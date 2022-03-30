На Чернігівщині ЗСУ розбили підрозділ логістики рашистів. ФОТО

У Чернігівській області українські оборонці розбили автомобіль забезпечення з підрозділом логістики російських загарбників.
Про це вдень у середу, 30 березня, повідомляє пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Наші “котики” зіпсували забезпечення ворога та “деактивували” підрозділ логістики. Як бонус – знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до “таваріщей”, – йдеться в повідомленні.
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