Стали відомі підрозділи ЗС Росії, які чинили злочини в Бучі

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович назвав підрозділи збройних сил Росії, які вчиняли воєнні злочини під час окупації Бучі та населених пунктів Приірпіння.
Відповідний перелік він подав у твіттері в неділю, 3 квітня.
“Частини й підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які скоїли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:
У мережі також зазначають, що в Бучі стояла 64-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 51460) із села Князе-Волконське Хабаровського краю.
Фотогалерея:
Судячи з символіки, серед них чимало якутів.
“Незабаром усіх цих убивць, ґвалтівників та мародерів знатимуть усі поіменно”, – пише журналіст Андрій Цаплієнко, поширюючи низку фото з вояками цього підрозділу.
Також ОСІНТ-розслідувачі знайшли комбрига 64 омсбр – це підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович.
районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.
3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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