Окупанти забрали з собою з ЧАЕС полонених українських нацгвардійців

Російські військові, що покинули Чорнобильську АЕС, забрали з собою українських нацгвардійців, яких вони тримали в полоні з початку вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це заявив мер міста енергетиків ЧАЕС – Славутича – Юрій Фомічев у вечірньому відеозверненні 31 березня.

“Сьогодні в багатьох населених пунктах було помічено, що ворог від’їжджає. Поки що ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух. Але ми знаємо, що з ЧАЕС були забрані наші нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали в автомобілі і вивезли”, – сказав міський голова.

За його словами, це “прогнозована дія”. Скоріш за все, нацгвардійців повернуть, коли відбудеться великий обмін полоненими між Україною і РФ.

Також Фомічев підтвердив смерть четвертого мешканця міста, який загинув під час оборони Славутича від російських окупантів. Це атомник Сергій Сидоренко. Його ховатимуть 1 квітня.

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