Президент нагородив ще пів тисячі військовиків. Посмертно – 43

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про нагородження силовиків державними відзнаками.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 28 березня.
“Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача [ЗСУ Валерія Залужного] нагороджуються 302 наших захисники”, – сказав президент.
Варто зазначити, що 28 березня датовані одразу чотири укази глави держави про нагородження, які на цей час оприлюднено на сайті президента. Крім двох вечірніх указів, у ще двох попередніх вшановано 210 осіб. Таким чином, загалом – 512. Із них посмертно – 43.
Крім ЗСУ, нагороджуються представники Нацполіції, ДПСУ, ДБР, УДО, Служби судової охорони тощо.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
СЕКРЕТА Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАРАНОВА Віктора Германовича — старшого лейтенанта
ГЕРАСИМЕНКА Олексія Васильовича — капітана
ГІРКУ Михайла Едуардовича — старшого лейтенанта
ГОЛОВІНА Геннадія Євгеновича — майора
ГОРОДИНСЬКОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
ДАВИДЮКА Івана Володимировича — лейтенанта
ДЗЕРИНА Михайла Федоровича — майора
ЄСІНА Віктора Михайловича — старшого лейтенанта
ЗАЇКУ Володимира Івановича — підполковника
КОВАЛЕНКА Романа Петровича — капітана
ЛАУТУ Дмитра Олеговича — підполковника
ЛЕОНЧЕНКА Олександра Володимировича — полковника
МАРТИНЕНКА Володимира Ігоровича — лейтенанта
НЕБЖИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
НОСАЧА Миколу Леонідовича — старшого лейтенанта
ОГУРЦОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
ПОБІГУЦЮ Дмитра Вікторовича — капітана
ПУНЬКА Юрія Віталійовича (посмертно) — майора
РОЩЕПІЯ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
СТОЛЯРЧУКА Богдана Валентиновича — полковника
ШВЕЦЯ Максима Віталійовича — лейтенанта
ЯКИМЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАГРИНА Владислава Володимировича — старшого солдата
БЕЗЗУБА Дмитра Максимовича — старшого солдата
БЕЛЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
БЕРЕЖНОГО Ігоря Сергійовича — солдата
БОБРОВСЬКОГО Василя Івановича — капітана
БОРИСОВА Сергія Юрійовича — солдата
БУЛЮКА Віталія Валерійовича — солдата
ВІХТА Олексія Євгенійовича — старшого солдата
ВЛАСОВА Валерія Станіславовича — старшого солдата
ВОВНУ Олега Олексійовича — старшого солдата
ВОЛКОТРУБА Юрія Олександровича — головного сержанта
ГАЙДАБРУСА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ГОЛОВАЩЕНКА Володимира Анатолійовича — старшого солдата
ГОЛЯКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
ГУЗЕНКА Дениса Сергійовича — майстер-сержанта
ДЕМ’ЯНЕНКА Костянтина Миколайовича — старшого солдата
ДОРОНІНА Дениса Ілліча — солдата
ЄФРЕМОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАВОДИЛІНА Павла Михайловича — старшого сержанта
ЗАНЧУКА Євгена Костянтиновича — головного сержанта
КАСЯНЕНКА Валерія Валерійовича — солдата
КОБИЛИНЦЯ Ігоря Богдановича — старшого лейтенанта
КРАВЧЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
КУРИЛЕНКА Андрія Петровича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ЛИСЕНКА Юрія Костянтиновича — старшого солдата
МАЗУРЕНКА Олександра Васильовича — солдата
МАЛЯРЧУКА Костянтина Костянтиновича — солдата
МАРЧЕНКА Ярослава Сергійовича — солдата
МИХАЛКА Артема Васильовича — старшого солдата
МОСКАЛЕНКА Валерія Віталійовича — старшого солдата
МОТРИЧА Степана Ростиславовича — молодшого сержанта
НАЗРАЛІЄВА Гасима — солдата
ОБРАТЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — солдата
ОЛОНЦЯ Яна Миколайовича — сержанта
ОНИКІЙЧУКА Сергія Вікторовича — солдата
ПАВЛЮЧЕНКА Віталія Володимировича — солдата
ПИЛИПЧЕНКА Павла Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ПРУДИУСА Богдана Юрійовича — старшого солдата
ПРУДЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата
ПРЯДКУ Сергія Вікторовича — солдата
РУДЕНКА Олега Миколайовича — старшого сержанта
СІВКА Володимира Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
СЛИВКУ В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата
СЛУКІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ТРИПОЛЬСЬКОГО Віктора Валерійовича — старшого солдата
ФЕСИКА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта
ФЕСИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ФОФІНА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта
ФРОЛІКОВА Олександра Володимировича — старшого солдата
ХОДОРОВСЬКОГО Романа Віталійовича — сержанта
ЧІНЧОЯ Євгена Вікторовича — сержанта
ШАБАДАША Юрія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ШЛЬОМСЬКОГО Олега Мироновича — старшого солдата
ШПАКА Володимира Васильовича — старшого солдата
ЯРЕМЕНКА Романа Олександровича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БЕРМАСА Івана Сергійовича — капітана
БЕЦЯ Олексія Юрійовича — підполковника
ВІКТОРОВА Дениса Петровича — головного сержанта
ВОЛКОВА Вадима Олексійовича — старшого лейтенанта
ГАВРИЛИШИНА Віталія Миколайовича — лейтенанта
ЗОСИМЕНКА Олександра Олександровича — підполковника
КОЛОДІНА Євгена Володимировича — солдата
КОНОВЕНКА Валерія Леонідовича — штаб-сержанта
КРАХМАЛЮКА Юрія Володимировича — сержанта
КРИВУЛЮ Олександра Олеговича — старшого лейтенанта
МАСИЧА Максима Володимировича — підполковника
МАСЛЯНКА Ігоря Віталійовича — старшого солдата
ПАЛІЯ Ігоря Миколайовича — підполковника
РАДОМСЬКОГО Юрія Аркадійовича — капітана
РЄЗНІКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
РОКИЦЬКОГО Вячеслава Вячеславовича — старшого лейтенанта
САВКУ Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
САМСОНА Василя Васильовича — головного сержанта
ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — майора
ЧУХНА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта
ШОКАЛА Богдана Юрійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ТРУХНА Сергія Юрійовича — підполковника
ЮСЬКА Олександра Володимировича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БЕДЮКА Валентина Павловича — старшого солдата
БЛЮСЕНКА Олександра Вадимовича — солдата
БОБРОВНИКА Олександра Олександровича — солдата
БУЙНОГО Андрія Андрійовича — старшого солдата
БУРЛУЦЬКОГО Богдана Анатолійовича — солдата
БУТОВА Володимира Володимировича — солдата
ВОЛОБУЄВА Ігоря Анатолійовича — старшого солдата
ВОЛОХАТИХ Миколу Сергійовича — солдата
ГЛУШКА Дмитра Віталійовича — старшого солдата
ГНАТЕНКА Євгена Сергійовича — солдата
ГОТОВЦЕВА Олександра Миколайовича — солдата
ГРОМА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
ДУДКІНА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта
ЄВТУШЕНКА Євгенія Віталійовича — старшого солдата
ЄРМОЛЕНКА Сергія Євгеновича — солдата
ЗДЄЛЬНИКА Олександра Миколайовича — солдата
ЗУЄВА Володимира Івановича — майстер-сержанта
ІГНАТЧЕНКА Олега Олександровича — майора
КОЛОМІЙЦЯ Костянтина Сергійовича — старшого солдата
КРІПАКА Владислава Валентиновича — солдата
КУЗЬМІНОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата
ЛОМІЗОВА Микиту Андрійовича — старшого солдата
МАЛЬЦЯ Петра Олеговича — старшого лейтенанта
МАРИЧА Івана Михайловича — старшого солдата
МАРЧЕНКА Сергія Олексійовича — старшого сержанта
РЕМХУ Тараса Юрійовича — старшого солдата
РИБАКА Анатолія Миколайовича — старшого сержанта
РЯБІНІНА Петра Сергійовича — старшого солдата
САЛІВОНОВА Петра Олександровича — старшого сержанта
САПДИЄВА Геннадія Гельдиєвича — штаб-сержанта
СПИНУ Олександра Костянтиновича — солдата
СТРОНЬКА Анатолія Олексійовича — солдата
ТРОФІМОВА Миколу Михайловича — сержанта
УВАРОВА Володимира Анатолійовича — головного сержанта
ФЛЕМІНГА Едуарда Романовича — солдата
ХАРЧЕНКА Максима Руслановича — старшого солдата
ЧЕРНЕНКА Віктора Петровича — старшого солдата
ШИЛОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
ЩЕРБАНЯ Єгора Євгеновича — старшого солдата
в Управлінні державної охорони України:
Нагородити орденом Данила Галицького
ДЗЮБУ Ігоря Леонідовича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ДАНИЛОВА Владислава Юлійовича — майора
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
РЕВЕНКА Дмитра Олексійовича — майора
ШЕМЧУКА Сергія Васильовича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
РЕДЗЮКА Олександра Степановича — штаб-сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній поліції України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ТИМОШКА Володимира Володимировича — полковника поліції
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
КСЕНОФОНТОВА Віталія Сергійовича — майора поліції
ЧАЛОГО Андрія Васильовича — підполковника поліції
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВЕРШИНІНА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта поліції
ГАВРІША Олександра Олександровича — старшого лейтенанта поліції
ГАРЯГУ Ірину Олегівну — майора поліції
ДАНІЛУ Віталія Миколайовича — капітана поліції
КОТОВА Костянтина Володимировича — капрала поліції
КУРТУ Михайла Борисовича — старшого лейтенанта поліції
ЛЕВЧЕНКА Віктора Васильовича — капітана поліції
ОСІПОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта поліції
ТОЛОЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта поліції
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ДОНЦЯ Євгена Степановича (посмертно) — сержанта служби цивільного захисту
ДУБОВИКА Дмитра Станіславовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
КОТЕНКОВА Дмитра Олександровича — сержанта служби цивільного захисту
ЛЄСНОГО Валерія Валерійовича (посмертно) — капітана служби цивільного захисту
МЕРТВЕЧЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ПАНКОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — майора служби цивільного захисту
ПАРХОМЕНКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ПЕТРЕНКА Дмитра Вікторовича — прапорщика служби цивільного захисту
ПОДОЛЬСЬКОГО Олександра Андрійовича (посмертно) — сержанта служби цивільного захисту
СКАЧКА Івана Олександровича — капітана служби цивільного захисту
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ЧОРНОГО Олександра Володимировича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЬОШИНА Ярослава Павловича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖУЖУКОВА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта
КРАВЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
КРЯКОВЦЕВА Ігоря Леонідовича — старшого сержанта
КРЯКОВЦЕВА Миколу Леонідовича — старшого сержанта
МАЖАРУ Василя Васильовича — майстер-сержанта
РУБІСА Юрія Михайловича — майстер-сержанта
ТУНДУ Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
ЧІЧІНА Вячеслава Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАЦУРУ Олександра Васильовича — капітана
БОКОВОГО Дмитра Петровича — молодшого сержанта
ЖИГАЛІНА В’ячеслава Володимировича — капітана
ОКОПНОГО Андрія Володимировича — старшого лейтенанта
ПОЛЬОВОГО Ігоря Олександровича — сержанта
СІВЕРА Адлана Геланієвича — капітана
УМАНЦЯ Богдана Петровича — капітана
ЦЕКОТА Євгена Валерійовича — майора
ЦИПЯЩУКА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНТОНОВА Костянтина Володимировича — старшого сержанта
ВАКУЛЕНКА Віктора Андрійовича — сержанта
ВОЗНЮКА Олександра Йосиповича — солдата
КОСТЮКА Володимира Миколайовича — підполковника
ЛАКЕЯ Сергія Володимировича — майора
ЛІТВІНОВА Костянтина Миколайовича — штаб-сержанта
ЛОГВИНЕНКА Олексія Володимировича — штаб-сержанта
МАКСИМЕНКА Віктора Анатолійовича — старшого сержанта
НІКОЛАЄВА Сергія Миколайовича — капітана
НОВІКОВА Владислава Володимировича — старшого сержанта
РАТУШНЯКА Руслана Борисовича — майстер-сержанта
ТРОХИМЕНКА Миколу Михайловича — сержанта
ТРУХАНОВИЧА Романа Ігоровича — штаб-сержанта
ШЕВЧУКА Ігоря Валерійовича — підполковника
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ВОДОЛАДА В’ячеслава Миколайовича — штаб-сержанта
у Державному бюро розслідувань
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЕКСЄЄВА Олександра Ігоровича — полковника Державного бюро розслідувань
ЄСІКОВА Володимира Володимировича — підполковника Державного бюро розслідувань
КРАЙНЯКА Ігоря Сергійовича — підполковника Державного бюро розслідувань
СЛОВЕЦЬКОГО Володимира Петровича — капітана Державного бюро розслідувань
у Службі судової охорони:
Нагородити орденом Данила Галицького
МАРУЩЕНКА Андрія Анатолійовича — полковника Служби судової охорони
МЕЛЬНИКА Сергія Васильовича — полковника Служби судової охорони
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ЛОМАКУ Олександра Олексійовича — підполковника Служби судової охорони.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КРАВЦЯ Олексія Павловича — підполковника
ОНУШКА Сергія Олексійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНТОНЮКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
БАРИШЕВА Євгена Олександровича — лейтенанта
БЕРЕЗЕНСЬКОГО Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта
ГОЛОВІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта
ГРАБОВСЬКОГО Василя Володимировича — лейтенанта
ДАНИЛЬЧУКА Максима Олександровича — лейтенанта
ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана
ЙОСИПЧУКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта
КЛЮЧНИКА Сергія Валентиновича — капітана
КОЗЛОВЦЯ Едуарда Валерійовича — старшого лейтенанта
КОНДОРА Олега Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КУРОВСЬКОГО Юрія Геннадійовича — лейтенанта
МАКСИМІВА Юрія Степановича — полковника
МАЛІКА Миколу Миколайовича — підполковника
МЕДВЕДСЬКОГО Ярослава Геннадійовича — старшого лейтенанта
НОВАКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта
ОМЕЛЯНЧУКА Арсена Вячеславовича — лейтенанта
ОНІЩУКА Юрія Васильовича — полковника
ПЕТРИШИНА Василя Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПЕТРУКА Сергія Святославовича — капітана
ПИЖА Юрія Володимировича — майора
ПЛАТОНОВА Богдана Миколайовича — старшого лейтенанта
ПОГРІБНОГО Олега Павловича — лейтенанта
СИДОРЧУКА Олександра Володимировича — лейтенанта
СКАЛОВА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта
СУХЕНЮКА Тараса Васильовича — лейтенанта
УТІКАЛКА Костянтина Володимировича — полковника
ЧЕРНАЧУКА Андрія Олександровича — капітана
ЧИЖА Максима Васильовича — капітана
ШНИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БЄЛОЗЬОРОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
БОБКОВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
БОГУНА Максима Олеговича — штаб-сержанта
БОЛДОВСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
ВОЗНЮКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ВОЛИНЦЯ Володимира Миколайовича — старшого сержанта
ГРИНЧУКА Юрія Володимировича — старшого солдата
ГУМЕНЮКА Володимира Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта
ДОРОФЄЄВА Едуарда Валерійовича — старшого сержанта
ДРОЗДА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ЖИЛУ Євгена Анатолійовича — старшого солдата
ІЛЮКА Назарія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КАНДИБУ Михайла Анатолійовича — головного сержанта
КАПЛЕТУ Юрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
КАСЯНЧУКА Валерія Петровича — сержанта
КОВАЛЕНКА Максима Андрійовича (посмертно) — солдата
КОРСУНА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
ЛЕНЯ Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
МАКАРА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
МАЛІМОНА Ярослава Григоровича (посмертно) — старшого солдата
МКРТЧЯНА Аркадія Гагіковича — старшого солдата
МОВЧУНА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта
НЕДІЛЬКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ПІКУ Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата
ПОГРІБНЯКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
РОМАНУСА Володимира Михайловича (посмертно) — старшого солдата
САВИЦЬКОГО Миколу Олександровича — головного сержанта
САДУХІНА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
САМЧУКА Сергія Дмитровича — старшого сержанта
СЕМЕРЯКА Тараса Івановича (посмертно) — солдата
СКІБЧИКА Петра Степановича (посмертно) — старшого сержанта
СТЕЦЮКА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта
СУЛИМУ Володимира Михайловича (посмертно) — солдата
ТИМОЩУКА Михайла Валентиновича — сержанта
ФЛІГІНСЬКОГО Віталія Вікторовича — сержанта
ФУРМАНА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
ЦІШЕНКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата
ЧУЙКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта
ШАПОВАЛОВА Сергія Савелійовича — старшого солдата
ЯКИМЕНКА Івана Євгеновича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БОНДАРЯ Сергія Францовича — старшого солдата
БУШАНСЬКОГО Ростислава Дмитровича — старшого солдата
ВОРОНЮКА Василя Миколайовича — старшого солдата
ДЕМ’ЯНОВА Сергія Вікторовича — сержанта
ДМИТРЕНКА Руслана Валерійовича — лейтенанта
ДОМБРОВСЬКОГО Костянтина Володимировича — солдата
ЗДАНОВСЬКОГО Віталія Віталійовича — старшого солдата
КОНОВАЛЕНКА Олександра В’ячеславовича — старшого сержанта
КОРЗУНА Артура Сергійовича — старшого солдата
КОТОВЕНКА Ігоря Олеговича — старшого солдата
КУЧЕРА Богдана Валерійовича — старшого солдата
ЛУК’ЯНОВА Богдана Сергійовича — солдата
МЕГЕДЯ Івана Васильовича — старшого солдата
ПОДЕНЕЖКА Андрія Вікторовича — лейтенанта
РИМСЬКОГО Максима Олександровича — сержанта
СВІДЗІНСЬКОГО Віктора Вадимовича — головного сержанта
СОБОЛЯ Валерія Євгеновича — капітана
СПІРІДОНОВА Івана Володимировича — старшого солдата
ТИМЕНЮКА Дениса Андрійовича — старшого лейтенанта
ЮРКОВСЬКОГО Валерія Вікторовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АЛФІМОВА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта
БАХНАРЯ Руслана Степановича — молодшого сержанта
БОГОМОЛОВА Артема Сергійовича — старшого солдата
ВАРЖЕЛЯ Романа Ростиславовича — старшого лейтенанта
ВЕРГУНА Захара Станіславовича — старшого солдата
ВІТА Назарія Олеговича — старшого солдата
ВОВКОДАВА Андрія Олександровича — старшого солдата
ВОЗНОГО Владислава Сергійовича — солдата
ВОЗНЮКА Сергія Геннадійовича — штаб-сержанта
ГЕЙСІНА Івана Олександровича — солдата
ГИЧКА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
ГОДОВАНЦЯ Михайла Михайловича — старшого солдата
ГОЙНУ Максима Васильовича — штаб-сержанта
ГОРДІЄНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ГРОМИКА Олександра Володимировича — лейтенанта
ГУЗЄВА Олександра Валерійовича — старшого солдата
ДЕРКАЧА Василя Руслановича — старшого солдата
ДЕЦИКА Василя Сергійовича — солдата
ДУБА Юрія Васильовича — старшого сержанта
ЄГОРОВА Ярослава Сергійовича — лейтенанта
ЖУКОВА Сергія Олеговича — солдата
ІГНАТЕНКА Владислава Ігоровича — старшого сержанта
ІЛЬЄНКА Сергія Вікторовича — солдата
КОВАЛЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата
КОВАЛЯ Євгенія Олеговича — старшого солдата
КОМАРОВА Владислава Олексійовича — лейтенанта
КОПИЧИНСЬКОГО Олега Володимировича — головного сержанта
КОСЯНЧУКА Івана Володимировича — старшого солдата
КУЦЕНКА Сергія Юрійовича — старшого сержанта
ЛЕВЧЕНКА Ярослава Валерійовича — старшого солдата
ЛИНЧАКА Володимира Володимировича — солдата
ЛИХАЧА Олексія Валерійовича — старшого солдата
ЛІФИРЕНКА Рустама Ехтібаровича — солдата
ЛІЧКОВАХУ Артема Вадимовича — старшого солдата
МАЛЬЧЕНКА Миколу Валерійовича — сержанта
МАРЧУКА Андрія Олександровича — солдата
МАСЛОВА Сергія Олександровича — сержанта
МАТВІЙЧУКА Владислава Миколайовича — солдата
МИХАЙЛИШИНА Ярослава Андрійовича — старшого сержанта
МИХАЛЬЧУКА Андрія Васильовича — молодшого сержанта
МОГИЛЕВСЬКОГО Олексія Миколайовича — старшого солдата
МОЛЧАНОВА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
МОРОЗА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
НЕВЕДОМСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата
НІКІТІНА Максима Анатолійовича — солдата
НОВАКА Владислава Васильовича — лейтенанта
ОМЕЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ОСТАПЧУКА Андрія Ярославовича — старшого солдата
ОСТАПЧУКА Олександра Юрійовича — головного сержанта
ОСТРЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ОСТРІВНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта
ПАВЛОВА Романа Сергійовича — старшого солдата
ПАВЛОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого солдата
ПАЛЕЦЬКОГО Олександра Петровича — штаб-сержанта
ПАСІЧНИКА Артема Івановича — молодшого сержанта
ПАСІЧНИКА Олександра Анатолійовича — майстер-сержанта
ПИВОВАРЧУКА Сергія Володимировича — старшого солдата
РЕВАЦЬКОГО Івана Миколайовича — старшого лейтенанта
РЕПУ Івана Дем’яновича — старшого солдата
РОМАНОВА Вадима Валерійовича — сержанта
САВЧУК Лесю Миколаївну — сержанта
САМОЛЮКА Павла Миколайовича — старшого солдата
СЕДЛЕРА Миколу Васильовича — солдата
СЕРГІЙЧУКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
СИНЯВСЬКОГО Віктора Анатолійовича — старшого сержанта
СІЛІВАНОВА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
СКОРИКА Євгенія Романовича — лейтенанта
СЛОБОДЯНИКА Віктора Івановича — старшого солдата
СТАВСЬКОГО Іллю Віталійовича — лейтенанта
СТЕЦЮКА Богдана Юрійовича — старшого солдата
СТЕЦЮКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
СТРЮКОВА Віталія Миколайовича — старшого сержанта
СТУПАКА Олексія Петровича — старшого солдата
СУШКА Сергія Віталійовича — старшого солдата
ТЕРНАКА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ТКАЧУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
ТОЦЬКОГО Сергія Сергійовича — сержанта
ФАЩЕНКА Андрія Петровича — старшого сержанта
ХВАЛЬКА Михайла Миколайовича — старшого солдата
ХМАРСЬКОГО Руслана Валерійовича — молодшого сержанта
ХОМУ Андрія Петровича — старшого солдата
ХОМУ Олександра Петровича — старшого солдата
ЧЕРНЯВСЬКОГО Богдана Вікторовича — сержанта
ЧОРНОБАЯ Анатолія Леонідовича — старшого солдата
ЯНЧУКА Михайла Сергійовича — старшого солдата
ЯРЕМЧУКА Сергія Руслановича — лейтенанта
ЯЩЕНКА Романа Миколайовича — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
МИКУЛУ Ігоря Юрійовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНАНЬКА Сергія Валерійовича — підполковника
АНІЩЕНКА Артема Юрійовича — старшого лейтенанта
БАБЕНКА Артема Миколайовича — лейтенанта
БАЛКА Івана Володимировича — старшого лейтенанта
БОРОДЕНЧИКА Віталія Юрійовича — лейтенанта
БОХНАКА Антона Івановича — лейтенанта
ВОЛОДАРЧУКА Олександра Івановича — майора
ГЕЙКА Володимира Миколайовича — лейтенанта
ГЕРАСИМЧУКА Ігоря Васильовича — підполковника
ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майора
ДАЦЕНКА Сергія Володимировича — молодшого лейтенанта
ДУБА Івана Івановича — майора
ЄСИПЕНКА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта
ЗАВЄДЄЄВА Єгора Максимовича — майора
КЛИМЕНКА Юрія Володимировича — лейтенанта
КОЗІНА Василя Вікторовича — полковника
КОРОБКУ Андрія Григоровича — лейтенанта
КОРЧАКА Олега Анатолійовича — капітана
КУДРЕВАТИХ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
КУТНІЯ Олександра Вікторовича — капітана
КУЩИКА Артема Васильовича — лейтенанта
ЛЕВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ЛІСОВОГО Олександра Григоровича — майора
МАСЛЕНКА Володимира Михайловича — старшого сержанта
НАБОКУ Сергія Миколайовича — майора
НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Івана Олексійовича — старшого лейтенанта
ПАВЛІК Тетяну Миколаївну — капітана
ПЕРЦЯ Сергія Степановича — бригадного генерала
ПОНОМАРЕНКА Ярослава Станіславовича — капітана
РОЄНКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта
СЕРЕБРЯНСЬКОГО Андрія Івановича — майора
СІКАЛОВА Андрія Анатолійовича — майора
СЛІЗЧЕНКА Олександра Миколайовича — полковника
СЛОБОДЯНЮКА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
СМОЛЯНЦЯ Сергія Анатолійовича — підполковника
ТАРАСЕНКО Олену Олексіївну — молодшого лейтенанта
ТОПТУНА Дмитра Вадимовича — старшого лейтенанта
ХОМІНІЧА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта
ЧАЙКУ Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
ШВЕЦЯ Андрія Сергійовича — капітана
ШПАКА Романа Івановича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АРТЮШЕНКА Олександра Григоровича — сержанта
БАБІЯ Ярослава Олександровича — солдата
БАЦЮНА Андрія Ігоровича — солдата
БОСОВИЧА Ігоря Михайловича — старшого солдата
БОЯРЧУКА Дмитра Олександровича — головного сержанта
БРИЦЬКОГО Василя Олеговича — молодшого сержанта
БУДНІКА Андрія Олександровича — старшого сержанта
ВАРГОЦЬКОГО Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата
ВЕРБІНСЬКОГО Дмитра Ігоровича (посмертно) — матроса
ГАЛЕЩУКА Андрія Мирославовича — штаб-сержанта
ГЕРУСА Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта
ГОЛОВУ Віталія Олександровича — штаб-сержанта
ГРИНЧУКА Олега Олександровича — старшого солдата
ГРИШИНА Павла Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДАННИКА Сергія Олександровича — капітана
ЖИГУ Олександра Михайловича — старшого сержанта
ЗАКУСИЛОВА Олега Миколайовича — солдата
КАРПЕНКА Костянтина Вікторовича — сержанта
КАРПЕНКА Олександра Івановича — підполковника
КАЦОВИЧА Миколу Миколайовича — старшого сержанта
КИРИЧЕНКА Олега Сергійовича — старшого солдата
КОЗАРЄЗОВА Андрія Володимировича — майстер-сержанта
КОНДРАТ’ЄВА Сергія Андрійовича — старшого лейтенанта
КУЗНЕЦОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЧЕРЕНКА Олександра Михайловича — солдата
ЛАГУТУ Володимира Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛЕЩЕНКА Сергія Сергійовича — капітана медичної служби
ЛИСАКА Вадима Ігоровича — солдата
ЛИСТОПАДА Сергія Вікторовича — старшого сержанта
ЛЯМЗІНА Василя Володимировича — солдата
МАЛАШТАНА Григорія Вікторовича — майстер-сержанта
МІХЄЄВА Івана Вікторовича — старшого сержанта
НАЙКУСА Олександра Васильовича — сержанта
ОВЧАРЕНКА Валерія Сергійовича — солдата
ОРЛЯНСЬКОГО Віктора Олександровича — штаб-сержанта
ОТРІЩЕНКА Євгена Володимировича — старшого солдата
ПІНЧУКА Ігоря Володимировича — солдата
ПОЛЬОВОГО Івана Володимировича — сержанта
ПУПИКІНА Богдана Олександровича — лейтенанта
П’ЯНКІВСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата
СЕЛІФАНОВА Ярослава Ігоровича — солдата
СЕНЬКОВА Дем’яна Руслановича — старшого солдата
СИДОРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
СИДОРЕНКА Руслана Петровича — старшого сержанта
СУХАНОВА Івана Васильовича — штаб-сержанта
ТКАЧУКА Володимира Володимировича (посмертно) — матроса
ТРАЧУКА Владислава Васильовича — старшого солдата
УРСУЛА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса
ФЕДОРОВУ Анну Олександрівну — солдата
ФУРМАНА Олега Вікторовича — старшого сержанта
ХОЛОДА Володимира Костянтиновича — штаб-сержанта
ЧЕПІГУ Вадима Володимировича — капітана
Нагородити орденом Данила Галицького
ДУДІНА Олексія Сергійовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЗІЛЕВИЧА Сергія Миколайовича — старшого матроса
ВАЛЯНОВА Володимира Петровича — матроса
ВАРЗАРА Олександра Сергійовича — сержанта
ВОЛОШИНА Руслана Олександровича — матроса
ГЛУХЕНЬКОГО Олексія Миколайовича — солдата
ГРИГОР’ЄВА Василя Миколайовича — матроса
ДУДКІНА Олександра Васильовича — старшого сержанта
ДЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
ЄГОРОВА Дмитра Анатолійовича — солдата
КОВБАСУ Михайла Володимировича — капітана
КОРСЮ Владислава Васильовича — старшого матроса
КОРСЮ Вячеслава Васильовича — старшого матроса
КОЧЕРГУ Юрія Сергійовича — лейтенанта
ЛИХАЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого солдата
ЛЯХА Миколу Миколайовича — старшого солдата
НАГАЙЧЕНКА Віталія Леонідовича — молодшого сержанта
НІКОЛАЄНКА Дмитра Анатолійовича — солдата
ПАСЕМКА Олега Володимировича — старшого лейтенанта
СЕСТРИВАТОВСЬКОГО Олександра Івановича — матроса
СТАСИШИНА Олександра Михайловича — сержанта
ЦУГРІЙ Надію Миколаївну — молодшого сержанта
ЧАЙКУ Максима Андрійовича — солдата
ЧЕРНИХ Владислава Віталійовича — старшого лейтенанта
ШЕКА В’ячеслава В’ячеславовича — матроса
ШТЕФАНА Володимира Івановича — сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ДЖОГУ Олександра Михайловича — старшого солдата
ШЛЯХОВА В’ячеслава Володимировича — старшого солдата
ЯЦЕНКА Максима Михайловича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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