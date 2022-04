“Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців

У звільнених від російських загарбників передмістях Києва виявлено десятки тіл закатованих і розстріляних росіянами мирних мешканців.

Зокрема, страшні кадри відзняли журналісти та представники ЗСУ й Нацполіції в Бучі, де на вулицях лежать безліч тіл. Чимало з них – зі зв’язаними руками. Російські нелюди страчували цих людей пострілом у потилицю.

Як повідомив у коментарі AFP міський голова Бучі Анатолій Федорук, у братських могилах поховали вже 280 людей.

Журналісти, які відвідали звільнене від російських військ місто в суботу, 2 квітня, зафіксували багато кадрів із закатованими та вбитими мешканцями.

Скажімо, на одній із вулиць були знайдені тіла щонайменше 20 розстріляних чоловіків у цивільному: у беззбройних бучанців також зв’язані руки. Вочевидь, окупанти просто “для профілактики” вбивали чоловіків віком приблизно від 16 до 60 і більше років, вбачаючи в них небезпеку.

Усі загиблі – в цивільному одязі. Хтось лежав просто на тротуарі, дехто – біля авто чи велосипеда.

У Міністерстві оборони України трагедію Бучі назвали “новою Сребреницею”.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022