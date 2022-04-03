“Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців

Убиті росіянами мешканці Бучі

У звільнених від російських загарбників передмістях Києва виявлено десятки тіл закатованих і розстріляних росіянами мирних мешканців.

Зокрема, страшні кадри відзняли журналісти та представники ЗСУ й Нацполіції в Бучі, де на вулицях лежать безліч тіл. Чимало з них – зі зв’язаними руками. Російські нелюди страчували цих людей пострілом у потилицю.

Як повідомив у коментарі AFP міський голова Бучі Анатолій Федорук, у братських могилах поховали вже 280 людей.

Журналісти, які відвідали звільнене від російських військ місто в суботу, 2 квітня, зафіксували багато кадрів із закатованими та вбитими мешканцями.

Скажімо, на одній із вулиць були знайдені тіла щонайменше 20 розстріляних чоловіків у цивільному: у беззбройних бучанців також зв’язані руки. Вочевидь, окупанти просто “для профілактики” вбивали чоловіків віком приблизно від 16 до 60 і більше років, вбачаючи в них небезпеку.

Усі загиблі – в цивільному одязі. Хтось лежав просто на тротуарі, дехто – біля авто чи велосипеда.

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені 🇷🇺 солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

У Міністерстві оборони України трагедію Бучі назвали “новою Сребреницею”.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Історична паралель. Різанина в Сребрениці під час розпаду колишньої Югославії відбулася в липні 1995 року. Внаслідок цього страшного воєнного злочину сербські військовослужбовці під командуванням генерала Ратка Младича вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман – чоловіків та хлопчиків, включно з дітьми й старими.

Гаазький трибунал для колишньої Югославії у вироках проти низки сербських генералів визнав різанину в Сребрениці геноцидом. Згодом аналогічний вердикт ухвалив і Міжнародний суд.

Фото з Бучі та околиць після тимчасової окупації російськими вбивцями (гортайте):

Вбивали російські нелюди й жінок та дівчат. Декого з них перед стратою російські виродки жорстоко ґвалтували.

Фото кількох тіл, закритих ковдрою, розмістив у фейсбуці фотограф Михайло Палінчак.

“Мертві цивільні на узбіччі траси за 20 км від Києва, Київська область, Україна, 2 квітня 2022 року. Під ковдрою один чоловік та 2-3 мертвих оголених жінки, яких разом намагалися спалити на узбіччі”, – написав фотожурналіст.

А в селі Мотижин Бучанського району після звільнення від російських військ були знайдені мертвими староста та її чоловік, яких росіяни викрали 23 березня.

“Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома”, – повідомив у Telegram голова селища Макарів Вадим Токар.

Убили також сина Сухенків, якого викрали разом із ними.

Кадр із Мотижина – цивільні люди, розстріляні пострілом у потилицю:

Як писала “Новинарня“, 2 квітня стало відомо, що Збройні сили України взяли під контроль усю територію Київської області.

Нагадаємо, після важких боїв у північно-східних передмістях Києва ЗСУ відтіснили противника. Російські війська почали залишати населені пункти в Київській області із 31 березня. Вони відходять на територію Білорусі й РФ. Водночас Генштаб ЗС України говорить про перегрупування сил противника для нового наступу на сході України.

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