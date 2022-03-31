У війні з Україною Росія втратила вже 17 500 своїх військових

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці ГШ о 9:30 в четвер, 31 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 500 (+20),

(+20), танків ‒ 614 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 1 735 (+8),

артилерійських систем – 3116(+2),

РСЗВ – 96,

засобів ППО – 54,

літаків – 135 (+8),

гелікоптерів – 131 (+2),

автомобільної техніки – 1 201 (+17),

кораблів /катерів – 7,

цистерн із ПММ – 75 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 (+2),

спеціальної техніки – 22 (+1),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 30 березня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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