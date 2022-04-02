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Уся Київська область звільнена, – МОУ

02/04/2022 20:56

Збройні сили України взяли під контроль усю територію Київської області.

Про це після 20-ї години в суботу, 2 квітня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника💪🇺🇦”, – написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, після важких боїв у північно-східних передмістях Києва ЗСУ відтіснили противника. Російські війська почали залишати населені пункти в Київській області із 31 березня. Вони відходять на територію Білорусі й РФ. Водночас Генштаб ЗС України говорить про перегрупування сил противника для нового наступу на сході України.

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