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Протягом тижня на Зеленського готували три замахи, – ЗМІ

04/03/2022 11:07

За тиждень від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху.

Про це пише британське видання The Times.    

За даними видання, із завданням убити президента України в країну були відправлені два угруповання — найманці ПВК Вагнера та кадировські спецпризначенці.

Наголошується, що замахи зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни.

Джерело, близьке до “Вагнера”, повідомило виданню, що вони зазнали великих втрат під час замахів на Зеленського.

Вони вважають “неймовірним” рівень поінформованості служби безпеки президента щодо операцій.

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