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Зеленський присвоїв генерала начальнику своєї СБ та нагородив низку охоронців

29/03/2022 00:37

Глава держави присвоїв звання бригадного генерала начальнику служби безпеки президента Максиму Донцю.

Як передає “Новинарня“, указ №181/2022 з цього приводу підписаний 28 березня.

“Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ДОНЦЮ Максиму Андрійовичу – першому заступнику начальника Управління – начальнику Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України”, – йдеться в документі за підписом Володимира Зеленського.

В іншому указі цього дня, №180/2022, в Управлінні держохорони нагороджено:

  • орденом Данила Галицького
    ДЗЮБУ Ігоря Леонідовича — підполковника
  • медаллю “За військову службу Україні”
    ДАНИЛОВА Владислава Юлійовича — майора
  • медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
    РЕВЕНКА Дмитра Олексійовича — майора
    ШЕМЧУКА Сергія Васильовича — майора
  • медаллю “Захиснику Вітчизни”
    РЕДЗЮКА Олександра Степановича — штаб-сержанта.

Як відомо, раніше повідомляли про низку ймовірних замахів на президента Зеленського, які були відвернуті.

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