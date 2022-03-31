Опромінені окупанти покидають Чорнобиль і Славутич, підписали акт, – Енергоатом

Російський окупант на Чорнобильській АЕС

Російські окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.

Про це ввечері в четвер, 31 березня, повідомила пресслужба “Енергоатому”.

“Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

Зараз на станції ще залишається невелика кількість рашистів”, – йдеться в повідомленні.

Також підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

Загарбники отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби: “Серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти”.

Зараз формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

Крім того, окупанти склали і підписали “акт прийому-передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції”.

У цьому акті озброєнні російські військові написали, що персонал станції не має претензій до військ національної гвардії РФ та що всі ці дні блокади вони станцію “охороняли”.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 36 – 31.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ