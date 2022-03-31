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ЗСУ за ніч зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва

31/03/2022 17:41

Українські військові фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва.

Тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині.

Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає “Українська правда”.

“За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо два варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність, що ці БТГр, які частково відходять, з’являться на Донбасі.

Пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про ніби плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова. Частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоби вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Водночас сили, які залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати”, – сказав він.

Зокрема речник нагадав, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по столиці. Водночас Грузевич висловив упевненість, що “ворога в Києві точно не буде”.

Щодо Київської області бригадний генерал запевнив, що “найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини”.

Відповідаючи на запитання журналістів, Грузевич сказав, що Ірпінь уже контролюється українськими військовими, але поки немає дозволу для цивільного населення туди повертатись, тому що зберігається загроза обстрілів.

Крім цього, за словами спікера, ворог залишив на Київщині дуже багато пасток.

“Тільки за вчора ми зняли майже сім мінних полів великої потужності в трьох населених пунктах”, – повідомив бригадний генерал.

За його словами, це і протитанкові й протипіхотні міни та навіть саморобні вибухові пристрої, зокрема на основних шляхах просування, але не тільки.

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