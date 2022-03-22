В Європарламенті підтримали скерування військової місії НАТО в Україну

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступив за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над нашою державою.
Про це він сказав на установчій зустрічі мережі “Об’єднані для України” (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн, передає “Європейська правда” вдень у вівторок, 22 березня.
Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.
“Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоби створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча би в обмежених районах”, – сказав він.
Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України – особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.
Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.
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