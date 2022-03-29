Зеленський присвоїв генерала начальнику своєї СБ та нагородив низку охоронців

Глава держави присвоїв звання бригадного генерала начальнику служби безпеки президента Максиму Донцю.
Як передає “Новинарня“, указ №181/2022 з цього приводу підписаний 28 березня.
“Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ДОНЦЮ Максиму Андрійовичу – першому заступнику начальника Управління – начальнику Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України”, – йдеться в документі за підписом Володимира Зеленського.
В іншому указі цього дня, №180/2022, в Управлінні держохорони нагороджено:
Як відомо, раніше повідомляли про низку ймовірних замахів на президента Зеленського, які були відвернуті.
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