ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Боєць ЗСУ патрулює територію у звільненому Ірпені разом із хвостатим "товаришем". Фото: Daniel Berehulak/The New York Times

Вночі

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала в Україну і повідомила, що прямує до Києва. Візит пов’язаний із питаннями євроінтеграції нашої держави.

On my way to Kyiv 🇺🇦 На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

Близько півночі

Президент позбавив звання генералів двох колишніх високопосадовців Служби безпеки України, які проявили себе як “антигерої”. Про це Володимир Зеленський повідомив у традиційному нічному відеозверненні.

“Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович”, – зазначив президент.

Він також наголосив, що “ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінно будуть позбавлені вищих військових звань відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України”.

Також у зверненні Зеленський окреслив ситуацію на фронтах. Зокрема, він наголосив, що відступ росіян від Києва й на Чернігівському напрямку є частиною їхньої тактики: ”

Але й ми повинні усвідомлювати те, що для російських військових – це частина їхньої тактики: “Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно”.

“На Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер”, – запевнив президент.

Він також нагадав, що в державному сервісі “Дія” стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість. За словами Зеленського, вже подано 25 491 заяву.

“Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше. Тож розповідайте всім, кому це потрібно, про таку державну програму. Важливу програму. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі”, – додав глава держави.

Північ

Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України станом на 00:00 1.04.2022

Ворог, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва. Окупанти були вимушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання.

Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

З урахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

На Волинському напрямку без змін.

На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію Республіки Білорусь до п’яти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста.

У районі на південь від міста Ізюм намагається зломити спротив Українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Успіху не має.

На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.

На Південнобузькому напрямку противник намагався здійснити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Відбито спроби обходу противником позицій наших військ у районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя.

Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 29 ОБОРОНИ, 24.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 30 ОБОРОНИ, 25.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.