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Щоб Маріуполь не став Батурином 1708 року: “Азов” закликав до операції з деблокади міста. ВІДЕО

31/03/2022 19:47

Командування полку Національної гвардії “Азов” закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Як передає “Новинарня“, про це ввечері в четвер, 31 березня, заявив заступник командира “Азова” капітан Святослав Паламар у відеозверненні.

“Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Наша мета – вистояти і перемогти у цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя ввійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Та якщо вона не відбудеться – це ввійде в історію як велика ганьба”, – сказав він.

Паламар нагадав про одну із кривавих сторінок історії України – Батуринську трагедію.

“Згадайте Батурин 1708 року, коли виродки московської орди вирізали, за різними даними, близько 20 тисяч цивільних. І тоді захисники міста не втримали оборону. Станом на зараз, за різними оцінками, в Маріуполі залишилося близько 100 тисяч цивільних. Тепер уявіть, що ми не припинимо боротьбу і що п’яні орки під дією своєї ейфорії та безкарності зроблять з нашими громадянами. Все, що ви чули про їхні злочини в Україні, помножте на тисячу і отримаєте результат. Ці цивільні в 2014 році проганяли з міста “русскій мір”, відігнали його від всієї України, хіба вони на це заслуговують?” – запитав оборонець Маріуполя.

“Навіть попри отримані поранення, ми знову йдемо у бій, бо ми не маємо права не боротися. За успішними операціями стоїть героїчний чин наших військових – бійців “Азова”, морпіхів, прикордонників, бійців Національної гвардії та інших. Ви повинні розуміти і вчитися”.

“На шевроні нашого підрозділу зображено монограму двох літер, що означає боротьбу за інтереси нації. Ідея боротьби за територіальну цілісність, за інтереси наших громадян, і ми віримо в те, що в боротьбі народ перетворюється на націю. А бути нацією – це об’єднатися єдиною метою. А наша мета – вистояти та виграти у цій війні”, – наголосив Паламар.

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