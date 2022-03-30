Генштаб ЗСУ назвав причину пожежі на складі боєприпасів біля російського Бєлгорода

Пожежа на складі боєприпасів під Бєлгородом Російської Федерації виникла внаслідок нехтування правилами безпеки.

Про це вдень у середу, 30 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“29 березня біля російського міста Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої світової війни”, – йдеться в повідомленні.

Лише вчора Генеральний штаб Збройних сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС, додали в пресслужбі.

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