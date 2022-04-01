На Запоріжжі знищили 32 окупанти, два танки і два “Гради”

Ілюстративне фото

Військовослужбовці Сил оборони у Запорізькій області продовжують стримувати навалу агресора та ведуть оборонну операцію, під час якої знищують ворожу техніку, з якої російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та наші позиції.

Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.

“За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили сім автомобілів та дві реактивні системи залпового вогню “Град”, – йдеться у повідомленні.

Росій‌ські окупанти продовжують здій‌снювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.

Морально-психологічний стан військ ворога оцінюється як вкрай низький.

Територіальна оборона ефективно тримає визначені рубежі. Бригади укомплектовані, особовий склад вмотивований, злагоджений не лише в бойовому розумінні, а й психологічно.

Нещодавно близько 60 військовослужбовців однієї з бригад ТРо прийняли присягу на вірність народу України.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ