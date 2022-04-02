ГШ: підрозділи ворога проводять перегрупування задля наступальних угруповань

Підрозділи ворога з метою створення наступальних угруповань продовжують перегрупування військ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 1 квітня.

“З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території республіки білорусь, виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області.

За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу”, – ідеться у зведенні.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію РБ. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.

“За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі, зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина”, – зазначили у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на прикритті відведення військ на територію РФ та стримувані наступальних дій Сил оборони України.

На Чернігівському напрямку ворог продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів ЗС України із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.

З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район н.п. Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Завдає авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєвєродонецьк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.

Нагадаємо, у денному зведенні 1 квітня Генштаб заявив про відновлення контролю над трьома десятками населених пунктів на двох напрямках.

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