“Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко”: президентка Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ

фото: пресслужба уряду

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола в час повномасштабного вторгнення Росії відвідала столицю України. Вона зустрілася, зокрема, з головою ВР Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це у п’ятницю, 1 квітня, повідомили пресслужби Кабінету міністрів та Верховної Ради України.

Мецола висловила захоплення мужністю українського народу та хоробрістю українського війська.

“Хочу сказати, що парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу й діям українського парламенту. Усі разом ми висловлюємо глибоке співчуття тим українцям, які загинули в цій несправедливій війні. Ми всі стоїмо разом із вами пліч-о-пліч у цій боротьбі”, — зазначила Роберта Мецола, яку цитує сайт ВР.

Президентка Європарламенту звернулася до українського парламенту та всього українського народу з трьома обіцянками.

“Перше — ми визнаємо зазіхання РФ на Україну, на її свободу, на її територію, як зазіхання на цілу Європу, на той лад, що ми маємо у світі. Друге — Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко, і це я обіцяю вам від Європейського парламенту. Третє — ми докладемо всіх зусиль, щоби відбудувати після війни українські міста й села, що зазнали нищівних ударів із боку агресора. Фінансова, гуманітарна, військова допомога вже надається, й далі продовжуватимемо це робити. Ми допоможемо біженцям, що покинули свої домівки. Вони будуть у нас, як вдома, до того часу, коли справді зможуть повернутися на свою Батьківщину. Слава Україні!”, — зазначила Роберта Мецола.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у розмові з Робертою Мецолою наголосив, що Україна повністю готова до наступного кроку у відносинах із Європейським Союзом. Наша держава розраховує завершити всі бюрократичні процедури в найкоротші терміни. Очільник уряду подякував Європарламенту за підтримку надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, а також за заклик розширити сферу дії санкцій Європейського Союзу проти росії.

“Україна зі свого боку закликає партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти країни-агресора, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів”, — підкреслив прем’єр-міністр.

Зокрема, сторони обговорили необхідність:

обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, включаючи нафту й газ;

значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT;

закрити порти для російських суден і для суден, останній або наступний порт заходу яких знаходиться в РФ.

Українська сторона також закликає продовжити тиск на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі.

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