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Стали відомі підрозділи ЗС Росії, які чинили злочини в Бучі

03/04/2022 23:15

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович назвав підрозділи збройних сил Росії, які вчиняли воєнні злочини під час окупації Бучі та населених пунктів Приірпіння.

Відповідний перелік він подав у твіттері в неділю, 3 квітня.

“Частини й підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які скоїли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:

  • 64 омсбр 35 А Восточного ВО (64-та мотострілецька бригада),
  • 5 отбр 36 Восточного ВО (5-та танкова бригада),
  • 331 пдп 98 пдд (331-й парашутно-десантний полк),
  • 137 пдп 106 пдд (137-й парашутно-десантний полк),
  • 104 і 234 дшп 76 дшд (104-й і 234-й десантно-штурмовий полк),
  • 14 і 45 обрспн (14-та і 45-та бригади спецпризначення),
  • 63 опОН Росгвардии (63-й полк спецпризначення),
  • 155 обрмп ТОФ (155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту)”.

У мережі також зазначають, що в Бучі стояла 64-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 51460) із села Князе-Волконське Хабаровського краю.

Фотогалерея:

64-та мотострілецька бригада ЗС РФ photo_2022-04-03_21-19-59 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ photo_2022-04-03_21-19-58 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ photo_2022-04-03_21-19-58_ 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ photo_2022-04-03_21-19-58
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Судячи з символіки, серед них чимало якутів.

“Незабаром усіх цих убивць, ґвалтівників та мародерів знатимуть усі поіменно”, – пише журналіст Андрій Цаплієнко, поширюючи низку фото з вояками цього підрозділу.

Також ОСІНТ-розслідувачі знайшли комбрига 64 омсбр – це підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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