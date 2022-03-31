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У вбитого псковського десантника виявили награбовані коштовності й валюту

31/03/2022 04:07

Українські військові в ході відбиття російської агресії ліквідували бійця ВДВ РФ, який тримав при собі награбовані в Україні цінності.

Фото зі знищеним десантником на ім’я Цибенко Д.А. поширив у соцмережі начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євген Жуков, офіцер Сил оборони.

“Руснява єлітна дєсантура в дії. 🙂 Ох і миші. Скільки бачив, но від такого в мене реально шок”, – підписав він дві світлини.

На знімках показаний мертвий окупант із підрозділу Повітряно-десантних військ ЗС Росії, на тільник якого викладено купюри – долари й фунти стерлінгів, а також золото, ланцюжки, сережки, інші коштовні прикраси, годинник тощо.

Убитий окупант Цибенко Д.А. внесений у базу на сайті Russildat.info також із його шевронами. За емблемами можна зробити висновок, що військовий імовірно служив у Псковській дивізії (76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ).

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