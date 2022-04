ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала в Україну і повідомила, що прямує до Києва. Візит пов’язаний із питаннями євроінтеграції нашої держави.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ

— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022