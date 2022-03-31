Байден про Путіна: він “ізолювався” і навряд чи відступає з України

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Путін “ізолювався” від оточення і не факт, що він справді відступає в Україні.

Про це Байден сказав під час пресконференції в Білому домі, передає “Європейська правда” з посиланням на Guardian ввечері 31 березня.

“Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив чи посадив під домашній арешт деяких своїх радників. Але зараз я не хочу надавати цьому надто великого значення, тому що в нас не так багато вагомих доказів”, – сказав президент США.

Байден також наголосив, що немає явних доказів того, що Путін виводить російські війська з України.

“Я налаштований трохи скептично – це відкрите питання, чи справді він відступає”, – сказав глава Білого дому.

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