На Чернігівщині ЗСУ розбили підрозділ логістики рашистів. ФОТО

Фото: пресслужба оперативного командування "Північ"

У Чернігівській області українські оборонці розбили автомобіль забезпечення з підрозділом логістики російських загарбників.

Про це вдень у середу, 30 березня, повідомляє пресслужба оперативного командування “Північ”.

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“Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Наші “котики” зіпсували забезпечення ворога та “деактивували” підрозділ логістики. Як бонус – знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до “таваріщей”, – йдеться в повідомленні.

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