Умови миру: Зеленський заговорив про референдум, зміни до Конституції і “компромісні території” для РФ

Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський передбачає, що після підписання мирної угоди з Росією доведеться провести в Україні референдум та внести зміни до Конституції – вочевидь, погодившись на деякі вимоги Путіна. Зокрема зі слів Зеленського випливає, що він готовий залишити за РФ території Криму і ОРДЛО.

Про це він сказав у неділю, 27 березня, у відеоінтерв’ю представникам російських ЗМІ – видань “Коммерсант” і “Новая газета”, телеканалу “Дождь”, сайту “Медуза” та YouTube-каналу “Зыгарь”.

“От ми зустрілися, ми з ним (Путіним – “Н”) домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров’ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламентах, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції“, – сказав Зеленський.

При цьому президент України закликає РФ вивести війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, щоб розпочати діалог із питання Донбасу.

На запитання, як він уявляє воєнну перемогу, Зеленський сказав: “Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території – а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди”.

“Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію [України, включно з Кримом і ОРДЛО – “Н”] неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я чудово все розумію й усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо розв’язувати питання Донбасу, складне питання Донбасу”, – заявив Зеленський, якого цитує “УП”.

Президент сказав, що низка країн могли б виступити гарантами безпеки України в разі її “нейтрального статусу”. Вони мають підписати для цього новий документ і ратифікувати його у своїх парламентах.

За його словами, представники цих країн, які можуть дати Україні гарантії безпеки, нічого підписувати не будуть, якщо на території України стоятимуть російські війська.

“Ніякий гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо. Тому не слід чекати змін у законі. Тому, коли російська сторона сказала: “Давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки”, – ми дивимося на них, як на… людей, які не глибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону”, – сказав президент.

“Референдум неможливий, коли є присутність військ. Ніхто ніколи, з точки зору конвенції, не зарахує результати цього референдуму, якщо на території країни перебувають війська чи збройні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без будь-якого юридичного фундаменту. Це неможливо”, – наголосив Зеленський.

Водночас насамперед він наголосив на тому, що “ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь “демілітаризацію”, якусь “денацифікацію”, чого вимагає від України Москва та намагається реалізувати ці цілі військовими діями.

Щодо статусу російської мови, Зеленський сказав, що це питання можна вирішити договорами “про дзеркальну повагу до історії, мов, культурних цінностей з усіма сусідами” – Росією, Угорщиною, Польщею.

Крім того, він висловив думку, що після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України між українцями та росіянами стався глибокий історичний та культурний розкол, який навряд чи вдасться подолати в найближчі роки.

Також Володимир Зеленський розповів, що захисники Маріуполя (полк НГУ “Азов” і морські піхотинці) відповіли відмовою на пропозицію залишити місто.

“Я їм казав: “Я все розумію, хлопці, ми обов’язково повернемося. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти, і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це”. Я їм дав це право вибору. Вони сказали: “Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених”. Мало того, вони сказали: “Ми не покинемо вбитих”, – переповів президент.

Довідково

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в умовах воєнного стану забороняються проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Статтею 20 Закону України “Про всеукраїнський референдум” встановлено обмеження щодо призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму в разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.

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