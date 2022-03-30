Генштаб ЗСУ назвав причину пожежі на складі боєприпасів біля російського Бєлгорода

Пожежа на складі боєприпасів під Бєлгородом Російської Федерації виникла внаслідок нехтування правилами безпеки.
Про це вдень у середу, 30 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“29 березня біля російського міста Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої світової війни”, – йдеться в повідомленні.
Лише вчора Генеральний штаб Збройних сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС, додали в пресслужбі.
Читайте також:
Знову точна “Точка”: ЗСУ уразили склад боєприпасів під Бєлгородом
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!