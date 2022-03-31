ППО за добу збила чотири літаки противника

Зенітка ЗУ-23-2 ППО ПС ЗСУ під Києвом. Фото: Getty Images

За добу 30 березня протиповітряна оборона ЗСУ збила чотири літаки російських окупантів, усі – на Харківщині.

Про це йдеться в нічному зведенні пресслужби Командування Повітряних сил ЗС України.

“Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.

Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА“, – ідеться в повідомленні.

Також “є відомості” про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.

“Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО”, – зазначив речник КПС Ігор Ігнат.

Він додав, що винищувальна авіація Повітряних сил також завдала ударів по наземних цілях противника.

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