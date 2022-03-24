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Генасамблея ООН ухвалила другу резолюцію з вимогою до РФ негайно припинити війну

24/03/2022 19:20

Генеральна Асамблея ООН вдруге впродовж місяця ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії негайно припинити війну проти України.

Про це з посиланням на ВВС пише “Європейська правда“.

Резолюція також закликає надати доступ до допомоги та захисту цивільного населення в Україні і критикує Росію за створення жахливої ​​гуманітарної ситуації після місяця воєнного вторгнення.

За резолюцію проголосували 140 держав, “проти” – 5 (Росія, Сирія, КНДР, Еритрея та Білорусь).

Ще 38 держав “утрималися” (серед них – Китай, Індія, ПАР, ЦАР, Іран, Пакистан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, В’єтнам).

Першу резолюцію ООН, яка також чином вимагала від Росії негайного припинення застосування сили, Генасамблея ООН ухвалила 2 березня. Тоді “за” проголосували 141 держава, проти – 5 (ті самі), “утрималися” – 35.

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