Home / Війна / В Україні з’явився легіон “Свобода Росії” – з колишніх військових РФ

В Україні з’явився легіон “Свобода Росії” – з колишніх військових РФ

30/03/2022 11:31

У Збройних силах України з’явився легіон “Свобода Росії”. До нього входять добровольці із числа колишніх російських військових.

Про це йдеться в повідомленні легіону в телеграмі, опублікованому ввечері у вівторок, 29 березня.

Зазначається, що перші добровольці “Свободи Росії” з числа колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку.

Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України стартувало вивчення гранатомета NLAW.

“Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна – “кадирівців”, – йдеться в повідомленні.

Вступ до легіону – виключно на добровільній основі. Російські військовополонені пишуть відповідні заяви, після чого кожен кандидат проходить перевірку в Службі безпеки України та контррозвідці.

Перебуваючи в легіоні “Свобода Росії” російські військові продовжують воювати у своїй формі, але з українськими знаками розрізнення. Зараз він налічує декілька сотень бійців.

Легіонери воюють нарівні з українськими захисниками й отримують якісне харчування та медичну допомогу, про які могли лише мріяти у складі ЗС РФ.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 35 – 30.03.2022

“НАТО вже тут, містере Путін!” Чому іноземні легіонери їдуть воювати за Україну

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Ізюмі депутат від ОПЗЖ провів у місто окупантів, – міськрада

Депутат Ізюмської міськради від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомичевський впустив до міста окупантів. Він показав загарбникам незахищену дорогу. Зараз Ізюм перебував є облозі. Про це ввечері у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse