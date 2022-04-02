Для розблокування Чернігова: ЗСУ звільнили село Михайло-Коцюбинське

Українські війська взяли під контроль село Михайло-Коцюбинське, що в Чернігівському районі на захід від обласного центру.
Про це ввечері в суботу, 2 квітня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше!” – йдеться в повідомленні.
Допис оздоблений кількома світлинами із розбитими та спаленими вантажівками російської армії, покинутими снарядами тощо.
Варто зазначити, що звільнення Михайло-Коцюбинського має важливе значення для прориву оточення Чернігова.
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