ППО за добу збила чотири літаки противника

За добу 30 березня протиповітряна оборона ЗСУ збила чотири літаки російських окупантів, усі – на Харківщині.
Про це йдеться в нічному зведенні пресслужби Командування Повітряних сил ЗС України.
“Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.
Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА“, – ідеться в повідомленні.
Також “є відомості” про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.
“Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО”, – зазначив речник КПС Ігор Ігнат.
Він додав, що винищувальна авіація Повітряних сил також завдала ударів по наземних цілях противника.
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