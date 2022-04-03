Home / Війна / “Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців

“Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців

03/04/2022 02:40

У звільнених від російських загарбників передмістях Києва виявлено десятки тіл закатованих і розстріляних росіянами мирних мешканців.

Зокрема, страшні кадри відзняли журналісти та представники ЗСУ й Нацполіції в Бучі, де на вулицях лежать безліч тіл. Чимало з них – зі зв’язаними руками. Російські нелюди страчували цих людей пострілом у потилицю.

Як повідомив у коментарі AFP міський голова Бучі Анатолій Федорук, у братських могилах поховали вже 280 людей.

Журналісти, які відвідали звільнене від російських військ місто в суботу, 2 квітня, зафіксували багато кадрів із закатованими та вбитими мешканцями.

Скажімо, на одній із вулиць були знайдені тіла щонайменше 20 розстріляних чоловіків у цивільному: у беззбройних бучанців також зв’язані руки. Вочевидь, окупанти просто “для профілактики” вбивали чоловіків віком приблизно від 16 до 60 і більше років, вбачаючи в них небезпеку.

Усі загиблі – в цивільному одязі. Хтось лежав просто на тротуарі, дехто – біля авто чи велосипеда.

У Міністерстві оборони України трагедію Бучі назвали “новою Сребреницею”.

Історична паралель. Різанина в Сребрениці під час розпаду колишньої Югославії відбулася в липні 1995 року. Внаслідок цього страшного воєнного злочину сербські військовослужбовці під командуванням генерала Ратка Младича вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман – чоловіків та хлопчиків, включно з дітьми й старими.
Гаазький трибунал для колишньої Югославії у вироках проти низки сербських генералів визнав різанину в Сребрениці геноцидом. Згодом аналогічний вердикт ухвалив і Міжнародний суд.

Фото з Бучі та околиць після тимчасової окупації російськими вбивцями (гортайте):

photo_2022-04-03_01-16-10 photo_2022-04-03_01-15-55 photo_2022-04-03_01-16-16 photo_2022-04-03_01-16-07 photo_2022-04-03_01-15-59 Буча - діти - лялька photo_2022-04-03_01-15-48
<
>

Вбивали російські нелюди й жінок та дівчат. Декого з них перед стратою російські виродки жорстоко ґвалтували.

Фото кількох тіл, закритих ковдрою, розмістив у фейсбуці фотограф Михайло Палінчак.

“Мертві цивільні на узбіччі траси за 20 км від Києва, Київська область, Україна, 2 квітня 2022 року. Під ковдрою один чоловік та 2-3 мертвих оголених жінки, яких разом намагалися спалити на узбіччі”, – написав фотожурналіст.

Фото: ФБ Михайло Палінчак

А в селі Мотижин Бучанського району після звільнення від російських військ були знайдені мертвими староста та її чоловік, яких росіяни викрали 23 березня.

“Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома”, – повідомив у Telegram голова селища Макарів Вадим Токар.

Убили також сина Сухенків, якого викрали разом із ними.

Кадр із Мотижина – цивільні люди, розстріляні пострілом у потилицю:

Як писала “Новинарня“, 2 квітня стало відомо, що Збройні сили України взяли під контроль усю територію Київської області.

Нагадаємо, після важких боїв у північно-східних передмістях Києва ЗСУ відтіснили противника. Російські війська почали залишати населені пункти в Київській області із 31 березня. Вони відходять на територію Білорусі й РФ. Водночас Генштаб ЗС України говорить про перегрупування сил противника для нового наступу на сході України.

Читайте також:
Для зачистки і розмінування: у звільнених районах Київщини оголошена комендантська година на 2,5 доби

Журналіст Макс Левін загинув

Унікальних переглядів: 53

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse