На Запоріжжі знищили 32 окупанти, два танки і два “Гради”

Військовослужбовці Сил оборони у Запорізькій області продовжують стримувати навалу агресора та ведуть оборонну операцію, під час якої знищують ворожу техніку, з якої російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та наші позиції.
Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.
“За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили сім автомобілів та дві реактивні системи залпового вогню “Град”, – йдеться у повідомленні.
Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.
Морально-психологічний стан військ ворога оцінюється як вкрай низький.
Територіальна оборона ефективно тримає визначені рубежі. Бригади укомплектовані, особовий склад вмотивований, злагоджений не лише в бойовому розумінні, а й психологічно.
Нещодавно близько 60 військовослужбовців однієї з бригад ТРо прийняли присягу на вірність народу України.
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