ЗСУ звільнили село під Черніговом, з якого окупанти обстрілювали гуманітарний коридор, – ЗМІ

Кадр відео з села Слобода

Збройні сили України звільнили село Слобода в Чернігівському районі, приблизно на 15 км на південь від обласного центру.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері в середу, 30 березня, повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко з посиланням на військових.

“Новина дня. Українські військові з боєм вибили російських окупантів із села Слобода на Чернігівщині. Відео мені щойно відправили наші воїни. Пишаюся дружбою з цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село”, – зазначив Цаплієнко.

За його словами, зі Слободи російські окупанти донедавна обстрілювали “гуманітарний коридор” у Чернігів, де Цаплієнка днями поранило уламком (в районі сусіднього села Анисів).

“Тож, Андрію, цей штурм я присвячую тобі”, – переповів Цаплієнко слова свого товариша з бригади, яка звільнила населений пункт.

Він поширив відео, на якому зафіксовано, як горить російський танк Т-72.

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