Байден про Путіна: він “ізолювався” і навряд чи відступає з України

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Путін “ізолювався” від оточення і не факт, що він справді відступає в Україні.
Про це Байден сказав під час пресконференції в Білому домі, передає “Європейська правда” з посиланням на Guardian ввечері 31 березня.
“Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив чи посадив під домашній арешт деяких своїх радників. Але зараз я не хочу надавати цьому надто великого значення, тому що в нас не так багато вагомих доказів”, – сказав президент США.
Байден також наголосив, що немає явних доказів того, що Путін виводить російські війська з України.
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