Журналіст Макс Левін загинув

Фотожурналіст Макс Левін загинув у зоні бойових дій під Києвом.

Ці дані з посиланням на поліцію в суботу підтвердив сайт “Лівий берег”, де працював Левін.

“1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились в Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв’язок з обома чоловіками зник. Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова наразі не встановлене”, – ідеться в повідомленні LB.ua вдень 2 квітня.

In memoriam

Максим Левін народився 7 липня 1981 року в місті Боярка на Київщині.

Із 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний “Київ-98”. Після школи здобув освіту за фахом “інженер компʼютерних систем” у Київському політехнічному інституті та працював фотожурналістом. Він став відомий як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював із “Громадським”, агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press.

Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican News, “Радіо Свобода” (RFE/RL) та ін.

Олексій Чернишов та Максим Левін працювали разом протягом багатьох років. У 2014-му, у розпал Революції Гідності, вони були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом 10 січня.

Більшість його документальних проєктів пов’язані з війною в Україні. “Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну”, – пояснював журналіст.

Максим був одним із тих, кому разом із колегами на авто вдалося вибратися живим з Іловайського оточення під час обстрілів.

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому.

Багато разів Левін їздив із фотокамерою до зони АТО/ООС, щоб показувати російську агресію на Донбасі у 2014-2022 роках.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, як-то Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

“Новинарня” запам’ятає Макса Левіна як великого професіонала, сміливця та хорошого товариша.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах

ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця

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