони: Нагородити орденом Данила Галицького МАРУЩЕНКА Андрія Анатолійовича — полковника Служби судової охорони МЕЛЬНИКА Сергія Васильовича — полковника Служби судової охорони Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ЛОМАКУ Олександра Олексійовича — підполковника Служби судової охорони. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 28 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №183/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня КРАВЦЯ Олексія Павловича — підполковника ОНУШКА Сергія Олексійовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНТОНЮКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта БАРИШЕВА Євгена Олександровича — лейтенанта БЕРЕЗЕНСЬКОГО Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта ГОЛОВІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта ГРАБОВСЬКОГО Василя Володимировича — лейтенанта ДАНИЛЬЧУКА Максима Олександровича — лейтенанта ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана ЙОСИПЧУКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта КЛЮЧНИКА Сергія Валентиновича — капітана КОЗЛОВЦЯ Едуарда Валерійовича — старшого лейтенанта КОНДОРА Олега Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта КУРОВСЬКОГО Юрія Геннадійовича — лейтенанта МАКСИМІВА Юрія Степановича — полковника МАЛІКА Миколу Миколайовича — підполковника МЕДВЕДСЬКОГО Ярослава Геннадійовича — старшого лейтенанта НОВАКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта ОМЕЛЯНЧУКА Арсена Вячеславовича — лейтенанта ОНІЩУКА Юрія Васильовича — полковника ПЕТРИШИНА Василя Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта ПЕТРУКА Сергія Святославовича — капітана ПИЖА Юрія Володимировича — майора ПЛАТОНОВА Богдана Миколайовича — старшого лейтенанта ПОГРІБНОГО Олега Павловича — лейтенанта СИДОРЧУКА Олександра Володимировича — лейтенанта СКАЛОВА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта СУХЕНЮКА Тараса Васильовича — лейтенанта УТІКАЛКА Костянтина Володимировича — полковника ЧЕРНАЧУКА Андрія Олександровича — капітана ЧИЖА Максима Васильовича — капітана ШНИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БЄЛОЗЬОРОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта БОБКОВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — сержанта БОГУНА Максима Олеговича — штаб-сержанта БОЛДОВСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата ВОЗНЮКА Олександра Олександровича — старшого сержанта ВОЛИНЦЯ Володимира Миколайовича — старшого сержанта ГРИНЧУКА Юрія Володимировича — старшого солдата ГУМЕНЮКА Володимира Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта ДОРОФЄЄВА Едуарда Валерійовича — старшого сержанта ДРОЗДА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта ЖИЛУ Євгена Анатолійовича — старшого солдата ІЛЮКА Назарія Олександровича (посмертно) — старшого солдата КАНДИБУ Михайла Анатолійовича — головного сержанта КАПЛЕТУ Юрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата КАСЯНЧУКА Валерія Петровича — сержанта КОВАЛЕНКА Максима Андрійовича (посмертно) — солдата КОРСУНА Сергія Олександровича — штаб-сержанта ЛЕНЯ Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта МАКАРА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата МАЛІМОНА Ярослава Григоровича (посмертно) — старшого солдата МКРТЧЯНА Аркадія Гагіковича — старшого солдата МОВЧУНА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта НЕДІЛЬКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата ПІКУ Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата ПОГРІБНЯКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата РОМАНУСА Володимира Михайловича (посмертно) — старшого солдата САВИЦЬКОГО Миколу Олександровича — головного сержанта САДУХІНА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата САМЧУКА Сергія Дмитровича — старшого сержанта СЕМЕРЯКА Тараса Івановича (посмертно) — солдата СКІБЧИКА Петра Степановича (посмертно) — старшого сержанта СТЕЦЮКА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта СУЛИМУ Володимира Михайловича (посмертно) — солдата ТИМОЩУКА Михайла Валентиновича — сержанта ФЛІГІНСЬКОГО Віталія Вікторовича — сержанта ФУРМАНА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта ЦІШЕНКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата ЧУЙКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта ШАПОВАЛОВА Сергія Савелійовича — старшого солдата ЯКИМЕНКА Івана Євгеновича — старшого солдата Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БОНДАРЯ Сергія Францовича — старшого солдата БУШАНСЬКОГО Ростислава Дмитровича — старшого солдата ВОРОНЮКА Василя Миколайовича — старшого солдата ДЕМ’ЯНОВА Сергія Вікторовича — сержанта ДМИТРЕНКА Руслана Валерійовича — лейтенанта ДОМБРОВСЬКОГО Костянтина Володимировича — солдата ЗДАНОВСЬКОГО Віталія Віталійовича — старшого солдата КОНОВАЛЕНКА Олександра В’ячеславовича — старшого сержанта КОРЗУНА Артура Сергійовича — старшого солдата КОТОВЕНКА Ігоря Олеговича — старшого солдата КУЧЕРА Богдана Валерійовича — старшого солдата ЛУК’ЯНОВА Богдана Сергійовича — солдата МЕГЕДЯ Івана Васильовича — старшого солдата ПОДЕНЕЖКА Андрія Вікторовича — лейтенанта РИМСЬКОГО Максима Олександровича — сержанта СВІДЗІНСЬКОГО Віктора Вадимовича — головного сержанта СОБОЛЯ Валерія Євгеновича — капітана СПІРІДОНОВА Івана Володимировича — старшого солдата ТИМЕНЮКА Дениса Андрійовича — старшого лейтенанта ЮРКОВСЬКОГО Валерія Вікторовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АЛФІМОВА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта БАХНАРЯ Руслана Степановича — молодшого сержанта БОГОМОЛОВА Артема Сергійовича — старшого солдата ВАРЖЕЛЯ Романа Ростиславовича — старшого лейтенанта ВЕРГУНА Захара Станіславовича — старшого солдата ВІТА Назарія Олеговича — старшого солдата ВОВКОДАВА Андрія Олександровича — старшого солдата ВОЗНОГО Владислава Сергійовича — солдата ВОЗНЮКА Сергія Геннадійовича — штаб-сержанта ГЕЙСІНА Івана Олександровича — солдата ГИЧКА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта ГОДОВАНЦЯ Михайла Михайловича — старшого солдата ГОЙНУ Максима Васильовича — штаб-сержанта ГОРДІЄНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата ГРОМИКА Олександра Володимировича — лейтенанта ГУЗЄВА Олександра Валерійовича — старшого солдата ДЕРКАЧА Василя Руслановича — старшого солдата ДЕЦИКА Василя Сергійовича — солдата ДУБА Юрія Васильовича — старшого сержанта ЄГОРОВА Ярослава Сергійовича — лейтенанта ЖУКОВА Сергія Олеговича — солдата ІГНАТЕНКА Владислава Ігоровича — старшого сержанта ІЛЬЄНКА Сергія Вікторовича — солдата КОВАЛЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата КОВАЛЯ Євгенія Олеговича — старшого солдата КОМАРОВА Владислава Олексійовича — лейтенанта КОПИЧИНСЬКОГО Олега Володимировича — головного сержанта КОСЯНЧУКА Івана Володимировича — старшого солдата КУЦЕНКА Сергія Юрійовича — старшого сержанта ЛЕВЧЕНКА Ярослава Валерійовича — старшого солдата ЛИНЧАКА Володимира Володимировича — солдата ЛИХАЧА Олексія Валерійовича — старшого солдата ЛІФИРЕНКА Рустама Ехтібаровича — солдата ЛІЧКОВАХУ Артема Вадимовича — старшого солдата МАЛЬЧЕНКА Миколу Валерійовича — сержанта МАРЧУКА Андрія Олександровича — солдата МАСЛОВА Сергія Олександровича — сержанта МАТВІЙЧУКА Владислава Миколайовича — солдата МИХАЙЛИШИНА Ярослава Андрійовича — старшого сержанта МИХАЛЬЧУКА Андрія Васильовича — молодшого сержанта МОГИЛЕВСЬКОГО Олексія Миколайовича — старшого солдата МОЛЧАНОВА Владислава Олександровича — молодшого сержанта МОРОЗА Андрія Олександровича — молодшого сержанта НЕВЕДОМСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата НІКІТІНА Максима Анатолійовича — солдата НОВАКА Владислава Васильовича — лейтенанта ОМЕЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта ОСТАПЧУКА Андрія Ярославовича — старшого солдата ОСТАПЧУКА Олександра Юрійовича — головного сержанта ОСТРЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта ОСТРІВНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта ПАВЛОВА Романа Сергійовича — старшого солдата ПАВЛОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого солдата ПАЛЕЦЬКОГО Олександра Петровича — штаб-сержанта ПАСІЧНИКА Артема Івановича — молодшого сержанта ПАСІЧНИКА Олександра Анатолійовича — майстер-сержанта ПИВОВАРЧУКА Сергія Володимировича — старшого солдата РЕВАЦЬКОГО Івана Миколайовича — старшого лейтенанта РЕПУ Івана Дем’яновича — старшого солдата РОМАНОВА Вадима Валерійовича — сержанта САВЧУК Лесю Миколаївну — сержанта САМОЛЮКА Павла Миколайовича — старшого солдата СЕДЛЕРА Миколу Васильовича — солдата СЕРГІЙЧУКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта СИНЯВСЬКОГО Віктора Анатолійовича — старшого сержанта СІЛІВАНОВА Сергія Анатолійовича — старшого солдата СКОРИКА Євгенія Романовича — лейтенанта СЛОБОДЯНИКА Віктора Івановича — старшого солдата СТАВСЬКОГО Іллю Віталійовича — лейтенанта СТЕЦЮКА Богдана Юрійовича — старшого солдата СТЕЦЮКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта СТРЮКОВА Віталія Миколайовича — старшого сержанта СТУПАКА Олексія Петровича — старшого солдата СУШКА Сергія Віталійовича — старшого солдата ТЕРНАКА Ігоря Олександровича — старшого солдата ТКАЧУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата ТОЦЬКОГО Сергія Сергійовича — сержанта ФАЩЕНКА Андрія Петровича — старшого сержанта ХВАЛЬКА Михайла Миколайовича — старшого солдата ХМАРСЬКОГО Руслана Валерійовича — молодшого сержанта ХОМУ Андрія Петровича — старшого солдата ХОМУ Олександра Петровича — старшого солдата ЧЕРНЯВСЬКОГО Богдана Вікторовича — сержанта ЧОРНОБАЯ Анатолія Леонідовича — старшого солдата ЯНЧУКА Михайла Сергійовича — старшого солдата ЯРЕМЧУКА Сергія Руслановича — лейтенанта ЯЩЕНКА Романа Миколайовича — сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 28 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №184/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня МИКУЛУ Ігоря Юрійовича — майора Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНАНЬКА Сергія Валерійовича — підполковника АНІЩЕНКА Артема Юрійовича — старшого лейтенанта БАБЕНКА Артема Миколайовича — лейтенанта БАЛКА Івана Володимировича — старшого лейтенанта БОРОДЕНЧИКА Віталія Юрійовича — лейтенанта БОХНАКА Антона Івановича — лейтенанта ВОЛОДАРЧУКА Олександра Івановича — майора ГЕЙКА Володимира Миколайовича — лейтенанта ГЕРАСИМЧУКА Ігоря Васильовича — підполковника ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майора ДАЦЕНКА Сергія Володимировича — молодшого лейтенанта ДУБА Івана Івановича — майора ЄСИПЕНКА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта ЗАВЄДЄЄВА Єгора Максимовича — майора КЛИМЕНКА Юрія Володимировича — лейтенанта КОЗІНА Василя Вікторовича — полковника КОРОБКУ Андрія Григоровича — лейтенанта КОРЧАКА Олега Анатолійовича — капітана КУДРЕВАТИХ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта КУТНІЯ Олександра Вікторовича — капітана КУЩИКА Артема Васильовича — лейтенанта ЛЕВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта ЛІСОВОГО Олександра Григоровича — майора МАСЛЕНКА Володимира Михайловича — старшого сержанта НАБОКУ Сергія Миколайовича — майора НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Івана Олексійовича — старшого лейтенанта ПАВЛІК Тетяну Миколаївну — капітана ПЕРЦЯ Сергія Степановича — бригадного генерала ПОНОМАРЕНКА Ярослава Станіславовича — капітана РОЄНКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта СЕРЕБРЯНСЬКОГО Андрія Івановича — майора СІКАЛОВА Андрія Анатолійовича — майора СЛІЗЧЕНКА Олександра Миколайовича — полковника СЛОБОДЯНЮКА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта СМОЛЯНЦЯ Сергія Анатолійовича — підполковника ТАРАСЕНКО Олену Олексіївну — молодшого лейтенанта ТОПТУНА Дмитра Вадимовича — старшого лейтенанта ХОМІНІЧА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта ЧАЙКУ Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта ШВЕЦЯ Андрія Сергійовича — капітана ШПАКА Романа Івановича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АРТЮШЕНКА Олександра Григоровича — сержанта БАБІЯ Ярослава Олександровича — солдата БАЦЮНА Андрія Ігоровича — солдата БОСОВИЧА Ігоря Михайловича — старшого солдата БОЯРЧУКА Дмитра Олександровича — головного сержанта БРИЦЬКОГО Василя Олеговича — молодшого сержанта БУДНІКА Андрія Олександровича — старшого сержанта ВАРГОЦЬКОГО Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата ВЕРБІНСЬКОГО Дмитра Ігоровича (посмертно) — матроса ГАЛЕЩУКА Андрія Мирославовича — штаб-сержанта ГЕРУСА Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта ГОЛОВУ Віталія Олександровича — штаб-сержанта ГРИНЧУКА Олега Олександровича — старшого солдата ГРИШИНА Павла Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта ДАННИКА Сергія Олександровича — капітана ЖИГУ Олександра Михайловича — старшого сержанта ЗАКУСИЛОВА Олега Миколайовича — солдата КАРПЕНКА Костянтина Вікторовича — сержанта КАРПЕНКА Олександра Івановича — підполковника КАЦОВИЧА Миколу Миколайовича — старшого сержанта КИРИЧЕНКА Олега Сергійовича — старшого солдата КОЗАРЄЗОВА Андрія Володимировича — майстер-сержанта КОНДРАТ’ЄВА Сергія Андрійовича — старшого лейтенанта КУЗНЕЦОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата КУЧЕРЕНКА Олександра Михайловича — солдата ЛАГУТУ Володимира Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛЕЩЕНКА Сергія Сергійовича — капітана медичної служби ЛИСАКА Вадима Ігоровича — солдата ЛИСТОПАДА Сергія Вікторовича — старшого сержанта ЛЯМЗІНА Василя Володимировича — солдата МАЛАШТАНА Григорія Вікторовича — майстер-сержанта МІХЄЄВА Івана Вікторовича — старшого сержанта НАЙКУСА Олександра Васильовича — сержанта ОВЧАРЕНКА Валерія Сергійовича — солдата ОРЛЯНСЬКОГО Віктора Олександровича — штаб-сержанта ОТРІЩЕНКА Євгена Володимировича — старшого солдата ПІНЧУКА Ігоря Володимировича — солдата ПОЛЬОВОГО Івана Володимировича — сержанта ПУПИКІНА Богдана Олександровича — лейтенанта П’ЯНКІВСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата СЕЛІФАНОВА Ярослава Ігоровича — солдата СЕНЬКОВА Дем’яна Руслановича — старшого солдата СИДОРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата СИДОРЕНКА Руслана Петровича — старшого сержанта СУХАНОВА Івана Васильовича — штаб-сержанта ТКАЧУКА Володимира Володимировича (посмертно) — матроса ТРАЧУКА Владислава Васильовича — старшого солдата УРСУЛА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса ФЕДОРОВУ Анну Олександрівну — солдата ФУРМАНА Олега Вікторовича — старшого сержанта ХОЛОДА Володимира Костянтиновича — штаб-сержанта ЧЕПІГУ Вадима Володимировича — капітана Нагородити орденом Данила Галицького ДУДІНА Олексія Сергійовича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЗІЛЕВИЧА Сергія Миколайовича — старшого матроса ВАЛЯНОВА Володимира Петровича — матроса ВАРЗАРА Олександра Сергійовича — сержанта ВОЛОШИНА Руслана Олександровича — матроса ГЛУХЕНЬКОГО Олексія Миколайовича — солдата ГРИГОР’ЄВА Василя Миколайовича — матроса ДУДКІНА Олександра Васильовича — старшого сержанта ДЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого сержанта ЄГОРОВА Дмитра Анатолійовича — солдата КОВБАСУ Михайла Володимировича — капітана КОРСЮ Владислава Васильовича — старшого матроса КОРСЮ Вячеслава Васильовича — старшого матроса КОЧЕРГУ Юрія Сергійовича — лейтенанта ЛИХАЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого солдата ЛЯХА Миколу Миколайовича — старшого солдата НАГАЙЧЕНКА Віталія Леонідовича — молодшого сержанта НІКОЛАЄНКА Дмитра Анатолійовича — солдата ПАСЕМКА Олега Володимировича — старшого лейтенанта СЕСТРИВАТОВСЬКОГО Олександра Івановича — матроса СТАСИШИНА Олександра Михайловича — сержанта ЦУГРІЙ Надію Миколаївну — молодшого сержанта ЧАЙКУ Максима Андрійовича — солдата ЧЕРНИХ Владислава Віталійовича — старшого лейтенанта ШЕКА В’ячеслава В’ячеславовича — матроса ШТЕФАНА Володимира Івановича — сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ДЖОГУ Олександра Михайловича — старшого солдата ШЛЯХОВА В’ячеслава Володимировича — старшого солдата ЯЦЕНКА Максима Михайловича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 28 березня 2022 року



Зеленський присвоїв генерала начальнику своєї СБ та нагородив низку охоронців Читайте також: