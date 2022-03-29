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Президент нагородив ще пів тисячі військовиків. Посмертно – 43

29/03/2022 01:24

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про нагородження силовиків державними відзнаками.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 28 березня.

“Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача [ЗСУ Валерія Залужного] нагороджуються 302 наших захисники”, – сказав президент.

Варто зазначити, що 28 березня датовані одразу чотири укази глави держави про нагородження, які на цей час оприлюднено на сайті президента. Крім двох вечірніх указів, у ще двох попередніх вшановано 210 осіб. Таким чином, загалом – 512. Із них посмертно – 43.

Крім ЗСУ, нагороджуються представники Нацполіції, ДПСУ, ДБР, УДО, Служби судової охорони тощо.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №180/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

СЕКРЕТА Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАРАНОВА Віктора Германовича — старшого лейтенанта

ГЕРАСИМЕНКА Олексія Васильовича — капітана

ГІРКУ Михайла Едуардовича — старшого лейтенанта

ГОЛОВІНА Геннадія Євгеновича — майора

ГОРОДИНСЬКОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта

ДАВИДЮКА Івана Володимировича — лейтенанта

ДЗЕРИНА Михайла Федоровича — майора

ЄСІНА Віктора Михайловича — старшого лейтенанта

ЗАЇКУ Володимира Івановича — підполковника

КОВАЛЕНКА Романа Петровича — капітана

ЛАУТУ Дмитра Олеговича — підполковника

ЛЕОНЧЕНКА Олександра Володимировича — полковника

МАРТИНЕНКА Володимира Ігоровича — лейтенанта

НЕБЖИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта

НОСАЧА Миколу Леонідовича — старшого лейтенанта

ОГУРЦОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

ПОБІГУЦЮ Дмитра Вікторовича — капітана

ПУНЬКА Юрія Віталійовича (посмертно) — майора

РОЩЕПІЯ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

СТОЛЯРЧУКА Богдана Валентиновича — полковника

ШВЕЦЯ Максима Віталійовича — лейтенанта

ЯКИМЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАГРИНА Владислава Володимировича — старшого солдата

БЕЗЗУБА Дмитра Максимовича — старшого солдата

БЕЛЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

БЕРЕЖНОГО Ігоря Сергійовича — солдата

БОБРОВСЬКОГО Василя Івановича — капітана

БОРИСОВА Сергія Юрійовича — солдата

БУЛЮКА Віталія Валерійовича — солдата

ВІХТА Олексія Євгенійовича — старшого солдата

ВЛАСОВА Валерія Станіславовича — старшого солдата

ВОВНУ Олега Олексійовича — старшого солдата

ВОЛКОТРУБА Юрія Олександровича — головного сержанта

ГАЙДАБРУСА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОЛОВАЩЕНКА Володимира Анатолійовича — старшого солдата

ГОЛЯКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

ГУЗЕНКА Дениса Сергійовича — майстер-сержанта

ДЕМ’ЯНЕНКА Костянтина Миколайовича — старшого солдата

ДОРОНІНА Дениса Ілліча — солдата

ЄФРЕМОВА  Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАВОДИЛІНА Павла Михайловича — старшого сержанта

ЗАНЧУКА Євгена Костянтиновича — головного сержанта

КАСЯНЕНКА Валерія Валерійовича — солдата

КОБИЛИНЦЯ Ігоря Богдановича — старшого лейтенанта

КРАВЧЕНКА Сергія Миколайовича — солдата

КУРИЛЕНКА Андрія Петровича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ЛИСЕНКА Юрія Костянтиновича — старшого солдата

МАЗУРЕНКА Олександра Васильовича — солдата

МАЛЯРЧУКА  Костянтина Костянтиновича — солдата

МАРЧЕНКА Ярослава Сергійовича — солдата

МИХАЛКА Артема Васильовича — старшого солдата

МОСКАЛЕНКА Валерія Віталійовича — старшого солдата

МОТРИЧА Степана Ростиславовича — молодшого сержанта

НАЗРАЛІЄВА Гасима — солдата

ОБРАТЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — солдата

ОЛОНЦЯ Яна Миколайовича — сержанта

ОНИКІЙЧУКА Сергія Вікторовича — солдата

ПАВЛЮЧЕНКА Віталія Володимировича — солдата

ПИЛИПЧЕНКА Павла Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ПРУДИУСА Богдана Юрійовича — старшого солдата

ПРУДЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата

ПРЯДКУ Сергія Вікторовича — солдата

РУДЕНКА Олега Миколайовича — старшого сержанта

СІВКА Володимира Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

СЛИВКУ В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата

СЛУКІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ТРИПОЛЬСЬКОГО Віктора Валерійовича — старшого солдата

ФЕСИКА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта

ФЕСИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ФОФІНА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта

ФРОЛІКОВА Олександра Володимировича — старшого солдата

ХОДОРОВСЬКОГО Романа Віталійовича — сержанта

ЧІНЧОЯ Євгена Вікторовича — сержанта

ШАБАДАША Юрія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ШЛЬОМСЬКОГО Олега Мироновича — старшого солдата

ШПАКА Володимира Васильовича — старшого солдата

ЯРЕМЕНКА Романа Олександровича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БЕРМАСА Івана Сергійовича — капітана

БЕЦЯ Олексія Юрійовича — підполковника

ВІКТОРОВА Дениса Петровича — головного сержанта

ВОЛКОВА Вадима Олексійовича — старшого лейтенанта

ГАВРИЛИШИНА Віталія Миколайовича — лейтенанта

ЗОСИМЕНКА Олександра Олександровича — підполковника

КОЛОДІНА Євгена Володимировича — солдата

КОНОВЕНКА Валерія Леонідовича — штаб-сержанта

КРАХМАЛЮКА Юрія Володимировича — сержанта

КРИВУЛЮ Олександра Олеговича — старшого лейтенанта

МАСИЧА Максима Володимировича — підполковника

МАСЛЯНКА Ігоря Віталійовича — старшого солдата

ПАЛІЯ Ігоря Миколайовича — підполковника

РАДОМСЬКОГО Юрія Аркадійовича — капітана

РЄЗНІКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

РОКИЦЬКОГО Вячеслава Вячеславовича — старшого лейтенанта

САВКУ Миколу Васильовича — старшого лейтенанта

САМСОНА Василя Васильовича — головного сержанта

ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — майора

ЧУХНА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта

ШОКАЛА Богдана Юрійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ТРУХНА Сергія Юрійовича — підполковника

ЮСЬКА Олександра Володимировича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БЕДЮКА Валентина Павловича — старшого солдата

БЛЮСЕНКА Олександра Вадимовича — солдата

БОБРОВНИКА Олександра Олександровича — солдата

БУЙНОГО Андрія Андрійовича — старшого солдата

БУРЛУЦЬКОГО Богдана Анатолійовича — солдата

БУТОВА Володимира Володимировича — солдата

ВОЛОБУЄВА Ігоря Анатолійовича — старшого солдата

ВОЛОХАТИХ Миколу Сергійовича — солдата

ГЛУШКА Дмитра Віталійовича — старшого солдата

ГНАТЕНКА Євгена Сергійовича — солдата

ГОТОВЦЕВА Олександра Миколайовича — солдата

ГРОМА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

ДУДКІНА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта

ЄВТУШЕНКА Євгенія Віталійовича — старшого солдата

ЄРМОЛЕНКА Сергія Євгеновича — солдата

ЗДЄЛЬНИКА Олександра Миколайовича — солдата

ЗУЄВА Володимира Івановича — майстер-сержанта

ІГНАТЧЕНКА Олега Олександровича — майора

КОЛОМІЙЦЯ Костянтина Сергійовича — старшого солдата

КРІПАКА Владислава Валентиновича — солдата

КУЗЬМІНОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата

ЛОМІЗОВА Микиту Андрійовича — старшого солдата

МАЛЬЦЯ Петра Олеговича — старшого лейтенанта

МАРИЧА Івана Михайловича — старшого солдата

МАРЧЕНКА Сергія Олексійовича — старшого сержанта

РЕМХУ Тараса Юрійовича — старшого солдата

РИБАКА Анатолія Миколайовича — старшого сержанта

РЯБІНІНА Петра Сергійовича — старшого солдата

САЛІВОНОВА Петра Олександровича — старшого сержанта

САПДИЄВА Геннадія Гельдиєвича — штаб-сержанта

СПИНУ Олександра Костянтиновича — солдата

СТРОНЬКА Анатолія Олексійовича — солдата

ТРОФІМОВА Миколу Михайловича — сержанта

УВАРОВА Володимира Анатолійовича — головного сержанта

ФЛЕМІНГА Едуарда Романовича — солдата

ХАРЧЕНКА Максима Руслановича — старшого солдата

ЧЕРНЕНКА Віктора Петровича — старшого солдата

ШИЛОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

ЩЕРБАНЯ Єгора Євгеновича — старшого солдата

в Управлінні державної охорони України:

Нагородити орденом Данила Галицького

ДЗЮБУ Ігоря Леонідовича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ДАНИЛОВА Владислава Юлійовича — майора

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

РЕВЕНКА Дмитра Олексійовича — майора

ШЕМЧУКА Сергія Васильовича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

РЕДЗЮКА Олександра Степановича — штаб-сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №182/2022 
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній поліції України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ТИМОШКА Володимира Володимировича — полковника поліції

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

КСЕНОФОНТОВА Віталія Сергійовича — майора поліції

ЧАЛОГО Андрія Васильовича — підполковника поліції

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ВЕРШИНІНА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта поліції

ГАВРІША Олександра Олександровича — старшого лейтенанта поліції

ГАРЯГУ Ірину Олегівну — майора поліції

ДАНІЛУ Віталія Миколайовича — капітана поліції

КОТОВА Костянтина Володимировича — капрала поліції

КУРТУ Михайла Борисовича — старшого лейтенанта поліції

ЛЕВЧЕНКА Віктора Васильовича — капітана поліції

ОСІПОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта поліції

ТОЛОЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта поліції

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ДОНЦЯ Євгена Степановича (посмертно) — сержанта служби цивільного захисту

ДУБОВИКА Дмитра Станіславовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

КОТЕНКОВА Дмитра Олександровича — сержанта служби цивільного захисту

ЛЄСНОГО Валерія Валерійовича (посмертно) — капітана служби цивільного захисту

МЕРТВЕЧЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ПАНКОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — майора служби цивільного захисту

ПАРХОМЕНКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ПЕТРЕНКА Дмитра Вікторовича — прапорщика служби цивільного захисту

ПОДОЛЬСЬКОГО Олександра Андрійовича (посмертно) — сержанта служби цивільного захисту

СКАЧКА Івана Олександровича — капітана служби цивільного захисту

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ЧОРНОГО Олександра Володимировича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЬОШИНА Ярослава Павловича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖУЖУКОВА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта

КРАВЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

КРЯКОВЦЕВА Ігоря Леонідовича — старшого сержанта

КРЯКОВЦЕВА Миколу Леонідовича — старшого сержанта

МАЖАРУ Василя Васильовича — майстер-сержанта

РУБІСА Юрія Михайловича — майстер-сержанта

ТУНДУ Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

ЧІЧІНА Вячеслава Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАЦУРУ Олександра Васильовича — капітана

БОКОВОГО Дмитра Петровича — молодшого сержанта

ЖИГАЛІНА В’ячеслава Володимировича — капітана

ОКОПНОГО Андрія Володимировича — старшого лейтенанта

ПОЛЬОВОГО Ігоря Олександровича — сержанта

СІВЕРА Адлана Геланієвича — капітана

УМАНЦЯ Богдана Петровича — капітана

ЦЕКОТА Євгена Валерійовича — майора

ЦИПЯЩУКА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНТОНОВА Костянтина Володимировича — старшого сержанта

ВАКУЛЕНКА Віктора Андрійовича — сержанта

ВОЗНЮКА Олександра Йосиповича — солдата

КОСТЮКА Володимира Миколайовича — підполковника

ЛАКЕЯ Сергія Володимировича — майора

ЛІТВІНОВА Костянтина Миколайовича — штаб-сержанта

ЛОГВИНЕНКА Олексія Володимировича — штаб-сержанта

МАКСИМЕНКА Віктора Анатолійовича — старшого сержанта

НІКОЛАЄВА Сергія Миколайовича — капітана

НОВІКОВА Владислава Володимировича — старшого сержанта

РАТУШНЯКА Руслана Борисовича — майстер-сержанта

ТРОХИМЕНКА Миколу Михайловича — сержанта

ТРУХАНОВИЧА Романа Ігоровича — штаб-сержанта

ШЕВЧУКА Ігоря Валерійовича — підполковника

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ВОДОЛАДА В’ячеслава Миколайовича — штаб-сержанта

у Державному бюро розслідувань

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЕКСЄЄВА Олександра Ігоровича — полковника Державного бюро розслідувань

ЄСІКОВА Володимира Володимировича — підполковника Державного бюро розслідувань

КРАЙНЯКА Ігоря Сергійовича — підполковника Державного бюро розслідувань

СЛОВЕЦЬКОГО Володимира Петровича — капітана Державного бюро розслідувань

у Службі судової охорони:

Нагородити орденом Данила Галицького

МАРУЩЕНКА Андрія Анатолійовича — полковника Служби судової охорони

МЕЛЬНИКА Сергія Васильовича — полковника Служби судової охорони

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ЛОМАКУ Олександра Олексійовича — підполковника Служби судової охорони.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №183/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КРАВЦЯ Олексія Павловича — підполковника

ОНУШКА Сергія Олексійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНТОНЮКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

БАРИШЕВА Євгена Олександровича — лейтенанта

БЕРЕЗЕНСЬКОГО Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта

ГОЛОВІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта

ГРАБОВСЬКОГО Василя Володимировича — лейтенанта

ДАНИЛЬЧУКА Максима Олександровича — лейтенанта

ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана

ЙОСИПЧУКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта

КЛЮЧНИКА Сергія Валентиновича — капітана

КОЗЛОВЦЯ Едуарда Валерійовича — старшого лейтенанта

КОНДОРА Олега Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КУРОВСЬКОГО Юрія Геннадійовича — лейтенанта

МАКСИМІВА Юрія Степановича — полковника

МАЛІКА Миколу Миколайовича — підполковника

МЕДВЕДСЬКОГО Ярослава Геннадійовича — старшого лейтенанта

НОВАКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта

ОМЕЛЯНЧУКА Арсена Вячеславовича — лейтенанта

ОНІЩУКА Юрія Васильовича — полковника

ПЕТРИШИНА Василя Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПЕТРУКА Сергія Святославовича — капітана

ПИЖА Юрія Володимировича — майора

ПЛАТОНОВА Богдана Миколайовича — старшого лейтенанта

ПОГРІБНОГО Олега Павловича — лейтенанта

СИДОРЧУКА Олександра Володимировича — лейтенанта

СКАЛОВА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта

СУХЕНЮКА Тараса Васильовича — лейтенанта

УТІКАЛКА Костянтина Володимировича — полковника

ЧЕРНАЧУКА Андрія Олександровича — капітана

ЧИЖА Максима Васильовича — капітана

ШНИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЄЛОЗЬОРОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

БОБКОВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — сержанта

БОГУНА Максима Олеговича — штаб-сержанта

БОЛДОВСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата

ВОЗНЮКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ВОЛИНЦЯ Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ГРИНЧУКА Юрія Володимировича — старшого солдата

ГУМЕНЮКА Володимира Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта

ДОРОФЄЄВА Едуарда Валерійовича — старшого сержанта

ДРОЗДА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ЖИЛУ Євгена Анатолійовича — старшого солдата

ІЛЮКА Назарія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КАНДИБУ Михайла Анатолійовича — головного сержанта

КАПЛЕТУ Юрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

КАСЯНЧУКА Валерія Петровича — сержанта

КОВАЛЕНКА Максима Андрійовича (посмертно) — солдата

КОРСУНА Сергія Олександровича — штаб-сержанта

ЛЕНЯ Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

МАКАРА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата

МАЛІМОНА Ярослава Григоровича (посмертно) — старшого солдата

МКРТЧЯНА Аркадія Гагіковича — старшого солдата

МОВЧУНА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта

НЕДІЛЬКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПІКУ Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОГРІБНЯКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

РОМАНУСА Володимира Михайловича (посмертно) — старшого солдата

САВИЦЬКОГО Миколу Олександровича — головного сержанта

САДУХІНА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

САМЧУКА Сергія Дмитровича — старшого сержанта

СЕМЕРЯКА Тараса Івановича (посмертно) — солдата

СКІБЧИКА Петра Степановича (посмертно) — старшого сержанта

СТЕЦЮКА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта

СУЛИМУ Володимира Михайловича (посмертно) — солдата

ТИМОЩУКА Михайла Валентиновича — сержанта

ФЛІГІНСЬКОГО Віталія Вікторовича — сержанта

ФУРМАНА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта

ЦІШЕНКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата

ЧУЙКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

ШАПОВАЛОВА Сергія Савелійовича — старшого солдата

ЯКИМЕНКА Івана Євгеновича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БОНДАРЯ Сергія Францовича — старшого солдата

БУШАНСЬКОГО Ростислава Дмитровича — старшого солдата

ВОРОНЮКА Василя Миколайовича — старшого солдата

ДЕМ’ЯНОВА Сергія Вікторовича — сержанта

ДМИТРЕНКА Руслана Валерійовича — лейтенанта

ДОМБРОВСЬКОГО Костянтина Володимировича — солдата

ЗДАНОВСЬКОГО Віталія Віталійовича — старшого солдата

КОНОВАЛЕНКА Олександра В’ячеславовича — старшого сержанта

КОРЗУНА Артура Сергійовича — старшого солдата

КОТОВЕНКА Ігоря Олеговича — старшого солдата

КУЧЕРА Богдана Валерійовича — старшого солдата

ЛУК’ЯНОВА Богдана Сергійовича — солдата

МЕГЕДЯ Івана Васильовича — старшого солдата

ПОДЕНЕЖКА Андрія Вікторовича — лейтенанта

РИМСЬКОГО Максима Олександровича — сержанта

СВІДЗІНСЬКОГО Віктора Вадимовича — головного сержанта

СОБОЛЯ Валерія Євгеновича — капітана

СПІРІДОНОВА Івана Володимировича — старшого солдата

ТИМЕНЮКА Дениса Андрійовича — старшого лейтенанта

ЮРКОВСЬКОГО Валерія Вікторовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АЛФІМОВА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта

БАХНАРЯ Руслана Степановича — молодшого сержанта

БОГОМОЛОВА Артема Сергійовича — старшого солдата

ВАРЖЕЛЯ Романа Ростиславовича — старшого лейтенанта

ВЕРГУНА Захара Станіславовича — старшого солдата

ВІТА Назарія Олеговича — старшого солдата

ВОВКОДАВА Андрія Олександровича — старшого солдата

ВОЗНОГО Владислава Сергійовича — солдата

ВОЗНЮКА Сергія Геннадійовича — штаб-сержанта

ГЕЙСІНА Івана Олександровича — солдата

ГИЧКА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта

ГОДОВАНЦЯ Михайла Михайловича — старшого солдата

ГОЙНУ Максима Васильовича — штаб-сержанта

ГОРДІЄНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ГРОМИКА Олександра Володимировича — лейтенанта

ГУЗЄВА Олександра Валерійовича — старшого солдата

ДЕРКАЧА Василя Руслановича — старшого солдата

ДЕЦИКА Василя Сергійовича — солдата

ДУБА Юрія Васильовича — старшого сержанта

ЄГОРОВА Ярослава Сергійовича — лейтенанта

ЖУКОВА Сергія Олеговича — солдата

ІГНАТЕНКА Владислава Ігоровича — старшого сержанта

ІЛЬЄНКА Сергія Вікторовича — солдата

КОВАЛЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата

КОВАЛЯ Євгенія Олеговича — старшого солдата

КОМАРОВА Владислава Олексійовича — лейтенанта

КОПИЧИНСЬКОГО Олега Володимировича — головного сержанта

КОСЯНЧУКА Івана Володимировича — старшого солдата

КУЦЕНКА Сергія Юрійовича — старшого сержанта

ЛЕВЧЕНКА Ярослава Валерійовича — старшого солдата

ЛИНЧАКА Володимира Володимировича — солдата

ЛИХАЧА Олексія Валерійовича — старшого солдата

ЛІФИРЕНКА Рустама Ехтібаровича — солдата

ЛІЧКОВАХУ Артема Вадимовича — старшого солдата

МАЛЬЧЕНКА Миколу Валерійовича — сержанта

МАРЧУКА Андрія Олександровича — солдата

МАСЛОВА Сергія Олександровича — сержанта

МАТВІЙЧУКА Владислава Миколайовича — солдата

МИХАЙЛИШИНА Ярослава Андрійовича — старшого сержанта

МИХАЛЬЧУКА Андрія Васильовича — молодшого сержанта

МОГИЛЕВСЬКОГО Олексія Миколайовича — старшого солдата

МОЛЧАНОВА Владислава Олександровича — молодшого сержанта

МОРОЗА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

НЕВЕДОМСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата

НІКІТІНА Максима Анатолійовича — солдата

НОВАКА Владислава Васильовича — лейтенанта

ОМЕЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ОСТАПЧУКА Андрія Ярославовича — старшого солдата

ОСТАПЧУКА Олександра Юрійовича — головного сержанта

ОСТРЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ОСТРІВНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта

ПАВЛОВА Романа Сергійовича — старшого солдата

ПАВЛОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого солдата

ПАЛЕЦЬКОГО Олександра Петровича — штаб-сержанта

ПАСІЧНИКА Артема Івановича — молодшого сержанта

ПАСІЧНИКА Олександра Анатолійовича — майстер-сержанта

ПИВОВАРЧУКА Сергія Володимировича — старшого солдата

РЕВАЦЬКОГО Івана Миколайовича — старшого лейтенанта

РЕПУ Івана Дем’яновича — старшого солдата

РОМАНОВА Вадима Валерійовича — сержанта

САВЧУК Лесю Миколаївну — сержанта

САМОЛЮКА Павла Миколайовича — старшого солдата

СЕДЛЕРА Миколу Васильовича — солдата

СЕРГІЙЧУКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта

СИНЯВСЬКОГО Віктора Анатолійовича — старшого сержанта

СІЛІВАНОВА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

СКОРИКА Євгенія Романовича — лейтенанта

СЛОБОДЯНИКА Віктора Івановича — старшого солдата

СТАВСЬКОГО Іллю Віталійовича — лейтенанта

СТЕЦЮКА Богдана Юрійовича — старшого солдата

СТЕЦЮКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

СТРЮКОВА Віталія Миколайовича — старшого сержанта

СТУПАКА Олексія Петровича — старшого солдата

СУШКА Сергія Віталійовича — старшого солдата

ТЕРНАКА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ТКАЧУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

ТОЦЬКОГО Сергія Сергійовича — сержанта

ФАЩЕНКА Андрія Петровича — старшого сержанта

ХВАЛЬКА Михайла Миколайовича — старшого солдата

ХМАРСЬКОГО Руслана Валерійовича — молодшого сержанта

ХОМУ Андрія Петровича — старшого солдата

ХОМУ Олександра Петровича — старшого солдата

ЧЕРНЯВСЬКОГО Богдана Вікторовича — сержанта

ЧОРНОБАЯ Анатолія Леонідовича — старшого солдата

ЯНЧУКА Михайла Сергійовича — старшого солдата

ЯРЕМЧУКА Сергія Руслановича — лейтенанта

ЯЩЕНКА Романа Миколайовича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №184/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

МИКУЛУ Ігоря Юрійовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНАНЬКА Сергія Валерійовича — підполковника

АНІЩЕНКА Артема Юрійовича — старшого лейтенанта

БАБЕНКА Артема Миколайовича — лейтенанта

БАЛКА Івана Володимировича — старшого лейтенанта

БОРОДЕНЧИКА Віталія Юрійовича — лейтенанта

БОХНАКА Антона Івановича — лейтенанта

ВОЛОДАРЧУКА Олександра Івановича — майора

ГЕЙКА Володимира Миколайовича — лейтенанта

ГЕРАСИМЧУКА Ігоря Васильовича — підполковника

ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майора

ДАЦЕНКА Сергія Володимировича — молодшого лейтенанта

ДУБА Івана Івановича — майора

ЄСИПЕНКА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта

ЗАВЄДЄЄВА Єгора Максимовича — майора

КЛИМЕНКА Юрія Володимировича — лейтенанта

КОЗІНА Василя Вікторовича — полковника

КОРОБКУ Андрія Григоровича — лейтенанта

КОРЧАКА Олега Анатолійовича — капітана

КУДРЕВАТИХ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

КУТНІЯ Олександра Вікторовича — капітана

КУЩИКА Артема Васильовича — лейтенанта

ЛЕВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

ЛІСОВОГО Олександра Григоровича — майора

МАСЛЕНКА Володимира Михайловича — старшого сержанта

НАБОКУ Сергія Миколайовича — майора

НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Івана Олексійовича — старшого лейтенанта

ПАВЛІК Тетяну Миколаївну — капітана

ПЕРЦЯ Сергія Степановича — бригадного генерала

ПОНОМАРЕНКА Ярослава Станіславовича — капітана

РОЄНКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта

СЕРЕБРЯНСЬКОГО Андрія Івановича — майора

СІКАЛОВА Андрія Анатолійовича — майора

СЛІЗЧЕНКА Олександра Миколайовича — полковника

СЛОБОДЯНЮКА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

СМОЛЯНЦЯ Сергія Анатолійовича — підполковника

ТАРАСЕНКО Олену Олексіївну — молодшого лейтенанта

ТОПТУНА Дмитра Вадимовича — старшого лейтенанта

ХОМІНІЧА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта

ЧАЙКУ Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

ШВЕЦЯ Андрія Сергійовича — капітана

ШПАКА Романа Івановича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АРТЮШЕНКА Олександра Григоровича — сержанта

БАБІЯ Ярослава Олександровича — солдата

БАЦЮНА Андрія Ігоровича — солдата

БОСОВИЧА Ігоря Михайловича — старшого солдата

БОЯРЧУКА Дмитра Олександровича — головного сержанта

БРИЦЬКОГО Василя Олеговича — молодшого сержанта

БУДНІКА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ВАРГОЦЬКОГО Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата

ВЕРБІНСЬКОГО Дмитра Ігоровича (посмертно) — матроса

ГАЛЕЩУКА Андрія Мирославовича — штаб-сержанта

ГЕРУСА Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта

ГОЛОВУ Віталія Олександровича — штаб-сержанта

ГРИНЧУКА Олега Олександровича — старшого солдата

ГРИШИНА Павла Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДАННИКА Сергія Олександровича — капітана

ЖИГУ Олександра Михайловича — старшого сержанта

ЗАКУСИЛОВА Олега Миколайовича — солдата

КАРПЕНКА Костянтина Вікторовича — сержанта

КАРПЕНКА Олександра Івановича — підполковника

КАЦОВИЧА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

КИРИЧЕНКА Олега Сергійовича — старшого солдата

КОЗАРЄЗОВА Андрія Володимировича — майстер-сержанта

КОНДРАТ’ЄВА Сергія Андрійовича — старшого лейтенанта

КУЗНЕЦОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЧЕРЕНКА Олександра Михайловича — солдата

ЛАГУТУ Володимира Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЕЩЕНКА Сергія Сергійовича — капітана медичної служби

ЛИСАКА Вадима Ігоровича — солдата

ЛИСТОПАДА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

ЛЯМЗІНА Василя Володимировича — солдата

МАЛАШТАНА Григорія Вікторовича — майстер-сержанта

МІХЄЄВА Івана Вікторовича — старшого сержанта

НАЙКУСА Олександра Васильовича — сержанта

ОВЧАРЕНКА Валерія Сергійовича — солдата

ОРЛЯНСЬКОГО Віктора Олександровича — штаб-сержанта

ОТРІЩЕНКА Євгена Володимировича — старшого солдата

ПІНЧУКА Ігоря Володимировича — солдата

ПОЛЬОВОГО Івана Володимировича — сержанта

ПУПИКІНА Богдана Олександровича — лейтенанта

П’ЯНКІВСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата

СЕЛІФАНОВА Ярослава Ігоровича — солдата

СЕНЬКОВА Дем’яна Руслановича — старшого солдата

СИДОРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

СИДОРЕНКА Руслана Петровича — старшого сержанта

СУХАНОВА Івана Васильовича — штаб-сержанта

ТКАЧУКА Володимира Володимировича (посмертно) — матроса

ТРАЧУКА Владислава Васильовича — старшого солдата

УРСУЛА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса

ФЕДОРОВУ Анну Олександрівну — солдата

ФУРМАНА Олега Вікторовича — старшого сержанта

ХОЛОДА Володимира Костянтиновича — штаб-сержанта

ЧЕПІГУ Вадима Володимировича — капітана

Нагородити орденом Данила Галицького

ДУДІНА Олексія Сергійовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЗІЛЕВИЧА Сергія Миколайовича — старшого матроса

ВАЛЯНОВА Володимира Петровича — матроса

ВАРЗАРА Олександра Сергійовича — сержанта

ВОЛОШИНА Руслана Олександровича — матроса

ГЛУХЕНЬКОГО Олексія Миколайовича — солдата

ГРИГОР’ЄВА Василя Миколайовича — матроса

ДУДКІНА Олександра Васильовича — старшого сержанта

ДЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

ЄГОРОВА Дмитра Анатолійовича — солдата

КОВБАСУ Михайла Володимировича — капітана

КОРСЮ Владислава Васильовича — старшого матроса

КОРСЮ Вячеслава Васильовича — старшого матроса

КОЧЕРГУ Юрія Сергійовича — лейтенанта

ЛИХАЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого солдата

ЛЯХА Миколу Миколайовича — старшого солдата

НАГАЙЧЕНКА Віталія Леонідовича — молодшого сержанта

НІКОЛАЄНКА Дмитра Анатолійовича — солдата

ПАСЕМКА Олега Володимировича — старшого лейтенанта

СЕСТРИВАТОВСЬКОГО Олександра Івановича — матроса

СТАСИШИНА Олександра Михайловича — сержанта

ЦУГРІЙ Надію Миколаївну — молодшого сержанта

ЧАЙКУ Максима Андрійовича — солдата

ЧЕРНИХ Владислава Віталійовича — старшого лейтенанта

ШЕКА В’ячеслава В’ячеславовича — матроса

ШТЕФАНА Володимира Івановича — сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ДЖОГУ Олександра Михайловича — старшого солдата

ШЛЯХОВА В’ячеслава Володимировича — старшого солдата

ЯЦЕНКА Максима Михайловича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 березня 2022 року
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