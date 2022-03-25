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У Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49-ї армії РФ Якова Резанцева

25/03/2022 14:55

Під час десятої за рахунком вогневої атаки на стратегічний аеродром смт Чорнобаївка на Херсонщині українська армія вчора, 24 березня, знищила командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Резанцева.

Про це на брифінгу сьогодні, 25 березня, повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

Учора ввечері Арестович повідомив, що, попередньо, ЗСУ було знищено передовий командний пункт 49-ї армії РФ на півдні. Сьогодні він підтвердив цю інформацію.

48-річний генерал-лейтенант Яків Резанцев був командувачем 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу із серпня 2020 року. Місце її базування – Ставрополь.  Воював в Абхазії та Сирії. Був нагороджений медалями.

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