В Європарламенті підтримали скерування військової місії НАТО в Україну

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступив за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над нашою державою.

Про це він сказав на установчій зустрічі мережі “Об’єднані для України” (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн, передає “Європейська правда” вдень у вівторок, 22 березня.

Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.

“Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоби створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча би в обмежених районах”, – сказав він.

Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України – особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.

Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

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