Рашисти покинули ЧАЕС і Славутич, – Енергоатом

Російські окупанти організованими колонами покинули ЧАЕС та місто-супутник Славутич.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба “Енергоатому”.
“Організовані колони «переможних» руSSо Zольдатен покинули ЧАЕС та місто-супутник Славутич. Забралися і з Димера. Наразі залишилися лише «найстійкіші» окупанти. Точніше – найжадібніші. Які в рекордно стислі терміни відчайдушно намагаються ZпіZдити все, що має бодай якусь цінність. Такий собі завершальний акорд «спецоперації». Щоб не дарма…”, – йдеться в повідомленні.
У “Енергоатомі” заявили, що очікують повного очищення Зони відчуження від усієї “гряZі та мраZі”.
“Богу дякувати, чекати лишилось недовго: якихось кілька днів – і ЧАЕС знову буде Україна!”, – додали в пресслужбі.
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