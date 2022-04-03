Стали відомі підрозділи ЗС Росії, які чинили злочини в Бучі

Бійці 64 омсбр 35-ї армії Східного ВО ЗС РФ

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович назвав підрозділи збройних сил Росії, які вчиняли воєнні злочини під час окупації Бучі та населених пунктів Приірпіння.

Відповідний перелік він подав у твіттері в неділю, 3 квітня.

“Частини й підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які скоїли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:

64 омсбр 35 А Восточного ВО (64-та мотострілецька бригада),

(64-та мотострілецька бригада), 5 отбр 36 Восточного ВО (5-та танкова бригада),

(5-та танкова бригада), 331 пдп 98 пдд (331-й парашутно-десантний полк),

(331-й парашутно-десантний полк), 137 пдп 106 пдд (137-й парашутно-десантний полк),

(137-й парашутно-десантний полк), 104 і 234 дшп 76 дшд (104-й і 234-й десантно-штурмовий полк),

(104-й і 234-й десантно-штурмовий полк), 14 і 45 обрспн (14-та і 45-та бригади спецпризначення),

(14-та і 45-та бригади спецпризначення), 63 опОН Росгвардии (63-й полк спецпризначення),

(63-й полк спецпризначення), 155 обрмп ТОФ (155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту)”.

У мережі також зазначають, що в Бучі стояла 64-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 51460) із села Князе-Волконське Хабаровського краю.

Фотогалерея:

Судячи з символіки, серед них чимало якутів.

“Незабаром усіх цих убивць, ґвалтівників та мародерів знатимуть усі поіменно”, – пише журналіст Андрій Цаплієнко, поширюючи низку фото з вояками цього підрозділу.

Також ОСІНТ-розслідувачі знайшли комбрига 64 омсбр – це підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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