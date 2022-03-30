В Україні з’явився легіон “Свобода Росії” – з колишніх військових РФ

У Збройних силах України з’явився легіон “Свобода Росії”. До нього входять добровольці із числа колишніх російських військових.

Про це йдеться в повідомленні легіону в телеграмі, опублікованому ввечері у вівторок, 29 березня.

Зазначається, що перші добровольці “Свободи Росії” з числа колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку.

Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України стартувало вивчення гранатомета NLAW.

“Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна – “кадирівців”, – йдеться в повідомленні.

Вступ до легіону – виключно на добровільній основі. Російські військовополонені пишуть відповідні заяви, після чого кожен кандидат проходить перевірку в Службі безпеки України та контррозвідці.

Перебуваючи в легіоні “Свобода Росії” російські військові продовжують воювати у своїй формі, але з українськими знаками розрізнення. Зараз він налічує декілька сотень бійців.

Легіонери воюють нарівні з українськими захисниками й отримують якісне харчування та медичну допомогу, про які могли лише мріяти у складі ЗС РФ.

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