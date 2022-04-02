Для розблокування Чернігова: ЗСУ звільнили село Михайло-Коцюбинське

Українські війська взяли під контроль село Михайло-Коцюбинське, що в Чернігівському районі на захід від обласного центру.

Про це ввечері в суботу, 2 квітня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше!” – йдеться в повідомленні.

Допис оздоблений кількома світлинами із розбитими та спаленими вантажівками російської армії, покинутими снарядами тощо.

Варто зазначити, що звільнення Михайло-Коцюбинського має важливе значення для прориву оточення Чернігова.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 38 – 02.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ