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Зеленський розповів про роль Абрамовича й інших російських бізнесменів у підтримці України

28/03/2022 01:41

Президент Володимир Зеленський заявив про спроби Романа Абрамовича та деяких інших російських бізнесменів допомогти в організації гуманітарних коридорів, підтримати Україну та навіть ЗСУ.

Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ 27 березня.

Ішлося зокрема про інформацію американських медіа про те, що Володимир Зеленський нібито просив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з підготовленого списку санкцій, щоб той міг бути посередником у переговорах з Росією.

На це Зеленський відповів: “З точки зору обговорень моїх із Байденом… Деякі наші приватні розмови в силу різних причин я не готовий зараз обговорювати… Я знаю, що ось цей ось бізнесмен, він був у підгрупі з російського боку. Я не знаю, як, офіційно чи неофіційно, вони контактували… І він справді, наскільки мені відомо, допомагав у питанні гуманітарного характеру з вивозом людей і гумконвою з Маріуполя. У Маріуполі намагалися всі, і він теж, я знаю, але нічого не вийшло. Як я вже сказав, гумконвої були розстріляні”.

“Але те, що від нього (Абрамовича) і ще деяких бізнесменів приходили сигнали: “Давайте ми якось допоможемо, давайте щось зробимо”… Деякі навіть зверталися з тим, що вони готові навіть допомагати, відновлювати Україну після війни. “Ми готові дати гроші, ми готові перевозити бізнес в Україну, ми зараз живемо в Англії або в Швейцарії, ми хочемо… Можна так зробити, щоб повз якийсь санкційний список…” – переповів президент, якого цитує “Українська правда”.

За його словами, українська сторона отримувала від російських підприємців подібні пропозиції ще до початку повномасштабної війни: “Деякі люди не хочуть назвати свої прізвища, але кажуть, що “взагалі хочемо допомагати вашій армії, теж будучи громадянами Російської Федерації”.

“Моє ставлення досить просте. Будь-яка людина, яка сьогодні готова… будь-який бізнесмен Росії, будь-якого калібру, який готовий давати гроші на підтримку української армії… – ми готові забезпечити йому безпеку, забезпечити роботу, розвиток його бізнесу. Усіх, хто підтримує сьогодні нас, тих, хто бореться за свою країну”, – сказав Зеленський.

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Україна

Зеленський розповів про роль Абрамовича й інших російських бізнесменів у підтримці України

Президент Володимир Зеленський заявив про спроби Романа Абрамовича та деяких інших російських бізнесменів допомогти в організації гуманітарних коридорів, підтримати Україну та навіть ЗСУ. Про це він сказав в інтерв’ю...

Війна з Росією

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