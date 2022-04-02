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Для зачистки і розмінування: у звільнених районах Київщини оголошена комендантська година на 2,5 доби

02/04/2022 18:20

У звільнених від рашистів Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області від суботи запровадять посилену комендантську годину тривалістю дві доби.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що знаходилися під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони, комендантську годину посилено! На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня“, – йдеться в сповіщенні.

Такі обмеження вводять для того, щоб прибрати наслідки російської агресії – зачистити та розмінувати території.

За словами голови ОВА, в цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки. Мешканці можуть виходити на вулицю тільки під час сигналу тривоги, щоб перейти в укриття.

На решті території Київщини комендантська година триватиме щоденно з 21:00 до 6:00.

Також Павлюк закликав людей, які виїхали з цих районів, поки що утриматися від повернення додому.

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Україна

Для зачистки і розмінування: у звільнених районах Київщини оголошена комендантська година на 2,5 доби

У звільнених від рашистів Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області від суботи запровадять посилену комендантську годину тривалістю дві доби. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр...

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